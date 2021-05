El Dr. Sánchez Posleman aclaró que sólo se suspenden “cirugías que ocupen camas”

El titular de la clínica San Jorge aportó una lectura diferente del decreto que prohíbe las cirugías programadas por 15 días. Aseguró que solamente deben postergarse “las que no ocupen camas” y esto no afecta a los estudios preventivos para diagnosticar distintas patologías que pueden evolucionar a casos graves. Fue tras las declaraciones del jefe de terapia intensiva del CEMEP, Dr. Daniel Duarte, a quien le recomendó diálogo con el gobierno y trabajo conjunto. “Toda cirugía que sea ambulatoria no hay necesidad de suspenderla porque no ocupa cama. Hay muchos pacientes que se internan a la mañana y se van a la tarde y no tenemos que cometer los errores del año pasado, cuando el paciente no se acercaba a los establecimientos de salud, porque después aparecen los tumores, las metástasis, los infartos y las insuficiencias cardíacas”, planteó.

Río Grande.- El titular de la Clínica San Jorge, Dr. Sánchez Posleman, fue consultado por Radio Provincia sobre el impacto de la suspensión de las cirugías programadas por decreto del gobierno, a raíz de las críticas del Dr. Daniel Duarte, jefe de terapia intensiva de la clínica CEMEP. Duarte advirtió que se dejan de lado patologías no COVID que necesitan ser atendidas y están repitiendo los errores del año pasado, que luego se tradujeron en el agravamiento de casos. “Las palabras del Dr. Duarte son productos de alguien que tiene cero diálogo con el Gobierno y con los efectores de la salud. Uno está en diálogo permanente desde el primer día, y los números y las estadísticas muestran que, si bien hemos corregido errores por desconocimiento, el manejo de la pandemia se realizó bastante bien”, dijo. “La semana pasada los números nos bajaron de categoría en Ushuaia, de zona roja a zona amarilla o naranja, es decir que descendimos un nivel. En España todavía se están cerrando los comercios a las 5 de la tarde y hay un toque de queda a las 10 de la noche. Ellos han pasado el invierno y ya están en primavera, así que me parecen un poco desacertadas las opiniones del Dr. Duarte”, manifestó.

“Tenemos que llevar tranquilidad a la población de que se están haciendo las cosas bien. Acá tenemos vacunados a más del 75% de las personas mayores de 60 años, a todos los pacientes de entre 18 a 50 años con factores de riesgo, está vacunado todo el personal de salud con las dos dosis. No me parecen acertadas para nada las opiniones y tampoco es momento de entrar en discusiones innecesarias. Hay que transmitir tranquilidad a la población, no relajación, y seguir insistiendo con las medidas preventivas. El sistema de salud en Ushuaia no está para nada colapsado. Lo que llama la atención en Río Grande es un aumento importante de internaciones en terapia intensiva versus las de sala. Esto puede tener dos motivos: que estemos flaqueando en la atención hospitalaria por agotamiento del sistema o falta de recursos humanos, o que la gente consulte tarde por temor al aislamiento, al aislamiento de los contactos estrechos, porque mucha gente trata de minimizar sus síntomas para no estar 10, 14 ó 21 días aislados”, expresó.

Comunicación permanente

Lejos de la postura de Duarte, aseguró que “el Ministerio de Salud informa permanentemente, invita a reuniones, y también cada uno tiene que ir e interiorizarse. A mí no me invitaron de entrada pero participo y me involucro en la situación de la ciudad. Creo que no necesito invitación porque llevo años trabajando en el sistema de salud, por eso me presento, colaboro, ayudo, apoyo o me opongo, según cómo vea la situación”.

Para Sánchez Posleman no los afecta la suspensión de cirugías como se planteó desde el CEMEP porque “el espíritu de esto es la gestión de las cirugías programadas. Toda cirugía que sea ambulatoria no hay necesidad de suspenderla porque no ocupa cama. Hay muchos pacientes que se internan a la mañana y se van a la tarde, como es el caso de una artroscopía, de una videolaparoscopía o una apendicectomía, porque se opera a la mañana y el paciente se va a la tarde o al día siguiente. Lo que se busca es gestionar las enfermedades que tienen cirugía programada y van a usar mayor cantidad de días o van a ocupar camas de terapia intensiva. No se puede hacer una cirugía de cadera por ejemplo y la podemos posponer, salvo que tenga una fractura, porque el paciente tiene que ir a control post operatorio de terapia. Esas cirugías se posponen a futuro, pero las endoscopías se pueden hacer porque van a una sala especial donde el paciente está dos horas internado y eso no influye en el tratamiento del COVID. Esto previene otras patologías y no tenemos que cometer los errores del año pasado, cuando el paciente no se acercaba a los establecimientos de salud, porque después aparecen los tumores, las metástasis, los infartos y las insuficiencias cardíacas”, dijo, en este caso coincidiendo con el planteo del profesional de Río Grande.

Reiteró que “el decreto habla de la gestión de las camas, por eso no hay que salir públicamente a denostar sino hablar por teléfono y preguntar cuál es la intención, que haya una comunicación fluida entre los sectores para gestionar las camas y que haya posibilidad de internación en terapia intensiva o de sala. Por eso dice que se suspenden las cirugías programadas, pero son las que van a ocupar camas”, insistió.

Consideró “fundamental no relajar las medidas. Lo más importante es la vacunación y no descuidarse con el uso del barbijo y el distanciamiento social, evitar las reuniones sociales y fomentar las actividades al aire libre. Hay lugares donde cumplen las normativas de ventilación y otros que no las cumplen. A esos lugares hay que llamarles la atención o sancionarlos para que se adecuen a las normativas. Lo más importante son las medidas preventivas”.

“No tenemos que dejar de lado las patologías no COVID, no desalentar a los pacientes a que no se acerquen y después vengan con complicaciones. Sabemos cómo cuidarlos y los hospitales y las clínicas no son focos de contagio porque están con barbijo en una sala de espera. Con los lugares ventilados la posibilidad de contagio es ínfima. Hay que atender a la gente con patologías crónicas que no se pueden posponer”, subrayó.

Recomendó al Dr. Duarte “que dialogue con el Ministerio para entender el espíritu de esta medida, para que nos ordenemos entre todos y trabajemos entre todos. Nosotros hablamos sobre cómo vamos a ir gestionando esto a diario de acuerdo a la información que tenemos y estamos en contacto permanente con el hospital público. Las dos terapias intensivas tienen un grupo de whatsapp y permanentemente se está intercambiando información. El otro día nos derivaron un paciente porque el hospital estaba colapsado, lo atendimos y al otro día lo volvimos a derivar al hospital porque ya tenía posibilidad de atenderse y no tenía obra social. El paciente por supuesto estaba en condiciones de volver porque no estaba intubado. Cuando uno trabaja en conjunto y dialoga, las cosas salen mejor”, destacó.

Mucho con poco

Sánchez Posleman valoró que “se está haciendo lo mejor que se puede con los recursos que hay en las condiciones del país que tenemos, porque no somos un país del primer mundo que derrocha riqueza. El aporte de un jubilado a la obra social es de 1.500 pesos y los recursos son muy escasos. Con esos escasos recursos la provincia de Tierra del Fuego da un sistema de salud de excelencia con accesibilidad a cualquiera de los subsectores, tanto privados como públicos”, dijo.

“Lo que falta es un poco de diálogo y el diálogo se construye. No hay que quedarse sentado esperando que vengan a tocar la puerta”, reiteró respecto de Duarte.

“El sistema de vacunación que ha desarrollado la provincia es muy eficiente. Se ha vacunado hasta la semana pasada al 75% de mayores de 60 años y a todos los pacientes con factores de riesgo mayores de 18 años, sobre todo con obesidad. Se ha armado un buen equipo de vacunación que está haciendo un trabajo excelente. Yo participo semanalmente de reuniones para ver cómo está la situación y qué es lo que se puede cambiar. Estamos tratando de hacer lo mejor posible entre todos y no creo que sea bueno marcar estas diferencias públicamente. En todo caso se pueden hacer en privado, no me parece prudente esta medida del Dr. Duarte”, concluyó.