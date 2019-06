“El eje tiene que ver con los números y quieren desviar la atención”

El coordinador de gabinete del Municipio de Río Grande, Agustín Tita, lamentó que tanto el ministro Gorbacz como la propia Bertone estén intentando “desviar la atención” planteando ahora las diferencias salariales entre los intendentes y la gobernadora. Pidió “respeto a la gente” y remarcó que el eje está en los números de la provincia, que es necesario conocer para poder empezar a trabajar.

Río Grande.- El coordinador de gabinete Agustín Tita, uno de los interlocutores con el gobierno durante la transición, dialogó con FM Del Pueblo sobre el primer contacto que mantuvo con el ministro Gorbacz, quien lo llamó esta semana, “luego de que saliera el decreto de la gobernadora que lo designó como interlocutor. Fue la primera oportunidad en que se comunicó luego de las elecciones, y quedamos en reunirnos la próxima semana”, informó.

“Yo le dije que la transición debe ser ordenada y tranquila, porque las elecciones ya se realizaron y la gente eligió. Ahora vamos a atravesar una transición también en el Municipio, con el traspaso de toda la información que requiera la nueva administración. Se viene un trabajo importante y de parte de la administración provincial nos deberán informar cual es el patrimonio de la provincia, la situación de las obras, de la planta de personal, los gastos, las compras y todo lo que implica la transición de un gobierno provincial”, detalló.

Dio a conocer que el intendente Melella “ya se puso en contacto con Martín Pérez, ya están hablando y a nivel municipal nos va a suceder lo mismo. Seguramente estaré a cargo como coordinador de gabinete de la transición municipal y entiendo que el intendente designará una persona especialmente cuando se encuentre con Martín, para formar un equipo que realice esta tarea”, dijo.

Respecto de la tarea por delante con la gestión Bertone, sostuvo que “lo más importante es ver en qué estado vamos a recibir el gobierno en diciembre y dentro de eso podemos analizar un montón de situaciones. Lo más importante es el cierre de las actuaciones de este gobierno y saber en detalle el estado general en que vamos a recibir la administración”.

Aclaró que “no venimos a hacer un revisionismo histórico ni mucho menos, sino simplemente cumplir con la normativa, y en la transición están establecidos los pasos que se deben seguir. El gobierno actual tiene que gobernar hasta el final de su mandato, como lo establece la Constitución, pero sin comprometer cuestiones futuras para la nueva administración”, advirtió.

Consultado acerca de cómo analiza las declaraciones de Gorbacz y de la propia Bertone, que salieron a comparar ahora lo que cobra el intendente y lo que cobra la gobernadora, dijo que “la verdad no sé en qué puede contribuir eso. Se quiere desviar la atención, porque lo que gana el intendente y lo que gana la gobernadora es público, no veo la relación con la transición. Todo está publicado en los boletines oficiales y, si vamos a llevar la discusión para ese lado, algunos no entendieron cómo gobernaron estos últimos años y cómo les fue en las elecciones. Sería muy triste para la comunidad que la transición se dé de esta manera”, expresó.

“Son cuestiones mediáticas que generan confusión y malestar en la gente, y no se habla de los problemas reales. El eje de la transición tiene que ver con los números, los créditos que se tomaron, los compromisos que tiene la provincia, el endeudamiento que tiene. Esas son las cuestiones importantes para saber si están comprometidos los fondos, y qué se le debe a la provincia también. Obviamente la cuestión económica es la más importante y el eje de la información que debemos tener para empezar a trabajar”, subrayó.

“En este tiempo hay que pedirle la responsabilidad que quizás no tuvieron muchos de los que llevan adelante la administración pública, pedirles respeto por la gente y que se dediquen a trabajar, para hacer una transición ordenada de acá a fin de año”, concluyó Tita.