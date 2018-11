El gremio mercantil acordó un aumento del 20 por ciento

El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, informó sobre el acuerdo alcanzado ayer con el sector empresarial, referido al último tramo de la paritaria 2018, con un incremento del 20% en base a la cláusula gatillo. Sumados los dos aumentos anteriores que se dieron en el año, llegarán al 45% en marzo. Resta definir la forma y fecha de pago del bono de fin de año.

Río Grande.- El dirigente del Centro de Empleados de Comercio de esta ciudad, Daniel Rivarola, informó por FM La Isla sobre el acuerdo firmado ayer por el último tramo de aumento para el 2018, vinculado con la cláusula gatillo: “Implica una recomposición del 20%, que se pagará el 7% en enero, el 7% en febrero y el 6% en marzo. En forma independiente sigue en vigencia el bono de fin de año otorgado por el gobierno nacional.La recomposición del período 2018-2019 termina cerrando en un 45%. La paritaria comenzó en marzo de este año, el primer aumento fue del 15% en abril, después hubo un 10% en octubre y ahora el 20%. Antes de la firma tuvimos una charla telefónica con Diego Navarro y nos estaremos reuniendo en la provincia. Desde que salió el tema del bono se ha estado conversando, y vamos a tratar de que se cumpla, porque los trabajadores necesitan esta modificación”, dijo del tema que queda por resolver en el corto plazo.

“En diciembre estamos entregando la bolsa navideña y el costo subió casi un 70% con respecto al año pasado. Ya estamos evaluando la compra de los útiles escolares para la entrega en febrero ytenemos valores a casi un 100% más en comparación con el año pasado. Esta realidad también nos golpea a nosotros, porque nuestra recaudación a nivel gremial ha bajado mucho”, observó.

“Tenemos que recomponernos porque los productos que suben para el trabajador fueguino, y suben de manera muy distinta a nuestras paritarias. Sabemos que va a costar mucho y algunos comercios podrán pagarlo o no, pero planteamos un acuerdo general como corresponde y después hablaremos de las situaciones individuales. Nosotros entendemos que la crisis está y ya lo comprendimos el año pasado cuando desdoblamos el acuerdo nacional en nuestros adicionales de zona, para no cargar todo en un solo mes. Posiblemente se dará ahora un diálogo de ese tipo. Lo que pasa es que no dan los plazos, porque al haber cerrado paritarias en enero, febrero y marzo, ya tenemos en abril la paritaria del 2019”, sostuvo, dado que históricamente en abril se reabre la discusión.

Desde el gremio se mostraron dispuestos a “flexibilizar el pago del bono, pero en la medida en que se pague. Hay que cobrarlo porque es necesario y hay una cantidad de comercios que van a poder hacer frente. Ya estuvimos hablando con algunos estudios contables que están preparados para liquidarlo. En la medida que avancemos con aquellos que pueden, iremos en forma individual con los que no pueden”, reiteró.

Respecto de la situación laboral, dijo que “en los últimos 45 días no ha variado, no hemos tenido despidos y esto obedece a la necesidad de gente para las ventas de fin de año. Estamos con dudas con respecto al sector de limpieza porque las fábricas no terminan de cerrar sus períodos vacacionales y las suspensiones con goce de sueldo no remunerativo. La semana que viene entiendo que se van a dar las charlas y acuerdos con las empresas de limpieza”.

“Tenemos un grupo de empresas grandes que históricamente pagan un bono de fin de año y ese es un premio que tenemos establecido hace más de cinco años en empresas de limpieza y supermercadismo”, concluyó.