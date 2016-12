La secretaria de Prensa del SUTEF se refirió a la situación del sector y la política del Gobierno para los docentes y el sistema educativo. Afirmó que “El gobierno de Rosana Bertone ha llegado para ajustar y afecta de forma negativa a todos los fueguinos, y en particular a la docencia”. Advirtió que hubo “un impacto importante en la docencia y hay un gran flujo de docentes que van a emigrar de la Isla, como otros profesionales de la Salud”.

“El gobierno de Rosana Bertone ha llegado para ajustar y afecta de forma negativa a todos los fueguinos y en particular a la docencia. Hubo un cambio del régimen jubilatorio docente y un año completo de congelamiento salarial, porque la última recomposición fue en noviembre de 2015”, remarcó la secretaria de Prensa del SUTEF, Florencia Villareal.

Advirtiendo que “Eso tuvo un impacto importante en la docencia y hay un gran flujo de docentes que van a emigrar de la Isla, como otros profesionales de la Salud”, dijo en declaraciones a Radio Nacional de Ushuaia.

Después indicó que “Llega fin de año y tenemos la noticia de que muchos docentes se vuelven a su lugar de origen y esto va a tener un impacto importante en las aulas”. Recordando que “no hubo negociación salarial, siguen las políticas de emergencia dentro de la obra social, el régimen jubilatorio fue modificado, así que no fue un año bueno”, deslizó la secretaria de Prensa.

Sobre las perspectivas, mencionó que “todo lo que no se ha resuelto en 2016 va a ser materia de conflicto en 2017. Estamos con un salario de 12.500 pesos, en una provincia donde la canasta familiar está por encima de los 30 mil. Esto va a generar una situación de conflicto porque es insostenible para el trabajador docente”.

Villareal también se refirió al anuncio sobre titularizaciones masivas que se formuló desde el Ejecutivo, mencionando que “Hicieron todo un circo diciendo que iban a titularizar cerca de 2.700 docentes y, tal como lo dijimos en su momento, ese proceso no se llevó a cabo”. Expresando además que “Esta semana intentamos tener alguna novedad, fuimos a la Junta de Clasificación y Disciplina y comprobamos que el proceso de titularización no sólo no se llevó a cabo sino que no está en marcha. No hay decreto de titularidad, no hay otorgamiento de horas para cada docente que debe titularizar, no está esclarecida la vacante que se debe titularizar. No existe”, puntualizó la dirigente docente.

Aseguró que el anuncio hecho por el Gobierno “fue una farsa” y estimó que la decisión “habrá sido una intención de alguien que desconoce el sistema docente, porque no se inició el proceso para que esa titularización se pueda hacer en febrero. Fue un anuncio que no se concretó; la junta no cuenta con el listado de vacantes y docentes que debería titularizar y es tarea del Ministerio de Educación remitir la documentación”, informó Villareal.

Además agregó que “al momento del anuncio había cuatro procesos de titularización avanzados, porque tenían decreto y faltaba la firma de la gobernadora. Esto tampoco se materializó, entonces la voluntad política de titularizar no es real”, insistió.

Florencia Villareal mencionó que “el presupuesto de educación 2017 viene a la baja y con ajuste. Las horas cátedra para 2017 van a la baja, lo que significa que va a haber cierre de cursos, en particular para alumnos con necesidades especiales. Este gobierno ha definido cerrarlos y eso significa menos trabajo y menos chicos contenidos en la escuela”, alertó la docente.

Asegurando que con un gobierno que “tiene en mente ajustar, es más fácil con docentes que no tienen los derechos de un titular. A un suplente o interino simplemente se lo deja sin trabajo y el estado no tiene la obligación de reubicarlo; el principal impacto lo tiene el alumnado”, dijo la referente del SUTEF.

“Un presupuesto con 650 mil horas es menor al año en curso, cuando siempre crece la cantidad de horas y ya sabemos que hay escuelas donde se ha anunciado que hay cursos que no van a tener continuidad”, remató la entrevistada.