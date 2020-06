«El gobierno tendrá que rever este hecho»

El titular de la AFEP, José Gómez, se refirió a las circunstancias que derivaron en su traslado a dependencias policiales cuando se encontraba realizando una reunión con trabajadores afiliados a ese gremio. Aseguró que concurrió a dependencias de Obras Públicas de la Provincia al ser requerido por un reclamo gremial y que tiene permiso para circular por su actividad sindical. Dijo que se evidenció “que al Ejecutivo le molesta la actividad sindical y que no escuchan a los trabajadores”.

José Gómez, secretario General de la AFEP, se refirió a la situación que derivó en su detención este martes, indicando que se encontraba “en Casa de Gobierno, en dependencias de Obras Públicas, hay que recordar que yo soy empleado de ese sector. Me llamó un grupo de compañeros, preocupados porque había modificaciones en el listado que tiraban por tierra la carrera administrativa de trabajadores que tienen muchos años de servicio y un legajo que es intachable”, explicó el dirigente estatal en declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad.

Luego indicó que “no había explicación concreta y racional para justificar esa situación, entonces me llaman para saber cuáles eran las posibilidades que tenían para poder realizar un reclamo, porque desde el Ejecutivo estaban reacios a escucharlos. Estaba asesorando a los compañeros, cuando aparece una de las funcionarias y habla con ellos -que eran un grupo de aproximadamente nueve compañeros- y les pide un poco de tiempo para ver si podía traerles una respuesta”, relató.

José Gómez dijo que “en medio de esa situación, aparece el jefe de seguridad quien luego se retira y después vuelve, cuando ya estábamos terminando la reunión, y me empieza a decir que me tenía que ir, que me tenía que retirar. Entonces yo le explico que tenía el permiso de circulación que me dio el propio Poder Ejecutivo, pero cuando le estaba explicando eso aparece el Secretario Legal y Técnico (José Capdevila) a los gritos, diciendo que había llamado al Ministerio de Trabajo que nosotros no teníamos ninguna representatividad y que no teníamos nada que hacer en Casa de Gobierno”, contó el titular de la AFEP.

Dijo que “apareció de manera muy prepotente y como estaba con una mascarilla yo al principio no lo reconozco, entonces le preguntó quién era para poder responderle de acuerdo a quien era. En esa situación la policía me levanta de la silla y me lleva, sin poder mediar ningún tipo de explicación o situación en el medio. Cuando llegó a la comisaría supuestamente no estaba detenido, pero tampoco me podía retirar hasta que me notificaran de lo que según ellos había pasado que dicen se trata de la violación al DNU”, explicó, indicando que le imputan haber incumplido tanto el decreto nacional como el provincial.

Gómez se escudó señalando: “yo les expliqué que tengo un permiso de circulación que me dio el propio gobierno, y tiene que ver con mi actividad sindical. Porque ellos me decían que no me permitía circular por el número con el cual termina mi documento, pero les reitere que tengo ese permiso para poder circular y garantizar la representación de los compañeros. En definitiva termina ese acto administrativo y yo deje sentado que tengo el permiso, pero la verdad es que quedé muy preocupado”, remarcó.

Señaló que su preocupación viene “en primer lugar porque el problema que tienen los trabajadores y la situación de conflicto que se generó, no está resuelta. En segundo lugar porque el Ejecutivo, al realizar el primer cuestionamiento, me termina metiendo en la comisaría llevado por la policía. Y también porque ayer, mirando muy por encima como se está trabajando en la Casa de Gobierno, pude comprobar que no hay protocolo de seguridad y no se les está dando los elementos necesarios a los trabajadores para prevenir el coronavirus”, advirtió.

En ese mismo sentido indicó que “no tienen alcohol en gel, la verdad es que es muy preocupante porque es el Ejecutivo quien aprueba los protocolos y no los está implementando. Exponiendo a un montón de trabajadores, porque sabemos que la administración pública no está cerrada ya que está trabajando en forma regular, con un grupo de compañeros que está yendo y exponiéndose todos los días”.

“Lo que queda en evidencia es que al Ejecutivo le molesta la actividad sindical y que no escuchan a los trabajadores, porque los compañeros no están pidiendo algo extraordinario. Los trabajadores les salvamos las papas cuando entraron, porque los funcionarios que entraron no tenían ni idea de qué hacer y fuimos nosotros los trabajadores estatales quienes le dimos la mano para ver cómo empezaban a articular, para empezar a funcionar como gobierno”, aseguró el secretario General de la AFEP.

Señalando que “ahora la devolución que tenemos es que como no le caen simpáticos algunos, les complican la carrera administrativa. Hasta este momento no tuve un llamado de teléfono por parte de alguien del Ejecutivo provincial, para explicarme lo que pasó, pedir disculpas o referirse a la situación que me tocó vivir ayer (por el martes). Tengo que reconocer que el compañero (legislador por FORJA) Emanuel Trentino se acercó hasta la comisaría, para tratar de intermediar, pero lo cierto es que yo pensé que episodios como este no iban a pasar más en la provincia. También la legisladora Victoria Vuoto me llamó para ponerse a disposición, debo agradecer a muchas organizaciones sindicales, sociales y de Derechos Humanos, a nivel local y nacional, que me llamaron para ponerse a disposición, para solidarizarse y darme su apoyo”, destacó.

Finalmente dijo que “el gobierno tendrá que rever este hecho, no me parece que signifique la apertura una causa federal porque yo demostré que tengo un permiso para circular. Pero esto afectó a mi familia por los momentos que pasamos durante la otra gestión. Nadie puede sospechar que yo soy bertonista ni mucho menos, esto nos recuerda lo que pasó en el año 2016 cuando hicieron un desastre mientras nos detenían. Creo que el Ejecutivo queda expuesto en esta situación y demuestra, por otro lado, todas las debilidades que tiene”, concluyó Gómez.