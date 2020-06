“El Estado será quien administre los recursos, industrialice y genere puestos de trabajo”, remarcó Acosta

La legisladora por FORJA, Mónica Acosta explicó cuales serán los alcances de la empresa estatal Terra Ignis Petróleo y Gas S.A.U. Además, aclaró que esto no viene a reemplazar a la DPE ni a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

Río Grande.- En contacto con FM del Pueblo, Acosta consideró que la polémica con la creación de Terra Ignis surge porque “atraviesa intereses económicos” pero aclaró que “debemos tener en cuenta que la Constitución Nacional en su artículo 124 establece que las provincias asumen la propiedad y administración de sus recursos hidrocarburíferos”.

En este sentido, explicó que “partiendo de esa base, la empresa estatal de hidrocarburos pretende fijar e impartir condiciones con el resto de las empresas radicadas”.

Agregó que “en un principio se habló de una sociedad unipersonal por una normativa estatutaria, para que el Estado pueda asociarse con el sector privado, pueda cobrar regalías y pueda generar valor agregado, es decir, pensar en la diversificación de los recursos porque no es solo hidrocarburos, teniendo en cuenta que hoy no podemos intervenir ni siquiera en cuestiones vinculadas a la tarifa”.

Tras esto, la parlamentaria reflexionó que “A casi 40 años de la ley 19640, solo las empresas privadas son las que explotaron y explotan los servicios, que muchas veces no han generado obras y tienen una cantidad magra de fuentes de trabajo”.

En esta línea, resaltó que “la pandemia desnudó la falta de responsabilidad social empresaria” al mismo tiempo lamentó que “a una familia le retiraban el medidor ante el no pago de la segunda cuota. Esto tuvo un costo muy caro”.

“La ley da seguridad jurídica y previsibilidad es por eso que se sale a la buscada de privados que inviertan pero el propio Estado será el regule las reglas de juego”, subrayó Acosta.

También, se refirió a la reacción de los dirigentes del gremio de Luz y Fuerza y a la de las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande y aclaró que “esto no viene a reemplazar ni a la DPE ni a la Cooperativa Eléctrica, para que no queden dudas y para desplazar una polémica que quisieron instalar que no existe, Federico Greve propuso ponerlo en el texto de la ley «.

“No venimos a ser parte del paisaje ni a repetir historias nefastas del pasado, no queremos una Hifusa. Esto a nosotros nos hizo madurar políticamente”, resaltó la Legisladora.

Acosta recordó que dentro de la legislatura existen 5 fuerzas políticas, por eso “el debate va a estar garantizado y espero que acompañen, porque algunos dicen que si no son convocados los intendentes se van para un lado».

Para finalizar, reflexionó que “hay que entender que estos recursos no le pertenecen a Melella, a los legisladores, ni a los jueces, le pertenecen a cada uno de los fueguinos y deben ver los beneficios”.