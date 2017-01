El escáner para el puerto de Ushuaia ya está en la provincia

En la conferencia de prensa ofrecida junto al ministro del Interior Rogelio Frigerio, la gobernadora Rosana Bertone confirmó la llegada del escáner para el puerto de la ciudad de Ushuaia. “El escáner ya llegó, ya está en la provincia y ya están haciendo la práctica quienes lo van a operar y ya va estar solucionado este tema”, celebró la mandataria.

Ushuaia.- Durante la conferencia de prensa de la gobernadora Rosana Bertone junto al ministro Rogelio Frigerio, de la que participó el vicegobernador Juan Carlos Arcando, el intendente de Tolhuin Claudio Queno, el referente del Fideicomiso Austral y representante de ANSES, Héctor ‘Tito’ Stefani, el viceministro secretario de Vivienda y Hábitat Domingo Amaya y legisladores, la mandataria provincial fue consultada por los medios de comunicación sobre distintos temas.

La gobernadora Rosana Bertone recordó que “el escáner para el puerto de Ushuaia estaba tramitándose el expediente desde hace cinco años, como también estuvo tramitándose desde hace veinte años la planta de tratamiento de Tolhuin, ocho años la contaminación de la bahía porque nadie pagaba la luz”.

En ese sentido dijo que “hace cinco años estaban los fondos asignados para la compra del escáner en una dirección del puerto de Ushuaia. A raíz de un trabajo permanente que venimos haciendo con el Secretario de Seguridad (Ezequiel Murray) con la Policía Federal Argentina, con la Policía de la Provincia, con la asistencia de la Ministro Patricia Bullrich en conjunto con los jueces (Federico) Calvette, (Javier) Leal de Ibarra de Comodoro Rivadavia, los fiscales federales como (Marcelo) Rappoport, tenemos una lucha conjunta contra el narcotráfico”.

En este sentido recordó que ante un requerimiento del juez Calvette sobre el escáner, la gobernadora Bertone dijo que se puso a trabajar inmediatamente en el tema “y el escáner ya llegó, ya está en la provincia y ya están haciendo la práctica quienes lo van a operar y ya va estar solucionado este tema”, celebró.

En relación al escáner del Paso San Sebastián “la Ministro Bullrich ha planteado que hay 500 que están desajustados y se está trabajando en recuperarlos y el país está adquiriendo un monto importante de estos equipos y vamos a tener esa posibilidad nuevamente en San Sebastián que es lo que venimos gestionando de recuperar ese escáner”.

Asimismo, la mandataria provincial remarcó que “se han hecho operativos concretos contra el narcotráfico como no se hacía en la provincia en el pasado. Tengo una política concreta en la lucha contra el narcotráfico, si bien no es la competencia de un gobernador provincial, pero a mí no me da miedo. Creo que la detención de los ciudadanos Crespi en Río Grande ha sido muy simbólica y ha sido a decisión de la política que nosotros hemos tenido desde el primer día que asumimos nos reunimos con las autoridades de narcocriminalidad en reuniones que obviamente no las puedo hacer públicas si queremos trabajar con seriedad el tema”.

También recordó que fue una de los gobernadores que firmó el convenio del presidente Mauricio Macri en esta materia. “También estamos trabajando en la prevención, que es fundamental, en estar presentes, en contener desde la escuela primaria. Lamentablemente los narcotraficantes se las ingenian cada vez más para ingresar la droga. Tengo posiciones firmes, estoy en contra de la despenalización y vamos a seguir trabajando en este sentido”.

La gobernadora Rosana Bertone informó que ha recibido un ATN (Ayuda del Tesoro Nacional) de parte del ministro Frigerio “de 380 millones de pesos; hemos recibido 400 millones de pesos para devolver y hemos recibido 160 millones de ANSES de la reforma previsional que hicimos. De ese ATN de 380 millones de pesos que no tengo que devolver, vamos a comprar equipamiento para la Policía de la Provincia, chalecos, camperas que como tantas otras cosas en la provincia tenía el mismo descuido”.

Relación con los Intendentes

Uno de los fue la ausencia de los intendentes Walter Vuoto y Gustavo Melella en el anuncio e inauguraciones de las importantes obras de infraestructura y viviendas realizadas este miércoles en la capital provincial.

“Estamos tratando de mantener una relación como la que el Ministro mantiene con nosotros; hoy, el Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz habló con el intendente Gustavo Melella sobre cuestiones concretas, porque nosotros lo que pretendemos, tanto con el Intendente de Ushuaia como con el Intendente de Río Grande, es tener una agenda de trabajo con puntos concretos”, informó Bertone.

Recordó que “cuando nosotros en su momento acordamos algo, como la reforma de las leyes jubilatorias, después hubo un cambio de posición. Entonces nosotros ahora la dinámica de trabajo es con puntos concretos de acuerdos y cuando lo logramos seguimos avanzando”.

Reconoció la mandataria que “tuvimos una dificultad y estamos abiertos a superar esa dificultad a tener un diálogo fluido. Cuando uno en la política o en la vida porque la vida no dista mucho de la política, da una palabra, no puede decir hoy una cosa, sacarse una foto y después mañana otra. Entonces estamos tratando de mantener una relación que sea punto por punto, una agenda de trabajo y lo que se va cumpliendo lo vamos desarrollando y algunas cuestiones van quedando porque no llegamos a un punto de acuerdo”.

En ese sentido Rosana Bertone confió que “soy optimista y creo que va a haber una madurez política de ellos. El Jefe de Gabinete me ha confiado que la charla ha sido buena con el intendente Melella, que las cuestiones que tenemos que resolver en Margen Sur que son obras que las hemos hecho con el PROMEBA las queremos conectar con las redes que la Municipalidad tiene tanto de agua como de cloacas son en beneficio de 700 familias, no puede ser que por diferencias la gente pague el costo político”.

Reflejó que “en veinte años que hago política en Tierra del Fuego, he dejado de lado cualquier diferencia y creo que a pesar de que tanto me critican, lo he demostrado -por ejemplo- con la posición que tengo con el presidente (Mauricio) Macri. Él no es de mi espacio político y puedo trabajar perfectamente bien”.