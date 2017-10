El futuro de Sciurano en la UCR se definirá después del 22 de octubre

La legisladora Liliana Martínez Allende consideró que la renuncia del presidente del partido como candidato de UnirTDF no es un tema que atañe al espacio Cambiemos. Aseguró que están abocados de lleno a la campaña, con mejores perspectivas que en las PASO, y no distraerán la atención en decidir qué ocurrirá con Federico Sciurano. Negó haber pedido su renuncia y el comité de disciplina decidirá los pasos a seguir “con todos los que desobedecieron a la convención provincial y nacional”.

La legisladora Liliana Martínez Allende, del bloque UCR-Cambiemos, fue consultada por FM La Isla sobre el futuro de Federico Sciurano en el partido, tras la renuncia como candidato de UnirTDF. Aseguró que al momento la atención está abocada a la campaña de Cambiemos y nada distraerá su atención, dejando para el 22 de octubre las definiciones.

Tras el paso del ministro del Interior Rogelio Frigerio, dijo que están “muy contentos porque el gobierno nacional tiene una presencia importante en la provincia. Estuvimos recorriendo obras con el ministro en Río Grande y Ushuaia. El gobierno nacional está invirtiendo más de cuatro mil millones de pesos en la provincia y es una muy buena noticia para Tierra del Fuego”, sostuvo.

Dado que Frigerio no quiso hablar de la prórroga del régimen industrial, Martínez Allende aseguró que “tampoco tenemos la necesidad en lo inmediato de tomar la decisión de extender la ley. El gobierno nacional está tratando de reconvertir la industria, con algunos productos electrónicos que se compran más barato afuera. Para eso trabaja mucho el gobierno nacional y provincial buscando otras alternativas, pero no es que no va a haber fábricas, sino ver qué se puede fabricar que sea productivo y rentable al país, como las autopartes”.

“No es que no van a extender la ley y mañana se van a cerrar las fábricas. Yo siento que el gobierno nacional tiene toda la intención de reconvertir la industria productiva y cambiar los productos que no son rentables para la Nación, porque la gente se va a Chile a comprar productos electrónicos. Esos productos que son más económicos afuera no son rentables para el país, pero hay otras cosas que podemos producir que sí son rentables, como las autopartes”, reiteró, por lo cual “vamos a tener que ir virando hacia esas otras cuestiones, para que la industria tenga futuro. Eso es lo que está procurando la nación”.

“El turismo es muy importante, el Ministro de Turismo estuvo trabajando en Tierra del Fuego, que tiene un potencial enorme, con el polo logístico antártico, y el turismo genera mucho más puestos de trabajo que la industria”, subrayó.

Sciurano para después de octubre

Respecto de la suerte del presidente del partido, la legisladora recordó que “la UCR tiene sus órganos partidarios en funciones, aunque en este período electoral estamos en un momento de receso. A partir del 22 de octubre todo se pone en funciones nuevamente y nosotros tenemos el comité de ética, que seguramente comenzará a funcionar”.

“Yo no he pedido ninguna renuncia ni la voy a pedir. Cada uno sabe lo que ha hecho en todo este tiempo. Nuestro presidente de la UCR lamentablemente enfrentó a su partido yendo por otro espacio político. La decisión que ese espacio tomó no nos concierne a la UCR, y luego del 23 de octubre será el momento de ver si el comité de disciplina toma alguna decisión con respecto a quienes, siendo autoridades partidarias, tomaron la actitud de irse por otro camino, desobedeciendo a la convención provincial y la convención nacional de la UCR”, expresó.

Mejores perspectivas

En cuanto al avance de la campaña, sostuvo que marcha mejor lo esperado. “Yo estoy absolutamente contenta con los resultados obtenidos el 13 de agosto. En lo particular nunca pensé que íbamos a quedar en segundo lugar a un punto y medio del primero. Es un desafío enorme para todos los radicales y para el Pro, para que el 22 de octubre hagamos una excelente elección. Yo aspiro el 22 de octubre a que ganemos la elección y salgamos primeros”, manifestó.

“No hay nada que nos vaya a distraer en estos días que no sea el trabajo partidario y el compromiso de cada uno de los afiliados radicales de trabajar para que Cambiemos triunfe el 22 de octubre. Hay muchísima gente que se acercó a partir del 13 de agosto, mucha más gente de la que estuvo en las PASO. Queremos comprometer a la mayor cantidad de afiliados, simpatizantes y adherentes para que nos acompañen fiscalizando la elección, que es una tarea importantísima. El Ministro del Interior nos manifestó la necesidad de que cuidemos nuestros votos, que cuidemos la elección, porque en la elección del 13 de agosto fueron recuperados más de 150 votos por nuestros apoderados al momento del recuento. Son momentos importantes y estamos absolutamente dedicados a esta elección”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia 23.