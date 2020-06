Lo adelanto el secretario General provincial de la Asociación Trabajadores del Estado, Carlos Córdoba, al concluir un plenario de secretarios generales desarrollado en la ciudad de Tolhuin. En tanto el titular de la seccional Río Grande, Felipe Concha, indicó que “Hay un descontento total por parte de los compañeros, que se encuentran solo con un 70% de lo acordado como aumento”.

“El Gobierno no ha cumplido, tampoco ha llamado para informar sobre la falta de pago del aumento salarial a los trabajadores estatales, más el atraso del pago de uno de bonos”, indicó Carlos Córdoba, titular de ATE en la provincia, y después agregó que “la decisión del plenario de secretarios generales es ir inmediatamente a la Justicia”.

En declaraciones a JCA Noticias, el sindicalista recordó que “ya tendríamos que estar formando el convenio colectivo de trabajo para todos los estatales y tampoco se ha llevado adelante”. Mencionó que “hubieron un montón de compromisos del Gobierno con ATE, que todavía no los cumplió. Tampoco ha convocado para informarnos porque no está cumpliendo, o que es lo que está pasando”, remarcó Córdoba.

Cabe recordar que el martes 9 se realizó un plenario de secretarios generales en la ciudad de Tolhuin, donde estuvieron presentes Carlos Córdoba, secretario General provincial; Vicente Garrighan, secretario General de Tolhuin; Felipe Concha, secretario General de Río Grande; y otros dirigentes provinciales y seccionales del sindicato estatal.

Por su parte Felipe Concha, en declaraciones a FM Master´s, mencionó que “ya hemos pasado una cuarentena donde no hubo ningún muerto y esperamos que no lo haya, pero como sindicato queremos que se cumpla con lo que se firmó. Este mes tocaba pagar la totalidad del aumento, más lo adeudado y los intereses, pero nos encontramos con que pagaron el salario con una sola cuota de futuros aumentos de mayo y nos quedó colgado abril”.

En el mismo sentido, el dirigente estatal expresó que les parece “muy rara la situación que está viviendo el gobernador Melella, al no tener la comunicación que realmente necesita con los sindicatos. Estamos hablando de un gobierno provincial y hay ministros y secretarios que tienen que llevar la cuestión adelante para lograr conducir la provincia”.

“De esta manera se nos hace imposible a los sindicatos poder conducir, porque cada vez que llamamos por teléfono o necesitamos comunicarnos con ellos nos dicen: vengan a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana”. “Por supuesto que uno está obligado a ir como secretario General y responsable de la conducción del sindicato, pero no discuten los problemas con los trabajadores y los sindicatos”, insistió el sindicalista.

Concha aseguró que “Los trabajadores estatales lo votamos porque no nos gustaba la política que llevaba adelante con los trabajadores Rosana Bertone. Melella prometía el vamos a vivir mejor, y me hace acordar al muchacho de los globos amarillos cuando decía que todo iba a cambiar. Pero no cambió nada y nos robaron el país”, remarcó el dirigente riograndense.

Después advirtió: “Queremos no sólo que nos paguen, sino que nos respeten. Que respeten a los sindicalistas, o que respeten a los trabajadores si no me quieren respetar a mí. Yo no me vendo por dos o tres pesos, ni tampoco por un bolsón de comida para mi gente”. “Dijeron que iban a cambiar y que iban a ser diferentes, y siguen jugando con nosotros. Es lamentable, el gobernador y sus ministros tuvieron un 120% de aumento salarial y les alcanza muy bien porque tienen varias canastas familiares cubiertas”, indicó el dirigente estatal.

De todas maneras indicó: “No me gustaría romper con el señor gobernador Gustavo Melella, me gustaría seguir adelante trabajando, pero así no se puede”. “En diciembre nos lloraron que el convenio colectivo de trabajo no tenía que salir, porque era malo para los trabajadores. Nos pusimos de acuerdo entre todos, tuvimos en cuenta que recién empezaban y dijeron que en seis meses sacaban el convenio, pero ni una palabra nos dijeron de esto; así como van, van mal”, concluyó el titular de ATE Seccional Río Grande.