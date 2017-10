El IAPG llevó adelante su cuarto curso de Manejo Defensivo

El Instituto Argentino de Petróleo y Gas –IAPG-, a través de su Comisión de Capacitación, llevó adelante en la ciudad de Río Grande un curso de Manejo Defensivo. Los instructores fueron en esta oportunidad Pablo Ballesteros Emilce Cabero, Marcela Barros y Sabrina Guerrero. El ingeniero Daniel Blázquez, responsable de esta comisión, compartió que “esta es la cuarta vez que impartimos este curso como una manera de contribuir a la seguridad vial en los yacimientos petrolíferos de la provincia”. El IAPG tiene incluso un móvil escuela para estas capacitaciones prácticas.

En el programa ‘De la Mejor Manera’ que se emite por Radio Universidad (93.5 MHZ), el responsable de la Comisión de Capacitación Instituto Argentino de Petróleo y Gas –IAPG-, ingeniero Daniel Blázquez, dio cuenta del cuarto curso de Manejo Defensivo que esta entidad llevó adelante con especialistas venidos desde la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El ingeniero Daniel Blázquez, quien tiene una vasta trayectoria profesional y que tiene como objetivo difundir la educación vial, contó que “no solo estamos haciendo estos cursos de manejo defensivo, sino también haciendo otras tareas con la Fundación YPF como cursos de capacitación laboral en la UTN, donde comenzamos el año pasado”.

El entrevistado participó de este programa radial con los instructores del IAPG – Seccional Sur, “que nos acompañan a dar estos cursos que tienen un nivel de calidad que está certificado y además son cursos que exigen las operadoras petroleras para el ingreso a los yacimientos y mucha gente de la zona petrolera patagónica, Comodoro Rivadavia, Las Heras, Caleta Olivia, Pico Truncado y demás áreas, ya han recibido este curso”.

El ingeniero Blázquez confió que “nuestra intención era ofrecer también cursos en Tierra del Fuego y es así que comenzamos a impartirlo a través de profesionales y ya realizamos esta cuarta edición, porque sabemos de su importancia para la seguridad vial”.

En este sentido recordó que “hace tres años comenzamos en Río Grande con escasos veinte participantes y ahora estamos dando, cada vez que ellos vienen, damos dos cursos por vez; es decir, damos el primer curso y luego lo replicamos”.

“La idea es que nosotros preparemos a nuestros capacitadores que irán en unos días a la Escuela de Comodoro Rivadavia y luego en noviembre cuando se hagan los próximos cursos nos auditen para poder darlos nosotros y destinarlo a toda la comunidad en general”, anticipó Blázquez.

Emilce Cabero Instructora de la escuela de manejo defensivo del IAPG, comentó que en Comodoro Rivadavia conforma el equipo de Educación Vial de Radio FM Viva (91.9 MHZ) de Vladilo y Asociados que ha recibido un reconocimiento por parte del Concejo Deliberante de la ciudad petrolera lo mismo que de parte de la Asociación Civil ‘Luchemos por la Vida’.

“Nuestra actividad se da todos los sábados de 10 a 11 donde abordamos aspectos de la seguridad vial y transmitimos lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito en un lenguaje sencillo y ameno para que el oyente que deba conducir, tenga presente presupuestos mínimos, por ejemplo, acordarse de colocarse el cinturón de seguridad y que lo mismo haga con sus chicos en el asiento de atrás y que no utilice el celular mientras conduce”, comentó la entrevistada.

Entendió que “si la educación vial la tuviéramos bien establecida en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el terciario – universitario, tendríamos una mejor calidad en la conducción y por ende menos accidentes y lo mejor, menos muertos por accidente de tránsito”.

En este punto detalló que “en la Argentina tenemos un promedio de 21 personas muertas por día, en accidentes de tránsito por lo que cualquier acción que haga bajar estos lamentables índices, hay que potenciarla y estos cursos de manejo defensivo están enmarcados en ese objetivo”.

Los tres integrantes de este programa radial comodorense de educación vial está integrado por miembros del IAPG, como el licenciado Federico Latosinski –quien en abril pasado brindó este curso de Manejo Defensivo, Carlos Fredes (quien vivió durante 20 años en Río Grande) y la propia Emilce Cabero. “Lo que hacemos todos los programas es tratar de educar en el manejo de vehículos a la gente enseñando simplemente la Ley Nacional de Tránsito porque estamos convencidos de que si esta norma se aplica como debe ser, los siniestros viales disminuyen”.

En tanto Pablo Ballesteros, el otro integrante del equipo instructor, comentó que “es muy importante la práctica, además de la teoría –como en cualquier materia- y lo que nosotros hacemos es evaluar y hacerle ver al que conduce que hay carteles, que hay semáforos y que hay que tener respeto por los demás y es en este último aspecto que nosotros observamos muchas falencias”.

En este sentido dijo que esta falta de respeto “es en la falta de colaboración y aplicación del sentido común; por ejemplo, si alguien está por pasar por su mano a más velocidad, no se debe acelerar el vehículo como si fuera una carrera, sino por el contrario, hay que disminuirla para evitar un accidente, lo mismo para dar el paso. Hay que tener en cuenta todos los aspectos del vehículo, no es solamente subirse al auto, ponerlo en marcha y salir, sino tener dominio pleno de la situación al conducir, verificar los indicadores de los distintos dispositivos y sistemas del rodado, luces indicadoras del freno, del embrague, de los parámetros del motor; las condiciones del frenado porque no es lo mismo frenar sobre suelo mojado, escarchado o sobre asfalto seco”.

Agregó que “el objetivo es armonizar la aplicación de la Ley Nacional de Tránsito con la práctica diaria del manejo de modo de acostumbrarnos a una correcta conducción, especialmente en los horarios pico de mucha afluencia de tráfico, donde más hay que tener atención, respetar a los peatones que son parte del tránsito, lo mismo que las motocicletas porque no es la ley de la selva donde el más grande o veloz se aprovecha de los más débiles, sino que es todo un sistema armonioso que se debe respetar si queremos la vida”.

El curso de Manejo Defensivo tiene dos partes con un nivel de inicio que dura dos días completos, donde en el primer día se da la teoría por la mañana y por la tarde y en el segundo día práctica por la mañana junto con un test psicométrico, donde se le practica al cursante un control sobre la vista, el oído; además de un control sobre el tiempo de reacción, sobre la coordinación y sobre los reflejos. Luego de estos chequeos, prosigue cuatro horas más de teoría.

En esta oportunidad transcurrieron por este curso unas sesenta personas, todas ellas relacionadas con empresas que trabajan en el rubro hidrocarburífero y logístico de los yacimientos.