El Gobierno ahora también pretende quitar Zona Diferencial

Luego de la eliminación de los diferenciales de asignaciones familiares para la Patagonia, el Gobierno nacional negocia otras alternativas para asegurar el recorte del gasto público para el Presupuesto de 2019. Una de esas opciones es eliminar el régimen jubilatorio especial de las provincias del sur, que implica un pago diferencial de 40% por tratarse de una “zona desfavorable”.

Buenos Aires.- En la mesa de negociación entre la Casa Rosada y los gobernadores hay un amplio menú para elegir de qué modo se cumplirá con el ajuste en las cuentas que requiere el programa con el Fondo Monetario Internacional. Ese listado ya incluye, según confirmaron a TN.com.ar fuentes provinciales y nacionales, eliminar esos haberes extra que reciben los jubilados de la denominada Zona Austral.

El diferencial jubilatorio para las provincias del sur entró en vigor en 2008 por un decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner, que estipuló un “coeficiente de bonificación 1,40 para las jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables y para veteranos de guerra de Malvinas” que residan en las provincias del sur.

Ese diferencial de 40% es percibido por los jubilados de La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro y Carmen de Patagones, por tratarse de “zonas desfavorables”.

Según afirman fuentes nacionales, la eliminación de este régimen era algo “previsto en el Consenso Fiscal que firmamos el año pasado”. Desde una provincia patagónica afirman que en las reuniones para acercar posiciones sobre el Presupuesto 2019 los ministros que representan a Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Rogelio Frigerio, adelantaron a los mandatarios de esa región que esa opción iba a ser considerada.

Si bien las conversaciones recién están iniciadas, las modificaciones al régimen patagónico, según trascendió, sería de forma gradual. Esta semana continuará el desfile de funcionarios de distintas provincias por los despachos nacionales para continuar la negociación del Presupuesto. Otros aspectos que se debaten en este marco son el Fondo Incentivo Docente para el pago de salarios a provincias y el traspaso de subsidios a las cuentas de los Gobiernos porteño y bonaerense.

“Pusimos todo sobre la mesa de discusión y debate. Va a salir del consenso con las Provincias. No somos mayoría en ninguna Cámara. No podemos imponer nada. Sí rescatamos que todas las provincias son conscientes con la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y cumplir con la meta del 1,3%”, comentaron cerca del ministro Frigerio.

Este eventual recorte a los haberes patagónicos se suma a la eliminación del diferencial de cobro de asignaciones familiares para distintas regiones, entre ellas en provincias patagónicas.

Una de las afectadas, Chubut, ya adelantó que buscará por la vía judicial frenar la aplicación de esa modificación en las asignaciones. “Vamos a presentar en breve un recurso de amparo para pedir la inconstitucionalidad”, afirmaron desde esa provincia, y dijeron que “vamos a defender los derechos adquiridos”.

Silencio del PRO en Tierra del Fuego

Diputados radicales, de la Coalición Cívica y del PRO de distintas provincias patagónicas presentaron diversos pedidos para que se deje sin efecto la eliminación de la zona desfavorable en las asignaciones familiares, dispuesta por decreto del Gobierno nacional.

Los proyectos se suman al presentado por los senadores José Ojeda, Julio Catalán Magni y Miguel Ángel Pichetto, que busca derogar el decreto del Ejecutivo nacional.

Los legisladores fueguinos Pablo Blanco, Liliana Martínez Allende y Oscar Rubinos, en conjunto con el Presidente de la UCR fueguina, Federico Sciurano, y en consonancia con los diversos Comité Provinciales y representantes parlamentarios de la UCR en la Patagonia, expresaron su “profundo rechazo” al Decreto Nacional N°702/18.

Sin embargo, es llamativo el silencio de los dirigentes del PRO-Cambiemos de Tierra del Fuego. El concejal Tomás Bertotto y los diputados Héctor Stefani y Gastón Roma no emitieron hasta el momento opinión alguna sobre la medida nacional.

Desde la Coalición Cívica-ARI de Comodoro Rivadavia se destacó que la iniciativa del Gobierno nacional “vulnera derechos adquiridos” por lo cual rechazaron la medida y pidieron “a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, se plantee la restitución de los diferenciales por zona”.

Por su parte, desde el PRO distrito Chubut señalaron que “más allá de nuestro apoyo activo, consciente y comprometido con el programa de Gobierno nacional, en este punto queremos, desde adentro, plantear nuestro disenso, fundamentado en las siguiente premisas”.

Y apuntan: “el coeficiente diferencial para la zona patagónica no es un dádiva inspirada en la generosidad, sino un acto de justicia que viene a contrarrestar los efectos de una mayor carestía de vida, por un lado, y una compensación por la hostilidad climática y ambiental, sumadas a la lejanía, por el otro”.

“Por ello, no nos convencen los argumentos de igualar u homogeneizar el espacio nacional. En este caso concreto, tratando de aplicar equidad, se logra el efecto contrario. Se argumenta que las desigualdades zonales ya no lo son tanto. Nosotros sabemos, porque vivimos aquí, que eso no es real, por eso descartamos dicho argumento”, continúan.

Un grupo de diputados radicales de Río Negro, Chubut, Salta, Santa Cruz y La Pampa presentaron además un proyecto de declaración donde piden “al Poder Ejecutivo nacional la restitución de los diferenciales por zona en las asignaciones familiares”, dejando sin efecto el decreto 702/18.