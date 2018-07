El gerente de la UDAI Río Grande de ANSES cargó contra abogados

El titular de la delegación local de ANSES Fermín Randón calificó de “estafa” el cobro de honorarios por parte de los abogados de Río Grande que realizan los trámites de la reparación histórica. Recordó que ANSES abona 1.600 pesos a los letrados, para que los jubilados no tengan gastos, y afirmó que “es ilegal” el proceder de sus colegas. Consideró que deben ser “denunciados al tribunal de ética del colegio de abogados” y requirió públicamente a los afectados que lleven pruebas para que las pueda elevar a la justicia. Además, instó a sus pares a tener un “compromiso social”, y expuso que “muchos se recibieron en universidades públicas”, por lo que deben devolver a la sociedad parte de lo recibido. Tras el malestar causado por estas declaraciones, pidió disculpas.

Río Grande.- El gerente de la UDAI Río Grande de ANSES, Dr. Fermín Randón, cargó contra los abogados del foro riograndense que realizan los trámites de la reparación histórica y no respetan los parámetros fijados por ANSES, en función de los cuales están impedidos de cobrar cualquier tipo de honorario a los jubilados que asesoran, porque se los paga el organismo nacional.

“Es ilegal que cobren los abogados y tienen que ser denunciados al tribunal de ética del colegio de abogados”, sentenció en declaraciones a Radio Fueguina, y aseguró que hay colegas que mantienen esa línea de conducta. “Hay abogados que van a ANSES y uno ve que no cobran, porque uno pregunta, y están aceptando las condiciones del programa. Nosotros hablamos al colegio de abogados, les explicamos las condiciones y, para hacer una denuncia, tenemos que mostrar alguna prueba, porque si no, no tendría ningún sustento la denuncia”, dijo, decidido a llevar a la justicia a los letrados que incumplan con estas condiciones.

Cuestionó que hay “algún vivo que se quiere aprovechar de la situación”, y advirtió a los jubilados que, “si en el primer encuentro les pasan un presupuesto, busquen otro abogado porque nosotros pagamos después cuando sale la sentencia. Los abogados saben muy bien que no tienen que participar si no quieren, o si no les gusta el derecho previsional, si no pueden o si no saben, pero una vez en el programa tienen que sujetarse a lo que dice la ley”, sentenció.

“Por la reparación histórica pagamos 1.600 pesos, más la actualización, y en realidad el abogado firma, porque no tiene que hacer ningún escrito”, aseguró, minimizando la tarea que les compete en esta tramitación.

Diferenció el caso de “los jubilados que iniciaron juicio y firmaron un convenio de honorarios”, donde son otras las reglas. En el caso de la reparación histórica, ni siquiera corresponde cobrar la primera consulta: “Estimo que les quieren cobrar la consulta o algún adelanto, pero está mal porque después lo vamos a pagar nosotros. El que se sujeta al programa tiene que aceptar las condiciones”, reiteró, invitando “a los jubilados a exponer si han sido estafados. Nosotros los vamos a recibir, los vamos a acompañar y vamos a hacer la denuncia que corresponde”, aseveró.

Repasó que “el trámite tiene dos carriles, lo que ya tienen juicio, que seguramente ya tienen un convenio firmado con su abogado patrocinante, donde acuerdan el monto a pagar una vez que finalice el juicio. Nosotros ahí no proponemos pagar los honorarios, porque hay un juicio y un acuerdo previo. En el caso de los que no iniciaron juicio y se incluyen dentro del programa de reparación histórica, lo que ANSES les propone es que al jubilado le va a salir gratis, porque es la entidad nuestra la que se va a hacer cargo”.

Marcha atrás

A pocas horas de estar decidido a denunciar a sus colegas, el Dr. Fermín Randón pidió disculpas por acusarlos de estafa. “Pido disculpas si alguien se sintió ofendido por esto, porque no es mi intención. Si nos ponemos técnicos, no es el tipo penal de una estafa. Fue un exabrupto, si se quiere”, dijo por FM La Isla de la tipificación penal que le dio a la figura del cobro de honorarios a los jubilados por tramitar la reparación histórica.

No obstante, reiteró que “no corresponde cobrar porque es voluntario el asesoramiento. Si alguien viene a mi estudio a hacer la reparación histórica, como abogado se sabe que va a pagar ANSES, y tranquilamente pueden decir que no, porque no aceptan los valores que paga ANSES.Esto es lo que corresponde éticamente, después cada uno puede ejercer la profesión como quiere y se hará cargo de la responsabilidad y las consecuencias de cómo ejercen la profesión”, dijo, manteniendo el cuestionamiento ético.

“La propuesta es de 1.600 pesos y me parece que corresponde, porque detrás de la reparación histórica hay una función social. Nosotros formamos parte de la sociedad y nos debemos como auxiliares de la justicia a que funcione bien. Podemos aceptarlo o no, y tenemos que saber que detrás de esa política pública hay un fin de solucionar un problema que se arrastra desde hace muchos años. Justamente se pide la cooperación de aquellos que quieran participar, no es obligatorio”, dijo Randón.

“Si a un abogado le parece que no está bien y no acepta las condiciones, puede no hacer los trámites. Lo que no puede es hacer los trámites y cobrar más”, remarcó.

Se le preguntó sobre las quejas de algunos abogados porque ANSES no está pagando ese arancel mínimo de 1.600 pesos tampoco: “Cobrar, cobraron -respondió Randón-. El lunes o viernes de la semana pasada estuvo uno de los abogados que ha hecho muchos actos de reparación histórica y vino a comentar que le pagaron. Es real que venían demorados los pagos. Nosotros estamos en una zona exenta de impuestos y, cuando uno llena el trámite, se puede prestar a confusión, pero se está pagando y me consta. Está demorado y no vamos a justificar lo que está mal”, dijo.

Asimismo, le reclamó a los abogados una devolución de los beneficios recibidos del estado al formarse en universidades públicas: “En su gran mayoría los abogados se han recibido en universidades públicas y esto también implica un esfuerzo del estado. En algún punto los abogados debemos tener un compromiso con algo, el que quiera, y el que no, no tiene la obligación de hacerlo. Depende de la visión del ejercicio de la profesión que tenga cada uno y seguramente tendremos visiones distintas con algunos colegas, pero siempre en el marco del respeto. Pido disculpas si alguien se ofendió con mis dichos porque quizás la estafa no era la palabra correcta”, reiteró.

“Yo tengo la obligación de recordarle a todos los jubilados que los trámites en ANSES son gratuitos. Si ellos eligen pagar, es voluntario, y no tienen por qué contratar un profesional para hacer trámites, que son personales o se puede apoderar a algún familiar sin costo.En la reparación histórica no hay registro de abogados como con los gestores, y cualquier abogado que tenga matrícula federal puede intervenir. Nosotros tenemos la matrícula del colegio de abogados de la provincia, que es para litigar en el fuero provincial, y además tenemos una matrícula para litigar en el fuero federal, que es la justicia que tiene competencia sobre ANSES. Solamente los abogados con matrícula federal pueden intervenir”, explicó.

“El abogado no tiene obligación de atender al jubilado si no quiere, pero el que acepta hacerlo, tiene las obligaciones que impone el programa”, concluyó el funcionario de Cambiemos.

