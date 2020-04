El intendente Harrington destacó que la medida fue positiva

El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, sostuvo que el tiempo demostró que bloquear la ciudad y dejar un solo acceso fue una medida acertada. Recordó que cuando se dictó la cuarentena muchos vecinos de Ushuaia y Río Grande pretendían pasarla allí, o ir el fin de semana, y fue una forma de asegurar la salud de la población. Ahora tienen dos casos sospechosos, de las personas que arribaron el viernes a la localidad luego de trasladarse en los vuelos de la fuerza aérea.

Río Grande.- El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, evaluó por FM Aire Libre las medidas dispuestas en la cuarentena, en particular el bloqueo de los accesos de la ciudad.

“El trabajo se va medir en función del impacto de la pandemia. Por el momento las medidas que fuimos adoptando son paliativos para evitar el avance del virus en la localidad. Es un virus que viene avanzando con mucha fuerza en el mundo y en el país. Desde Desarrollo y Defensa Civil empezamos a trabajar en políticas públicas para que la gente se quede en la casa, evitar la circulación de gente. Colaboramos con el sistema de salud y de seguridad del municipio y de la provincia, tratando de evitar la propagación del virus”, dijo.

Con el arribo de dos casos sospechosos que llegaron desde fuera de la provincia, “estamos tratando de contener lo más posible el avance del virus”, subrayó, hasta conocer el resultado de los análisis.

Respecto de los accesos a la ciudad, solamente quedó uno y “fue una medida dura, pero a medida que va pasando el tiempo y vemos cómo avanza este virus, está dando resultados. Tenemos un solo ingreso a la ciudad, todo ingreso y salida se registra. Teníamos 14 entradas alternativas a Tolhuin y las cerramos todas, para evitar mayor circulación. Estábamos viendo que la gente venía a pasar el fin de semana o la cuarentena acá. No es que no queramos gente, sino que no tenemos un sistema de salud que nos permita atender mucha cantidad de gente en Tolhuin”, explicó.

“Hoy Tolhuin tiene pocos médicos, pocas camas, por suerte tiene un sistema de emergencia vinculado con Defensa Civil, Policía y Bomberos, que nos permite asistir rápido; pero deja el sistema de salud más endeble de lo que está”, sostuvo.

“Desde el 15 de marzo convocamos al comité de emergencia, con Defensa Civil Municipal, Desarrollo Humano del gobierno, Policía, Gendarmería, Centro de Salud, y estamos trabajando en conjunto. En el seno de este comité fuimos tomando decisiones que nos permiten ir preparándonos en caso de que pase algo”, indicó.

Pista aérea reacondicionada

Una de las medidas que se tomó en los últimos días fue reacondicionar la pista de aterrizaje, en caso de ser necesario evacuar en un vuelo sanitario. Se trata de la pista del aeroclub y “rápidamente el personal de Defensa Civil y de Obras Públicas fue a evaluar el estado de la pista y se hizo un mantenimiento preventivo para poder aterrizar en caso de que se necesite un avión sanitario”, dijo.

Se le preguntó si tuvo alguna presión política o judicial cuando cortaron los accesos con los terraplenes. “Por lo menos a mí no me notificaron de nada de esto. Al tener varios accesos, con estos cortes no resentimos el ingreso sino que pusimos todo en uno solo, para tener un control de quién entra y quién sale. Hubo que evaluar esto con el comité, porque si teníamos alguna emergencia había que definir cuál iba a ser la salida de la ambulancia, la salida de Bomberos. Esto se coordinó en el comité y se tomó la decisión de hacer la entrada y salida en un solo acceso. Fue un punto de discusión en el comité pero la medida fue rápida y necesaria, y todos nos adaptamos al trabajo, teniendo en cuenta la seguridad”, subrayó.

Finalmente se le consultó sobre los dos casos sospechosos en una localidad que hasta ahora no tiene contagios confirmados: “En función del protocolo establecido por Salud se considera sospechoso el que viene de algún lugar donde circula el virus o porque tiene síntomas que se relacionan con la enfermedad. En este caso son dos personas que llegaron el viernes pasado”, concluyó.