El fallo de casación por presuntas torturas en Malvinas será apelado

Desde el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas adelantaron la decisión de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el fallo de la Cámara de Casación anulando el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que declaraba la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que sufrieron los soldados en Malvinas. El secretario de Derechos Humanos del CECIM, Ernesto Alonso, indicó que los jueces que votaron de esa manera “siguen con la pretensión de dejar impunes las graves violaciones a los Derechos Humanos, cometidas en Malvinas”. Además, adelantó la decisión de recurrir a tribunales internacionales.

Río Grande (Desde las Bases).- “Lo esperábamos, dada la composición de la Sala Uno de Casación Penal, con jueces como (Daniel) Petrone y (Diego) Barroetaveña, que siguen con la pretensión de dejar impunes las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Malvinas. No analizan la cuestión de fondo, como siempre hacen, y se basan en una sentencia producida allá por el año 2009, que está fuera de toda la cuestión jurídica que se viene asentando en la causa”, indicó Ernesto Alonso, secretario del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) La Plata e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, refiriéndose al fallo dividido emitido por la mencionada Cámara, anulando el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que declaraba la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad que sufrieron los soldados en Malvinas, por las torturas y vejaciones aplicadas por sus superiores durante la guerra.

Alonso señaló que, en todo caso, si la cuestión se dirime “por una cuestión de votos tenemos un dos a uno, porque tanto en Primera Instancia como en la Cámara de Apelaciones, se vino sosteniendo una línea que se ajusta a las distintas adhesiones que ha tenido la Justicia argentina a resoluciones que atraviesan el Derecho Internacional Humanitario, en cuanto a las violaciones de Derechos Humanos”, remarcó el referente del CECIM.

Recordando incluso que “ya lo había dicho el procurador (Luís Santiago González) Warcalde en su momento, cuando llega a la Corte Suprema, que acá hay una obligación del propio estado. Así que esta no es una sentencia firme, es parte del proceso y del derecho a recurrir que tienen las personas acusadas, nunca se dice que acá no hubo torturas. Hubo torturas en Malvinas, las Fuerzas Armadas torturaron a los soldados en Malvinas, has responsabilidad por muchos compañeros que murieron en Malvinas a manos de las propias Fuerzas Armadas Argentinas, y es parte de estas agachadas que viene haciendo este Poder Judicial que tenemos en la República Argentina”, indicó el veterano.

Dijo que consecuentemente irán con “un recurso a la Suprema Corte de Justicia, entendiendo además que la Corte tiene que prestar atención a la instancia internacional que ya está planteada, ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos”, expresó. Mencionando que también le manifestaron “a la Comisión, y ahora le vamos a informar de este fallo de Casación, porque si esta es la tendencia de la Justicia argentina le van a llegar cientos de casos para que los resuelvan en esa instancia internacional”, señaló Ernesto Alonso.

Luego advirtió que este fallo no debe abonar que se siga “dilatando el proceso de investigación que se está dando y la jueza (Federal Mariel) Borruto tiene que cumplir con las indagatorias planteadas, porque esta es una instancia que está fuera de la cuestión ya que no es una sentencia firme y, hasta tanto resuelva la Corte, ahí se dirimirá la cuestión”, mencionó. Por lo tanto adelantó que le seguirán “exigiendo a la jueza Borruto que continúe con el proceso de investigación, porque es algo que necesitamos los argentinos”, sentenció.

Por otra parte, el integrante del CECIM dijo que tienen resuelto “plantear que es necesario la conformación del Nunca Más de Malvinas, los ex combatientes, aquellos que fueron víctimas de torturas durante la dictadura militar, durante la guerra de Malvinas; todavía tienen a la dictadura militar encima”, aseguró. Lo dijo al señalar que “siguen impartiendo órdenes, siguen impartiendo todos los procedimientos que dejaron de cómo contar la guerra y siguen teniendo injerencia con jueces que responden más a las editoriales del diario La Nación que a ajustar su sentencia a derecho”, concluyó Ernesto Alonso.