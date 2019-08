“El Gobierno nacional desfinanció la educación en todas las provincias”

Así lo remarcó el Ministro de Educación Diego Romero, quien criticó duramente la política de educación que ha llevado adelante el Gobierno nacional en los últimos cuatro años. Sostuvo que “no hemos recibido nada, ni para el mantenimiento de las escuelas, ni obra pública, ni edificios nuevos, es decir hubo un desfinanciamiento en educación muy grande en todas sus áreas”. También indicó que se han recortado todos los programas nacionales que han bajado hacia las provincias en un 60%.

Río Grande.- El Ministro de Educación Diego Romero se refirió a la critica situación económica que atraviesa el país, de la cual la provincia no es ajena, y como estos recortes también afectan a los distintos Ministerios, además de los recortes que ha realizado Nación para Educación a lo largo de este último año, y el desfinanciamiento que ha generado en todas las áreas de Educación.

Al respecto el Ministro manifestó que “nosotros estamos muy preocupados por los recortes que hubo desde Nación hacia Educación, donde todos los programas nacionales que nosotros hemos implementado en la provincia, este año hemos tenido un recorte del 40%, y en otros programas un 60%, y en lo que respecta a mi área no hemos tenido ninguna obra pública propuesta por Nación”, dijo a FM del Pueblo.

En este sentido puntualizó que “como mínimo me he sacado como tres fotos firmando el convenio de los planes Jardín, y todavía no se hizo ninguno, siendo que los procesos licitatorios de los planes jardín los hace Nación, y no la provincia, y se han hecho los procesos licitatorios, y terminan ganando empresas que son fantasmas, entonces como después las empresas que se adjudican no pueden solventar las obras, que son contratadas por el propio gobierno nacional, entonces hay que esperar otro tiempo más como nos ha tocado en nuestra provincia, y en otras provincias patagónicas para hacer nuevamente otro proceso licitatorio que lleva muchísimo tiempo”.

Por tal motivo indicó que de este “plan Jardines, a Tierra del Fuego le tocarían cuatro jardines, dos para Río Grande, y dos para la ciudad de Ushuaia, de seis salas, y hasta el momento no tenemos nada, y el ultimo contrato que firmé hará tres meses atrás es de tres jardines, uno para Río Grande, dos para Ushuaia, y de tres salas”.

Sobre la firma de este ultimo contrato señaló que “se está llevando adelante el proceso licitatorio, se hizo la publicación por lo que nos informaron, pero la verdad que dudo que vayan a construir un solo jardín”.

Recordó que “se han cerrado algunos establecimientos educativos, y a eso que sumarle que a nosotros nos dejaron dentro de lo que es la infraestructura del INEP, que es el organismo que rige las escuelas técnicas, nos entregaron un edificio a la mitad que es la escuela Guevara, donde no tiene gimnasio, y falta un ala que es de laboratorio, y por la necesidad de la escuela se tuvo que inaugurar el edificio”, sentenció.

Por otro lado Romero señaló que el “Ministerio que presido estamos al día en cuanto a que no debemos nada, solamente lo que tiene que ver con fondos nacionales hemos tenido como obra una ampliación del Jardín Nº 24 de dos alas, y una ampliación del colegio los Andes, eso es lo que nosotros estamos pagando, pero todos los días llamo a Nación para que nos envíe el dinero”, dijo, al tiempo que agregó que “nosotros tenemos un sistema de rendiciones, y un equipo que es muy responsable en lo que tiene que ver con cuentas nacionales, vamos rindiendo permanentemente, y asimismo tengo que estar llamando para que nos giren el dinero para pagar esas obras”.

Puntualizó que en relación a los proveedores “estamos al día, pero ahora hay que ver esta situación compleja que estamos viviendo en cuanto a la reducción de la coparticipación, dado que acá hay una necesidad que es pagar los sueldos, y es la preocupación que tienen todas las provincias, dado que justamente el ajuste que se le va a realizar a las provincias por las políticas económicas que se hicieron publica la semana pasada afectan directamente a las provincias, pero con ese dinero las provincias pagan sueldos, por lo cual esta es una preocupación que tiene la gobernadora, y el Ministro de Economía”, expuso.

Avances en la obra de la escuela 20 y26

En otro orden se refirió al desarrollo de la obra de la escuela Nº 20 y 26, para lo cual afirmó que “se encuentran muy adelantadas las obras, solamente falta ver la cuestión del material bibliográfico, material que pertenece al ámbito de la biblioteca, dado que está con mucho hollín, y con el equipo de educación se ha tomado la decisión de darlo de baja, dado que no vamos a poder restablecerlo, teniendo en cuenta que nos va a llevar mucho tiempo, donde hay cuestiones que tienen que ver con la salud, y el bienestar de las personas, por lo tanto no voy a arriesgar a ningún bibliotecario para que se ponga a limpiar con un pincel, como me han propuesto, libro por libro, por lo cual directamente por las condiciones laborales del personal lo voy a dar de baja al material bibliográfico, como así también a los mapas, y en la sala de informática también se le dará de baja a algunas maquinas”.

“Nación desfinanció la educación en las provincias”

Romero realizó un balance de estos últimos tres años señalando que “todo lo que ha llegado a las escuelas desde un marcador, hojas, o arreglos de escuelas, todo se ha solventado con dinero de la provincia, Nación no ha enviado prácticamente nada, solamente nos mandaron una cajita de libros para las escuelas, eran poquísimos, no hubo una política de apoyar a las provincias en el sistema educativo porque parece que no era una prioridad, a pesar de que nos hemos cansado de manifestar en el Consejo Federal de Educación, pero como dijo la gobernadora, nosotros como muchas otras provincias, y como oposición en el Consejo Federal hemos tratado de dar gobernabilidad, y apoyar la institucionalidad, por eso no hemos realizado ningún tipo de escándalo, o algo que se le parezca, siendo que todas las provincias hemos aportado para que logren institucionalidad, a pesar de ser un gobierno que afectó a todas las provincias, inclusive a sus propias provincias”.

Finalmente diferenció a este gobierno nacional de Mauricio Macri con el de Cristina Kirchner, donde el “anterior gobierno enviaba caja chica para las escuelas, mientras que de este no hemos recibido nada, ni para el mantenimiento de las escuelas, ni obra pública, ni edificios nuevos, es decir hubo un desfinanciamiento en educación muy grande en todas sus áreas”, concluyó el Ministro de Educación Diego Romero.