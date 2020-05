“El Gobernador nos garantizó que vamos a estar en el Directorio”, dijo Luís Sosa

Luís Alberto Sosa, Secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego dijo que es muy importante la mirada de los trabajadores de la actividad petrolera en este tipo de proyectos ya que como en otros lugares del pais, son los representantes de los que llevan adelante proyectos como Petrominera en Chubut. “Los trabajadores sabemos los recursos que tiene nuestra provincia, los dirigentes políticos deben comprender que no se trata de una cuestión personal, se trata de ser custodios de los recursos naturales fueguinos que nos pertenecen a todos y mientras mejores resultados tengamos, tendremos mejor salud, mejor educación y mejores servicios en la comunidad”, entendió el gremialista.

Río Grande.- El secretario general del gremio de Petroleros Privados, Luís Sosa, confirmó por FM La Isla el pase a comisión del proyecto de creación de la empresa provincial de hidrocarburos, en función de la comunicación mantenida ayer con el gobernador Gustavo Melella, quien además garantizó la convocatoria al gremio cuando se debata en comisión.

“Ayer el gobernador se comunicó en horas de la tarde y pidió opinión al sindicato. Le dije al gobernador que nos gustaría que nos tengan en cuenta para cuando pase este proyecto a comisión, para informarle a los legisladores qué pensamos y de qué manera queremos participar, porque tenemos información que tal vez ellos no tienen”, señaló el dirigente. Por otra parte el actual Intendente de Río Grande, Martín Pérez señaló que los trabajadores petroleros, no pueden quedar exentos de este proyecto en la Empresa de Hidrocarburos Fueguinos.

“Yo tengo la palabra del gobernador de que va a insistir para que seamos convocados a las reuniones de comisión. Ya está acordado el pase a comisión, no se va a aprobar sobre tablas, porque hay varias cosas para analizar. Puede haber modificaciones en las comisiones y el Ejecutivo tendrá que decir si está de acuerdo”, indicó.Como así también y el municipio de Río Grande debe tener un Representante en ese Directorio Provincial de Hidrocarburos

“Hay legisladores con los que tenemos confianza y podemos hablar, y les he dicho que veía con preocupación que se aprobara sobre tablas, pero me confirmaron que va a pasar a comisión. También dijeron que tenemos que estar presentes para opinar sobre nuestra actividad”, celebró.

Aclaró que esta comunicación no se dio con el oficialismo, si bien Trentino y Rivarola son de extracción gremial, pero “no han tenido la valentía de levantar el teléfono. Saben dónde estamos y cómo pensamos. Greve no quiso acercarse al gremio y sé que el Secretario de Hidrocarburos introdujo algunos puntos en el proyecto con los que no estoy de acuerdo. No es algo personal que tengamos con Alejandro Aguirre, que es un funcionario de carrera y viene de la época de Fabiana Ríos, pero por ejemplo no sé por qué tenemos que involucrar a YPF en esta empresa estatal, salvo que el gobierno quiera poner un hombre en el directorio a nivel nacional”, planteó.

En el directorio hasta ahora “no tienen en cuenta a los trabajadores y por eso le planteamos a Melella que seamos invitados a hablar sobre esta empresa de hidrocarburos, y la aspiración es que un representante de los trabajadores ocupe un lugar en el directorio. La mesa tiene cuatro patas y una tiene que ser la organización gremial. No necesariamente tiene que ser el secretario general sino alguien que designe el sindicato”, dijo.

Diferenció la labor de Aguirre del acercamiento del Secretario de Energía, con quien mantienen diálogo y pueden desarrollar un trabajo conjunto. “El actual secretario Moisés Solorza tiene cabal conocimiento en hidrocarburos y en la parte eléctrica ni hablar, y hemos trabajado con él desde el llano, dándole ideas y conocimiento de la actividad nuestra”, concluyó.