El Gobierno anuncia las medidas que comenzarán a regir a partir del próximo sábado

El DNU que contendrá los anuncios, con los que se busca bajar las cifras de contagios, apuntará a aumentar los controles por parte de los diferentes distritos y dispondría de un semáforo epidemiológico para las provincias. Por estás horas, Nación, Provincia de Buenos Aires y CABA siguen puliendo las medidas que se pondrán en marcha en el AMBA, la zona más afectada por la segunda ola de la pandemia.

Buenos Aires.- A horas del anuncio del Decreteo de Necesidad y Urgencia ( DNU) que contendrá las nuevas restricciones que se darán a conocer en las próximas horas y a través de las cuales se apuntará a bajar las cifras de contagios por coronavirus ante el preocupante aumento en la utilización de camas de terapia intensiva, lo que viene poniendo en jaque al sistema de salud, los jefes de gabinete de Nación, Provincia y Ciudad continuaban esta tarde dando las puntadas finales a las medidas que se aplicarán en el Área Metropolitana (AMBA), principal foco de los contagios en la segunda ola de la pandemia.

Las medidas que se anunciarán a nivel nacional, incluirían una mayor fiscalización respecto a los protocolos y se apuntará a profundizar los controles en la vía pública y a limitar la utilización del transporte público, que será permitido solo a los trabajadores esenciales.

Nuevo semáforo epidemiológico y más controles

Además, el próximo DNU establecería pautas a tomar de acuerdo a la situación sanitaria que se registre en cada provincia, para lo cual el Gobierno confeccionaría un “semáforo epidemiológico” que permitiría establecer distintos niveles de limitaciones.

Respecto a las conversaciones que vienen manteniendo por estas horas de manera telefónica el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero con sus pares de Provincia y Ciudad, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente, contemplarían mantener como hasta ahora las restricciones a la nocturnidad entre las 20 y las 6 de la mañana para el AMBA, con el cierre de los comercios a partir de las 19.

Se avanzaría hacia un mayor control en los retenes y en los ingresos a las estaciones terminales y en los distintos puntos de trasbordo distribuidos en toda la Ciudad, se cerrarían entre 18 y 25 bajadas ubicadas a lo largo de la avenida General Paz para encausar la circulación hacia los controles que tienen las fuerzas federales y la policía porteña.

En este punto, Nación dejó entrever su malestar con el Gobierno porteño por entender que no acataron de manera cabal los protocolos existentes en materia de controles.

«Los controles en los retenes más que nada los va hacer Ciudad. Nosotros estamos bastante bien con ese tema y ellos están un poco más flojos y se dieron cuenta que necesitaban ponerse las pilas», señaló ante la consulta de BAE Negocios, una fuente cercana al ministerio de Seguridad, la que agregó que «terminaron dimensionando el problema y salieron a cerrar por ejemplo, bares que estaban con gente adentro».

Qué pasará con los comercios no esenciales

En tanto que los comercios no esenciales como casas de ropa, zapaterías, mueblerías y pinturerías, entre otros, estos trabajarían en la modalidad take away, es decir, volverían a un esquema de compra por internet y atención desde la puerta en el AMBA, Ciudad y el gran Buenos Aires, aunque desde el Ejecutivo de la Ciudad señalaron a este diario que no hay nada definido, ya que también se baraja la idea de un cambio en el horario de atención, que actualmente va de las las 9 a 19.

La idea es que los locales abran más tarde para no saturar con los trabajadores del rubro a los medios de transporte en el horario pico de la mañana y lograr una movilidad escalonada; mientras que también está la iniciativa para que cierren una hora antes, es decir a las 18.

Bares, restaurantes y shoppings

Respecto a la actividad de en bares y restaurante, la idea que puedan atender al aire libre y no en su interior, como viene sucediendo en algunos establecimientos, para lo cual habrá que incrementar los controles.

Los shoppings mantendrían sus puertas cerradas por otros 15 días, pero sobre ese tema informaron que tampoco hay aún una definición.

Diferencias sobre la construcción

Sobre la construcción, Ciudad plantea suspender las actividades de forma total, medida con la que Provincia no estaría de acuerdo, mientras que el gobierno nacional evalúa que la actividad siga funcionando pero con el compromiso de las empresas para que provean el transporte destinado a sus trabajadores.

Trabajo virtual y presencial

La recomendación para los profesionales del sector público y privado es que realicen sus tareas de manera virtual.

También se evaluá que la actividad fabril siga funcionando como hasta ahora para no erosionar aún más a la economía, pero al igual de lo que sucedería con la construcción, serían las empresas las que garanticen el transporte a sus trabajadores.

Reuniones sociales y actividades deportivas

En torno a las reuniones sociales, no habrían cambios, se podrían juntar hasta 20 personas máximo, en espacios al aire libre.

Mientras que sobre las actividades deportivas, la idea es que se sigan realizando en grupos de no más de 10 personas, y estarían prohibidas todas las actividades en lugares cerrados.

No habría restricciones en torno al turismo interno pero sí se desalentarían los viajes al exterior.

Clases presenciales

Sobre el funcionamiento en las escuelas, lo que generó el cortocircuito entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño, él que terminó judicializando el tema, Provincia pretende seguir con la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, en tanto que Ciudad y Nación plantean clases presenciales administradas en jardines maternales, sala de 5 y en 1, 2 y 7 grado de las escuelas primarias, mientras que en las escuelas secundarias “casi todo” el funcionamiento sería de manera virtual.

«Más allá de las posturas de los de Juntos por el Cambio más duros de seguir reclamando por la presencialidad, todos coincidieron en la necesidad de continuar con las restricciones, y Axel les pidió mayores esfuerzos en los controles», señaló por su parte, un vocero del Gobierno bonaerense.

Nuevas restricciones: qué pasará los fines de semana

Otro tema que se analiza, es el limitar la circulación los fines de semana entre las 18 y las 6 de la mañana, aunque tampoco hay nada definido sobre ese punto, mientras que se evaluaba restringir los permisos de circulación, limitando aún más a los trabajadores considerados como esenciales: «Ese es un tema que está dando vueltas porque lo que hemos visto es que hay mucha gente que logró encontrarle la vuelta para poder corcular en el transporte público», señaló otra fuente del Gobierno nacional.

Cuándo habla Alberto Fernández

Obviamente que la última palabra la tendrá el presidente Alberto Fernández, aunque aún no está definido si los anuncios que se darán a conocer este viernes, los realizará el propio mandatario nacional, sí será a través de un mensaje grabado, o si por el contrario, directamente las medidas que comenzarán a regir por 15 días a partir del próximo sábado 1 de mayo, se conocerán a través del Boletín Oficial.