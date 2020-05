El Gobierno espera un derrumbe de la recaudación en mayo

El contador Oscar Bahamonde, titular de AREF, adelantó una drástica caída de la recaudación en mayo, que a valores nominales podría ser la mitad de los ingresos de 2019 para el mismo período. En abril esperaban una caída mayor, pero lograron sortear la barrera de los mil pesos. La situación se repite en todas las jurisdicciones y en proporción también se prevé un derrumbe de la coparticipación nacional de impuestos. Río Grande.- El titular de la AREF, Contador Oscar Bahamonde, avizora un derrumbe de la recaudación provincial y también nacional para el mes de mayo, por la paralización de la actividad económica, al punto de prever la mitad de los ingresos registrados en mayo de 2019, a valores nominales y sin contar el impacto de la inflación acumulada en doce meses. “Estamos complicados con la recaudación de la provincia y lo mismo está pasando a nivel nacional. Sabemos que este mes va a ser muy complejo, porque venimos en abril con un parate muy grande de la actividad. El 60% de la recaudación de la provincia se basa en Ingresos Brutos y sus adicionales y la paralización de la actividad va a repercutir en gran medida”, dijo por Radio Universidad 93.5. Ya se registra una caída en las regalías, porque “ahí tenemos dos inconvenientes: llegamos a estar en niveles de 370 millones de pesos en el trimestre de agosto a octubre de 2019 y luego hubo una rotura de la monoboya en San Sebastián. Ahí empezaron los problemas con la empresa YPF y luego tuvimos los problemas internacionales con el precio del petróleo. Hoy estamos en niveles de 260 millones de regalías. La baja es importante y estamos esperando que se aplique el precio del barril ‘criollo’ para que no siga en baja la recaudación de la provincia”, señaló. Recordó que la relación entre ingresos por gas y petróleo es de 70/30 respectivamente, por lo que no se siente tanto el impacto al ser provincia gasífera, pero todo suma, o resta en esta coyuntura. “En los últimos cuatro meses venimos en ese número de regalías y, contrastado con lo que fue el trimestre de agosto a octubre, se nota la pérdida. Además estamos hablando en valores nominales, porque cuando lo contrastamos con la inflación se nota más la caída y el poder adquisitivo que tiene esa recaudación”, expresó. “Además no ingresa la totalidad a la provincia porque gran parte va a pagar el endeudamiento en dólares. Directamente esos recursos no se envían a la provincia, sino que existe un fideicomiso en medio y el 74,7% de las regalías van a parar ahí, donde se fondea el pago luego de los vencimientos trimestrales del bono. Sólo si hay un remanente en el pago se reintegra el saldo a la provincia”, indicó. Curva descendente En lo que respecta a la recaudación de AREF, viene bajando desde el inicio de la gestión. “La coparticipación va directamente al Ministerio de Finanzas y estamos en alrededor de 1.100 millones. Tuvimos meses mejores previos que habían superado los 2.200 millones en la gestión anterior, pero nosotros arrancamos en enero con 1.251 millones, en febrero pasamos a 1.142, en marzo bajamos a 1.112 y en abril estamos cerrando en alrededor de 1.046 millones. Para mayo esperamos una caída muy grande, porque no vamos a tener tasa de industria al no haber actividad industrial en abril, y esperamos que no siga bajando el valor de regalías, pero las actividades de ingresos brutos y fondos relacionados van a caer, y mucho”, advirtió. “La caída este mes fue de un poco más del 20%, esperábamos más, pero esto depende del comportamiento de los contribuyentes del convenio multilateral que sobre el final le dieron un empujoncito a la recaudación mensual. Estimábamos unos 900 millones y pudimos superar la barrera de los 1.000, pero sabemos que vamos a estar muy complicados en mayo. En abril estábamos en términos nominales en un número similar a abril de 2019, con un crecimiento de apenas el 6% de la recaudación. Es muy bajo y ahora se espera en términos nominales otra caída respecto del mismo mes del año anterior. En mayo de 2019 tuvimos una recaudación que superó los 1.200 millones y ahora estimamos que andará en los 600 y 700 millones de pesos”, alertó. “La caída va a ser muy fuerte y esto le está pasando a todos los fiscos. Hemos participado de distintas reuniones a nivel nacional con todas las jurisdicciones o en forma sectorial en la Patagonia, y todos esperan una caída del 40 ó el 50% respecto del mismo mes del año anterior. Si además vemos el poder adquisitivo de esos pesos, es tremendo el impacto que tiene en las finanzas públicas”, dijo. Impuesto a la banca privada Por otra parte se le consultó sobre la situación impositiva de la banca privada, dado que La Pampa decidió elevar del 9 al 14% la alícuota de Ingresos Brutos, ante la falta de colaboración con el otorgamiento de créditos blandos. En la provincia la alícuota es irrisoria y no descartan una modificación: “En su conjunto la actividad bancaria está en un 5,5%. La alícuota de Ingresos Brutos es muy baja, del 0,25%, después tienen el 1,25% de un fondo de servicios sociales y el 4% del fondo para el sistema previsional. Las financieras están en un nivel similar, y algunas llegan al 7%, cuando no son bancos. Estamos al tanto de la decisión que tomó La Pampa y puede haber propuestas que se estén analizando en ese sentido”, adelantó. Respecto de las medidas para colaborar con la crisis, dijo que “se estableció la prórroga de la moratoria, porque al tomarse la medida de restricción y aislamiento estábamos con una moratoria que no se pudo terminar de concretar. Se pidió ampliar el plazo e incluir nuevos períodos. También entre las primeras medidas del gobierno hubo postergaciones para pequeños contribuyentes y la eximición de tres meses para los que pagan un monto fijo, dado que facturen o no ese monto lo tienen que pagar. Además planteamos un artículo para que no quedaran gravados por impuesto de sellos los préstamos que estaban dando las entidades financieras para hacer frente al pago de salarios”. Cantidad de contribuyentes Consultado sobre la cantidad de contribuyentes de la provincia, estimó que rondan los 17 mil. “Depende de los contribuyentes, porque hay locales, de convenios multilaterales y del sistema simplificado. También hay muchos contribuyentes inscriptos pero que no registran actividad. En el régimen simplificado tenemos alrededor de 10 mil inscriptos que pagan un monto fijo, luego tenemos alrededor de 7 mil del régimen local, y debemos tener no menos de 8 ó 9 mil contribuyentes del régimen de convenio multilateral. Quizás en inscriptos hay el doble, pero muchísimos no registran actividad. Muchas veces la gente se da de alta pero no hace los trámites de la baja, por eso a veces tenemos un doble de inscriptos que de activos. Estaríamos hablando de 16 ó 17 mil contribuyentes reales”, estimó. En cuanto a la recaudación por el impuesto inmobiliario rural, dijo que “el nivel es ínfimo” y “los que tienen la alícuota más alta son los casinos, que es del 15%”. Sistema de pagos online Por último informó sobre la implementación de nuevos sistemas de pago electrónico, que terminará de completarse la semana próxima. “La gente de sistemas ha tenido mucho trabajo para poder implementar estos medios de pago. Antes de que asumiéramos el único medio de pago electrónico que existía era para las personas físicas a través del Banco Tierra del Fuego. Entre lunes y martes nos van a habilitar Pago Mis Cuentas, con lo cual tendremos todos los medios de pago. Hemos incorporado Interbanking, tenemos Red Link para personas físicas y jurídicas, Pago Mis Cuentas está de manera parcial y la semana que viene lo tendremos de manera total, también tenemos una plataforma PAGAR que sirve para pagar con tarjetas de débito de Red Link y Banelco. Durante el mes de abril hemos tenido más de 5 mil operaciones de pago electrónico, de las cuales solamente mil corresponden al único canal que estaba habilitado en forma previa. Por Pago Mis Cuentas se puede generar el volante de pago y pueden ir a la Red Link, Banelco o Interbanking a abonar. Con esto dejamos de ser una carga importante al momento de los vencimientos para la atención en el Banco Tierra del Fuego, y esto redunda en un beneficio hacia el resto de los vecinos que se tienen que acercar al banco, dado que la AREF cuenta con todos los medios electrónicos de pago”, concluyó.

El Gobierno espera un derrumbe de la recaudación en mayo El contador Oscar Bahamonde, titular de AREF, adelantó una drástica caída de la recaudación en mayo, que a valores nominales podría ser la mitad de los ingresos de 2019 para el mismo período. En abril esperaban una caída mayor, pero lograron sortear la barrera de los mil pesos. La situación se repite en todas las jurisdicciones y en proporción también se prevé un derrumbe de la coparticipación nacional de impuestos. Río Grande.- El titular de la AREF, Contador Oscar Bahamonde, avizora un derrumbe de la recaudación provincial y también nacional para el mes de mayo, por la paralización de la actividad económica, al punto de prever la mitad de los ingresos registrados en mayo de 2019, a valores nominales y sin contar el impacto de la inflación acumulada en doce meses. “Estamos complicados con la recaudación de la provincia y lo mismo está pasando a nivel nacional. Sabemos que este mes va a ser muy complejo, porque venimos en abril con un parate muy grande de la actividad. El 60% de la recaudación de la provincia se basa en Ingresos Brutos y sus adicionales y la paralización de la actividad va a repercutir en gran medida”, dijo por Radio Universidad 93.5. Ya se registra una caída en las regalías, porque “ahí tenemos dos inconvenientes: llegamos a estar en niveles de 370 millones de pesos en el trimestre de agosto a octubre de 2019 y luego hubo una rotura de la monoboya en San Sebastián. Ahí empezaron los problemas con la empresa YPF y luego tuvimos los problemas internacionales con el precio del petróleo. Hoy estamos en niveles de 260 millones de regalías. La baja es importante y estamos esperando que se aplique el precio del barril ‘criollo’ para que no siga en baja la recaudación de la provincia”, señaló. Recordó que la relación entre ingresos por gas y petróleo es de 70/30 respectivamente, por lo que no se siente tanto el impacto al ser provincia gasífera, pero todo suma, o resta en esta coyuntura. “En los últimos cuatro meses venimos en ese número de regalías y, contrastado con lo que fue el trimestre de agosto a octubre, se nota la pérdida. Además estamos hablando en valores nominales, porque cuando lo contrastamos con la inflación se nota más la caída y el poder adquisitivo que tiene esa recaudación”, expresó. “Además no ingresa la totalidad a la provincia porque gran parte va a pagar el endeudamiento en dólares. Directamente esos recursos no se envían a la provincia, sino que existe un fideicomiso en medio y el 74,7% de las regalías van a parar ahí, donde se fondea el pago luego de los vencimientos trimestrales del bono. Sólo si hay un remanente en el pago se reintegra el saldo a la provincia”, indicó. Curva descendente En lo que respecta a la recaudación de AREF, viene bajando desde el inicio de la gestión. “La coparticipación va directamente al Ministerio de Finanzas y estamos en alrededor de 1.100 millones. Tuvimos meses mejores previos que habían superado los 2.200 millones en la gestión anterior, pero nosotros arrancamos en enero con 1.251 millones, en febrero pasamos a 1.142, en marzo bajamos a 1.112 y en abril estamos cerrando en alrededor de 1.046 millones. Para mayo esperamos una caída muy grande, porque no vamos a tener tasa de industria al no haber actividad industrial en abril, y esperamos que no siga bajando el valor de regalías, pero las actividades de ingresos brutos y fondos relacionados van a caer, y mucho”, advirtió. “La caída este mes fue de un poco más del 20%, esperábamos más, pero esto depende del comportamiento de los contribuyentes del convenio multilateral que sobre el final le dieron un empujoncito a la recaudación mensual. Estimábamos unos 900 millones y pudimos superar la barrera de los 1.000, pero sabemos que vamos a estar muy complicados en mayo. En abril estábamos en términos nominales en un número similar a abril de 2019, con un crecimiento de apenas el 6% de la recaudación. Es muy bajo y ahora se espera en términos nominales otra caída respecto del mismo mes del año anterior. En mayo de 2019 tuvimos una recaudación que superó los 1.200 millones y ahora estimamos que andará en los 600 y 700 millones de pesos”, alertó. “La caída va a ser muy fuerte y esto le está pasando a todos los fiscos. Hemos participado de distintas reuniones a nivel nacional con todas las jurisdicciones o en forma sectorial en la Patagonia, y todos esperan una caída del 40 ó el 50% respecto del mismo mes del año anterior. Si además vemos el poder adquisitivo de esos pesos, es tremendo el impacto que tiene en las finanzas públicas”, dijo. Impuesto a la banca privada Por otra parte se le consultó sobre la situación impositiva de la banca privada, dado que La Pampa decidió elevar del 9 al 14% la alícuota de Ingresos Brutos, ante la falta de colaboración con el otorgamiento de créditos blandos. En la provincia la alícuota es irrisoria y no descartan una modificación: “En su conjunto la actividad bancaria está en un 5,5%. La alícuota de Ingresos Brutos es muy baja, del 0,25%, después tienen el 1,25% de un fondo de servicios sociales y el 4% del fondo para el sistema previsional. Las financieras están en un nivel similar, y algunas llegan al 7%, cuando no son bancos. Estamos al tanto de la decisión que tomó La Pampa y puede haber propuestas que se estén analizando en ese sentido”, adelantó. Respecto de las medidas para colaborar con la crisis, dijo que “se estableció la prórroga de la moratoria, porque al tomarse la medida de restricción y aislamiento estábamos con una moratoria que no se pudo terminar de concretar. Se pidió ampliar el plazo e incluir nuevos períodos. También entre las primeras medidas del gobierno hubo postergaciones para pequeños contribuyentes y la eximición de tres meses para los que pagan un monto fijo, dado que facturen o no ese monto lo tienen que pagar. Además planteamos un artículo para que no quedaran gravados por impuesto de sellos los préstamos que estaban dando las entidades financieras para hacer frente al pago de salarios”. Cantidad de contribuyentes Consultado sobre la cantidad de contribuyentes de la provincia, estimó que rondan los 17 mil. “Depende de los contribuyentes, porque hay locales, de convenios multilaterales y del sistema simplificado. También hay muchos contribuyentes inscriptos pero que no registran actividad. En el régimen simplificado tenemos alrededor de 10 mil inscriptos que pagan un monto fijo, luego tenemos alrededor de 7 mil del régimen local, y debemos tener no menos de 8 ó 9 mil contribuyentes del régimen de convenio multilateral. Quizás en inscriptos hay el doble, pero muchísimos no registran actividad. Muchas veces la gente se da de alta pero no hace los trámites de la baja, por eso a veces tenemos un doble de inscriptos que de activos. Estaríamos hablando de 16 ó 17 mil contribuyentes reales”, estimó. En cuanto a la recaudación por el impuesto inmobiliario rural, dijo que “el nivel es ínfimo” y “los que tienen la alícuota más alta son los casinos, que es del 15%”. Sistema de pagos online Por último informó sobre la implementación de nuevos sistemas de pago electrónico, que terminará de completarse la semana próxima. “La gente de sistemas ha tenido mucho trabajo para poder implementar estos medios de pago. Antes de que asumiéramos el único medio de pago electrónico que existía era para las personas físicas a través del Banco Tierra del Fuego. Entre lunes y martes nos van a habilitar Pago Mis Cuentas, con lo cual tendremos todos los medios de pago. Hemos incorporado Interbanking, tenemos Red Link para personas físicas y jurídicas, Pago Mis Cuentas está de manera parcial y la semana que viene lo tendremos de manera total, también tenemos una plataforma PAGAR que sirve para pagar con tarjetas de débito de Red Link y Banelco. Durante el mes de abril hemos tenido más de 5 mil operaciones de pago electrónico, de las cuales solamente mil corresponden al único canal que estaba habilitado en forma previa. Por Pago Mis Cuentas se puede generar el volante de pago y pueden ir a la Red Link, Banelco o Interbanking a abonar. Con esto dejamos de ser una carga importante al momento de los vencimientos para la atención en el Banco Tierra del Fuego, y esto redunda en un beneficio hacia el resto de los vecinos que se tienen que acercar al banco, dado que la AREF cuenta con todos los medios electrónicos de pago”, concluyó. Compartir Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva)

Hac clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)