El fiscal Arias fue apartado de la causa de pedofilia

El jefe de fiscales Oscar Fappiano decidió apartar al fiscal Nicolás Arias de la causa que investiga el abuso de dos menores por parte del empresario Héctor Darío Weiss. Había planteado como atenuante que el acusado no terminó el secundario y pidió la omisión de debate, prevista para condenas excarcelables que no superan los tres años. La posición de la acusación desató un escándalo nacional y la conducta es investigada además por el Consejo de la Magistratura. Cuando termine el juicio, el Dr. Fappiano dará las razones de su determinación.

Río Grande.- Ayer se conoció la decisión del jefe de fiscales Oscar Fappiano de apartar a Nicolás Arias de la causa de pedofilia que tiene como único acusado al empresario Héctor Darío Weiss, por abuso reiterado y estupro contra dos menores.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, el Dr. Fappiano confirmó que “dispuso el reemplazo por otro fiscal, el Dr. Urquiza”, y aclaró que esta decisión se tomó “la semana pasada”, si bien recién ayer trascendió a los medios, cuando llegó la notificación. Fappiano fundamentó la demora en la notificación en la “falta de personal. Todo el mundo se jubiló acá”, observó.

Consultado sobre las razones de este apartamiento, dijo que “las voy a dar después del juicio. Tengo una opinión personal pero no la voy a hacer pública hasta que no se termine el juicio. No tengo comentarios para formular a esa pregunta, y por otro lado lo hemos citado, en cumplimiento de normas de ética profesional y para garantizar el derecho a la información que tienen los querellantes”, adelantó.

En consecuencia, el fiscal Arias deberá enfrentar a las familias afectadas y sus abogados, en la reunión prevista para “esta semana con los querellantes, para que dé las explicaciones del caso. Estamos viendo los tiempos disponibles que tienen todas las partes”, indicó, sin fecha precisa todavía.

El representante por la Legislatura Federico Bilota también se había referido a la investigación en el marco del Consejo de la Magistratura de la conducta de Arias, sin adelantar opinión. Respecto de algún tipo de investigación interna que pudiera impulsar el Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Fappiano dijo “no tener conocimiento” de alguna medida, y después del juicio oral, analizará si efectuará algún tipo de requerimiento.

Más que fiscal, un defensor

La conducta del fiscal Arias trascendió las fronteras de la provincia dado que, ante un caso de abuso reiterado contra dos menores, en concurso con otros delitos como el estupro, planteó la omisión de debate a fin de evitar el juicio oral y pasar a sentencia, cuando esta posibilidad se abre únicamente para penas no superiores a los tres años.

Arias por un lado dejó al descubierto que no podría pedir una condena mayor que ese límite, por lo que el empresario Weiss quedaría en libertad, al ser excarcelable; y por otro acompañó una serie de argumentos que pusieron la mirada nacional sobre la justicia fueguina.

Cabe recordar que el empresario Weiss, de 47 años, enfrenta un juicio por abusos reiterados contra dos niñas de 8 y 14 años, y Arias como parte acusadora jugó un rol casi más activo que la propia defensa que, de hecho, no apeló el fallo de la jueza de primera instancia Cristina Barrionuevo, ante la prueba producida.

Como atenuantes para un abuso reiterado por cuatro años en el caso de la niña de 8 años de edad, y con acceso carnal en el caso de la menor de 14, Arias expuso la falta de antecedentes de Weiss y su poca educación, remarcando que no culminó sus estudios secundarios. Esta situación que a su criterio le impediría medir la gravedad de los hechos, pese a que Weiss es un empresario exitoso, dueño de la concesionaria Citroën de Ushuaia y de la distribuidora Quilmes.

Ante el pedido de la querella, el jefe de fiscales terminó definiendo su apartamiento de la causa y, en las vísperas del juicio oral que inicia el 7 de mayo, se hará cargo el Dr. Eduardo Urquiza.