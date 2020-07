El Intendente acompañó el acto por el 9 de julio

El intendente de la ciudad de Río Grande, Lic. Martín Pérez, acompañó al presidente del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’ Raúl Villafañe en el acto por el 204° Aniversario de la Independencia nacional, celebrado en la zona de los monumentos a los caídos en Malvinas con la presencia de ‘Generación Malvinas’. Estuvo presente también encabezando el acto, el responsable de la cartera de Malvinas del Gobierno provincial, Lic. Andrés Dachary.

Río Grande.- A media mañana de este jueves 9 de julio, se realizó el acto por la fecha patria impulsado por el Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’, en la zona de los monumentos a la Gesta del Atlántico sur en la costa del mar.

El acto fue encabezado por el Intendente de la Ciudad de Río Grande, Lic. Martín Pérez, el Presidente del mencionado centro, Raúl Villafañe, y el Lic. Andrés Dachary, Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del Gobierno provincial.

El encargado de brindar palabras alusivas a la fecha patria, fue el veterano de guerra Bernardo Ferreyro, quien animó a recuperar “los valores que nacieron seis años antes, en la Revolución de Mayo”.

Tras el acto, el Jefe comunal confió que “este acto tiene un significado muy especial, máxime el contexto en el que estamos viviendo, que es muy difícil, muy adverso, no solo para todo el país, sino también para el mundo y que no escapa a lo que vivimos los riograndenses, por eso hoy quisimos venir a acompañar a nuestro Centro de Veteranos de Malvinas en un acto que ellos han organizado, porque me parece que es confluir la lucha por la libertad de los patriotas de 1816 con la lucha por la soberanía que enfrentaron ellos en Malvinas en 1982 ante toda adversidad y lo siguen haciendo hoy impulsando la malvinización”.

Agregó que “también estamos acá por esa construcción de libertad que tratamos de llevar adelante todos los días como vecinos que somos, para pelear por un futuro mejor, tratar de construir mayor dignidad para nuestro pueblo, tratar de recuperar algo tan esencial como es el trabajo y sobre todo, algo que dice nuestro presidente siempre: no hay libertad posible sino hay vida y hoy hay que luchar por la vida porque es el bien más preciado que tenemos, ante esta gran adversidad que estamos viviendo”.

Observó que la pandemia por el COVID-19 “se llevó muchas cosas, como los actos patrios y de Malvinas. Hubiese sido mi primer Vigilia como Intendente la del 2 de abril; siempre es un honor estar presente y acompañarlos porque para Río Grande es un sentimiento muy especial. Creo que vamos a salir adelante porque se está trabajando muy fuerte, estamos trabajando mancomunadamente, el Gobierno de la Provincia también está haciendo un gran trabajo, así que creo que entre todos vamos a sortear esta gran adversidad y siempre mi agradecimiento eterno como vecino de la ciudad a los combatientes de Malvinas que han dado su vida justamente para lograr tener hoy la libertad que tenemos”, finalizó el Intendente.

Por su parte Raúl Villafañe sostuvo que “el sentido de nacionalidad en esta fecha patria y la gesta de Malvinas van de la mano y acá es importante que estas dos causas estén por encima de cualquier interés particular o de sectores; el hecho de que sea Río Grande Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas fue un logro de todos, nosotros pusimos de nuestra parte y las autoridades políticas lo suyo”.

“Hoy estamos impulsando este sencillo homenaje a la Patria en un momento muy difícil para todos. Se que tanto el Gobierno como la Municipalidad están poniendo todo de sí para salir de esta situación de pandemia por el Coronavirus y nosotros hacemos este pequeño acto con el apoyo de ellos”.