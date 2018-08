El equipo Opus G estará en el FENU 2018

Una vez más, después de dos años sin el festival de escultura en nieve se llevará a cabo una nueva edición del FENU (Festival Nacional de Escultura en Nieve) en el centro invernal Haruwen entre el 9 y el 12 de agosto y que es organizado por la Secretaría de Cultura de Ushuaia y con la voluntad, compromiso, ganas y esfuerzo de diferentes artistas de la provincia y el país, algunos ya conocidos en este festival otros incursionando en esta disciplina pero es bueno rescatar que cada uno de ellos no solo pone su creatividad para el disfrute de fueguinos y turistas sino su tiempo, y por qué no su dinero para estar presente.

Río Grande.- Este año como ya no han acostumbrado estará el equipo Opus G (Equipo Argentino de Escultura en Nieve, Hielo y Arte Monumental) compuesto por Javier Elissamburu, Martín Cerrudo y José María Martín convocados por la Secretaría de Cultura, estarán realizando una obra de mayores dimensiones la cual da marco al evento. Recordemos que Opus G este año ha conquistado el primer premio en EEUU, y posee en su trayectoria numerosos premios y reconocimientos internacionales. En esta edición del FENU junto a artistas amigos y alumnos del Polivalente de Arte de la ciudad de Ushuaia plasmaran una obra incentivando a la lectura y dejando en manifiesto la creatividad de los niños y las posibilidades que nos genera la lectura, según palabras de los artistas -“ la idea surgió principalmente de las temáticas que trabajamos mayormente apuntando a la niñez, y el resto lo aporto el nombre del evento Bosque Encantado, ¿porque no encantar una biblioteca, o un cuarto de un niño?; por ser la obra fuera de concurso, de mayores dimensiones que da marco e identidad al evento pensamos la forma de interacción con el público, en la última edición realizamos entre otras cosas el Saint Christopher donde las personas podían subir de forma segura tanto a la proa como la popa para fotografiarse, este año hemos pensado desde otra concepción el integrar a la gente sobre todo a los niños a la obra.” –

En esta suma de voluntades y lugar de encuentro entre el arte, la monumentalidad, vecinos de la provincia, turistas y artistas del país se desarrollara el FENU 2018 en el Centro invernal Haruwen entre el 9 y el 12 de agosto del corriente año, cita obligada para fueguinos y turistas.

Consultados sobre la participación de artistas al evento: “Para los artistas no solo es un evento de producción sino de encuentro entre amigos muy esperado, este año particularmente después de dos ediciones sin realizarse y con el almanaque apurándonos estuvimos contactándonos con los artistas integrándolos y creando grupos, para tener participación ya que sobre la fecha por costos de pasajes se dificulta el traslado, estuvimos contactando gente de diferentes ciudades para que puedan desarrollar un boceto y así participar”.

Sobre el futuro de Opus G:

“Este invierno 2018/2019 (nuestro verano) estamos proyectando (léase coincidir fechas y lugares cercanos) nuestra participación en dos eventos, tenemos muchas invitaciones pero la decisión siempre termina en la posibilidad de endeudamiento colectivo, no queremos que nos pasee como con el viaje a China un evento que solo quienes poseen primeros premios internacionales pueden postularse y en dos ocasiones 2016 y 2017 tuvimos que suspender por no poder afrontar los costos de traslado, el arte monumental en nieve es una disciplina valorada en todo el mundo, pero no así en argentina, por lo que conseguir un sponsor o ayuda del estado para solventar el traslado es casi imposible; pero hemos llegado hasta acá sin bajar los brazos y así seguiremos, todos los no ya están dichos, seguiremos buscando el si”.