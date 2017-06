El Gobierno recurrirá a la justicia por vandalismos en colegios

El secretario de Infraestructura Edilicia, Julio Bogado, anticipó que el Gobierno de la provincia recurrirá a otro tipo de medidas como las exposiciones policiales y denuncias penales, para que se entienda que esto no tiene nada que ver con la refacción de un edificio público, sino con actos delictivos; a los efectos de deslindar responsabilidades”. Sin perjuicio de ello, asimismo adelantó que se conformará una suerte de ámbito entre el Ministerio de Educación y la comunidad educativa –padres, alumnos y profesores- con el objeto de alentar la responsabilidad sobre los espacios que son públicos.

Julio Bogado, secretario de Infraestructura Edilicia dependiente de la Secretaría General de Gobierno, dijo que “lo que nosotros queríamos denunciar son actos de vandalismo en colegios; particularmente la semana pasada hubo un problema muy grave en el Soberanía Nacional de la ciudad de Río Grande donde hemos invertido con la propuesta de trabajo que se hizo para este año, más de dos millones y medio de pesos”.

En este sentido aseguró que “realmente dejamos los baños en muy buenas condiciones –desearíamos que todos pudieran observar el tipo de construcción que se hizo- habida cuenta de las dificultades que hubo el año pasado con los chicos cuando ellos hicieron un corte de calle reclamando sobre el estado de los mismos, en el diciembre del pasado año”.

Bogado entendió que “hubo una suerte de incomprensión del esfuerzo que puso el Estado para arreglar estos baños que ahora fueron destruidos, literalmente; fueron rotos, los inodoros se tienen que cambiar totalmente, se tienen que traer desde Buenos Aires los nuevos elementos que hacen a la limpieza automática de los baños”.

“Lamentablemente esta es una situación que quisiéramos que no se repita”, dijo el funcionario provincial, a la vez que apeló “a los directivos de los colegios para que hablen con los chicos, porque esta es una cuestión de educación que tiene que ver con la formación de valores con los chicos” y también “al compromiso de los padres para tratar asimismo de colaborar en que no se repita esta situación y entender que el esfuerzo que hace el Estado no es gratis, lo hacemos entre toda la comunidad, por eso es fundamental el respeto hacia el bien común público”.

El Secretario de Infraestructura Edilicia recordó que “estamos en una situación, desde el punto de vista financiero y económico- muy delicada y muy restrictiva, por ello necesitamos la colaboración de todos”.

“Evidentemente hay manos extrañas que no quieren que sigan las clases”

Por otra parte, Julio Bogado refirió que “sin llegar a ser un vandalismo extremo, estamos verificando en escuelas el taponamiento de inodoros con jabones o con virulanas y sin hacer un juicio de valor ni acusar a nadie, evidentemente, hay manos extrañas que están tratando de que las clases no prosigan con normalidad. Este es el panorama y es lo que queremos denunciar públicamente porque parecería que el esfuerzo que hace el Estado provincial y la comunidad toda, cae en saco roto”.

Exposiciones policiales y denuncias penales

Julio Bogado anticipó que el Gobierno de la provincia recurrirá a otro tipo de medidas como las exposiciones policiales y denuncias penales, para que se entienda que esto no tiene nada que ver con la refacción de un edificio público, sino con actos delictivos; a los efectos de deslindar responsabilidades, porque necesitamos tomar al toro por las astas, así que vamos a hablar con la justicia y a su vez establecer un protocolo de trabajo con ella y con las autoridades policiales para ver cómo actuamos en los colegios, habida cuenta la magnitud de los daños ocasionados contra el patrimonio público”.

El funcionario provincial cree que “hay muchas personas que quieren que las clases no se den en forma normal y esto está tomando otro cariz y lo queremos hacer público para que la sociedad y las personas que tienen que tomar la responsabilidad, nos hagamos cargo entre todos. Esta es la situación que hoy estamos padeciendo”.

Bogado aclaró que “no es una situación que se esté dando en todos los colegios, sí en cambio vemos que se está viralizando una suerte de reclamos que en algunos casos son atendibles, pero estamos trabajando para que los colegios funcionen como corresponde; en Ushuaia no tenemos este tipo de casos, lo vemos más asiduamente en Río Grande”,

Para cerrar dijo que “la idea es seguir trabajando, pero también denunciando públicamente que esto va a tomar otro cariz y lo queremos hacer público para que a nadie sorprenda después el tenor de las situaciones y las implicancias jurídicas y administrativas que va a ir tomando este tipo de situaciones”.