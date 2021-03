El género transexual será contemplado en las listas

El presidente del bloque de FORJA, Dr. Federico Greve, informó sobre los avances en comisión de la discusión del proyecto de paridad de género en la integración de las listas de los cuerpos colegiados y marcó algunas diferencias con la propuesta del radicalismo. En el caso del oficialismo, coinciden en la integración del 50% pero no así en los reemplazos, en caso de que un legislador deje su banca, dado que aspiran a asuma una mujer, independientemente del género del titular. También incorporaron al debate al género trans o autopercibido, que “no necesariamente aparece en el DNI”, observó. Respecto de la reforma constitucional, si bien todavía no ingresó el proyecto oficial se está dialogando sobre los puntos de coincidencia “en los que rápidamente nos vamos a poner de acuerdo”, y en otros en donde se requerirá de consensos. Advirtió que no se puede hablar de una reforma en el corto plazo, dado que implica el llamado a elecciones de convencionales constituyentes, por lo que podría pasar al 2022.

Río Grande.- El presidente del bloque de FORJA, Dr. Federico Greve, informó por Radio Universidad 93.5 sobre los avances en la modificación de la ley electoral sólo en el capítulo vinculado con la integración de las listas de los cuerpos colegiados.

Ayer fue la segunda jornada de debate y fueron invitados los concejales de las tres ciudades, funcionarios de los municipios, asociaciones feministas y gremios. “Hubo varias miradas y aportes que pudo hacer cada sector”, destacó.

“Se está trabajando con la paridad de género y la modificación de la ley 201. Hicimos la convocatoria en general para las asociaciones, las municipalidades, los concejos, y seguimos convocando a todo el que quiera dar alguna opinión sobre esta situación. Hay dos proyectos, uno de la UCR y uno de FORJA, y tienden a la integración por partes iguales en la conformación de las listas. El proyecto de FORJA además habla de la alternancia entre titulares y suplentes. Es decir que si un titular es una mujer, el suplente debe ser un hombre y viceversa; y luego habla de los reemplazos. Si hay algún legislador deja de serlo, proponemos que el reemplazo sea mujer, independientemente de que sea varón o mujer quien deja la banca. Por primera vez tenemos una mujer en la presidencia del cuerpo, con lo que podríamos decir que hay ocho mujeres en la Cámara. Si alguna mujer dejara el cargo, asume quien sigue en la lista, y podría ser un varón. Por eso proponemos el reemplazo por una mujer”, explicó.

En este caso hay diferencias con la visión del radicalismo, que plantea el reemplazo por el mismo género. No obstante Greve aclaró que “acá nadie quiere imponer nada sino llegar a un consenso. Además se habla de la identidad de género autopercibido, que a veces no necesariamente es el que aparece en el DNI. Para nosotros tiene que estar el género trans dentro de la paridad y contemplarse esta situación”, dijo.

“Todavía estamos en la ronda de reuniones y seguramente tendremos otra reunión de comisión con más invitados, para empezar a elaborar un posible dictamen y llevarlo al recinto en una futura sesión. En esta etapa estamos recabando información para poder redactar el mejor texto posible. Todavía no hemos girado todas las invitaciones, como por ejemplo a los partidos políticos, que son más de 40. Esto implica toda una logística y estamos en pandemia. Tenemos protocolos por cumplir y, eventualmente se invitará a alguien más porque la discusión no está cerrada y queremos enriquecerla con la mirada de distintos sectores”, afirmó.

No se analizan más cambios que los vinculados con la paridad, como el voto electrónico. “En esta instancia solamente se habla de la modificación de la 201 para la integración de género en las listas. Hay una gran discusión por delante que está relacionada con la integración de las listas dentro de cada partido político. Hay que ver si esto puede salir por ley o depende de la vida interna de cada partido. En el caso de FORJA modificamos nuestro estatuto para que las listas tengan paridad de género y lo próximo que viene en el partido es la paridad de género en la conformación de las autoridades. Esta es una discusión hacia adentro del partido”, sostuvo.

Consideró que “más allá de la ley, esto tiene que ver con la voluntad política de cada partido de aggiornarse. En FORJA teníamos planteado el cupo y se modificó para conformar listas con paridad de género, que ya se va a aplicar este año. Lo que se viene es la paridad en los cargos que haya que cubrir dentro del partido”, anunció.

Alianza para octubre

Dado que esta semana se conoció el cronograma provisorio de las elecciones de este año, tanto de las PASO como de las generales, se le consultó sobre la presentación de FORJA en la compulsa. “Por supuesto vamos a participar y veremos cómo lo hacemos, si vamos a ir en alianza. A nivel nacional formamos parte del Frente de Todos y nuestra diputada nacional es parte del Frente. A nivel local tenemos una alianza con el MPF, y tenemos una visión frentista para lo que se viene. Hoy no hay nadie que llegue solo, hay que hacer alianzas y tratar de conformar la mejor lista”, planteó.

“Con el MPF tenemos visiones coincidentes y otras disidentes, como ocurre con otras alianzas. Veremos lo que ocurre de acá al mes de agosto y lo que decide cada partido, respecto de una alianza. Hoy por ahí es una foto y de acá a dos o tres meses cambia la situación”, advirtió.

Valoró que “las PASO permiten que se propongan los candidatos que quieran y, una vez pasado el piso del 1,5% de los votos como establece la normativa, se puede conformar una lista para competir en octubre”.

Cabe recordar que las autoridades del partido siguen siendo Federico Runín como presidente a nivel provincial, mientras que Greve es “presidente a nivel local en el distrito de Río Grande. En Ushuaia no tenemos autoridades y estamos en plena conformación, y tampoco tenemos conformado el distrito de Tolhuin porque no teníamos afiliados suficientes. Nuestro fuerte es la ciudad de Río Grande”, manifestó.

Reforma constitucional

Por otra parte, se le preguntó si hubo alguna novedad plasmada en un proyecto luego del anuncio de la reforma constitucional en el discurso inaugural del gobernador Melella. “Todavía no hemos recibido ningún proyecto oficial y seguimos trabajando en algunos puntos que no pueden seguir como están, y en los que seguramente nos vamos a poner rápidamente de acuerdo”, confió.

“En otros casos no estaremos de acuerdo nunca y veremos qué cambios se pueden incorporar. Como dijo nuestro colega Ricardo Furlan, la reforma constitucional es algo de larga data, y depende de la voluntad política llevarla adelante. Para nosotros que lo haya mencionado el gobernador es muestra de que la voluntad política existe y veremos si puede llegar a materializarse. Además esto implica todo un armado porque para la reforma constitucional hay que llamar a elecciones de convencionales constituyentes, que trabajarán un mes o algo más para llegar a concretar esa reforma”, apuntó, por lo que ve difícil que se pueda realizar este año.