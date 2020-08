“El DNU del Presidente ha puesto de manifiesto los grandes inconvenientes que hemos tenido en el servicio”

Así lo afirmó la delegada del Enacom Paula Catá respecto al DNU emitido por el presidente Fernández que declara como servicios públicos esenciales a la telefonía fija y móvil, internet y la televisión paga. Recordó que “el DNU 690 viene a ratificar un derecho que ya había sido adquirido en el 2014, una ley que había sido aprobada por ambas Cámaras en el Congreso, y que el presidente Macri la había derogado”. Por otro lado manifestó que “la conectividad en la provincia esta a su tope, y las licenciatarias locales se están viendo muy afectadas en la distribución de datos porque en la provincia solamente tenemos una empresa mayoritaria que es Telefónica, y no tiene para ofrecer más datos”. También indicó que “a Tierra del Fuego le está faltando poder conectarse a la fibra oceánica, es decir conectarnos del Continente a la isla, y de ahí en más poder tener un mayor tránsito de conectividad”.

Río Grande.- La delegada Provincial de Enacom Paula Catá se refirió al DNU donde el Presidente Alberto Fernández decidió declarar como “servicios públicos esenciales a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión”, congelando las tarifas de esas prestaciones hasta el próximo 31 de diciembre.

Por FM Master’s señaló que “el DNU del Presidente viene con la necesidad de que la pandemia ha puesto de manifiesto los grandes inconvenientes que hemos tenido en el servicio, sobre todo en el Internet, entonces en este contexto hemos tenido que acompañar a los usuarios para poder ayudarlos en los reclamos que hemos ido elevando, y uno de los grandes inconvenientes que teníamos casualmente eran las tarifas, dado que este DNU 690 viene a ratificar un derecho que ya había sido adquirido en el 2014, una ley que había sido aprobada por ambas Cámaras en el Congreso, y a poco de comenzada la gestión 2015-2019, el presidente Macri la había derogado, por lo cual este DNU que se aprueba ahora es la Ley que en su momento se había dejado sin efecto, y es un derecho que nos habían denegado, lo cual en materia de derecho es terrible, entonces viene a poner de manifiesto algo que habíamos dejado de tener”.

Alcances del DNU

En cuanto a los alcances que va a tener este DNU, dijo que “por un lado primero será el congelamiento de tarifas hasta el 31 de diciembre, extendiendo el que ya existía hasta el 31 de agosto, teniendo en cuenta que todavía estamos en ese plazo porque no finalizó el mes de agosto, entonces lo que hace es extender el congelamiento de la tarifa por la situación de pandemia donde todavía muchísimos argentinos no están trabajando, y si están trabajando tienen muy mermado su ingreso, entonces es acompañar a los usuarios en este proceso hasta tanto Argentina pueda salir adelante como el resto del mundo”.

Asimismo manifestó que “a partir de ahora las compañías cuando quieran aumentar la tarifa del servicio van a tener que informar previamente al Enacom, y explicar cual es la necesidad del aumento de la tarifa, no es que no se van a poder aumentar, pero deberán argumentar el porqué del aumento”.

En caso de que las facturas vengan con aumento de acá al 31 de diciembre, la delegada Provincial de Enacom indicó que “los usuarios deberán dirigirse al Enacom, en este momento las oficinas del ente en la provincia están cerradas, por lo cual mi mail es pcata@enacom.gob.ar, me escriben a ese mail, yo los asesoro, y vemos la manera de canalizar el reclamo, pero no debería llegar ningún aumento, más que nada teniendo en cuenta que los aumentos deben ser notificados con 60 días de anticipación”.

En cuanto a la tardanza de un reclamo, expresó que “a la empresa se la notifica bastante rápido, el tema es el resarcimiento, dado que como primer paso sería que el usuario hable con su prestataria, pero como las empresas a veces no contestan, ahí es donde nosotros avanzamos, y en el caso particular de Tierra del Fuego yo intento hacer una intermediación con la empresa, y tratar de comunicarme, y ver si podemos dar una solución, sino le llega rápido la notificación a la empresa, y a partir de que la empresa tome una determinación, los plazos pueden ser un poco más largo”.

El Enacom está llamando a las empresas a una mesa de dialogo

Catá adelantó que “a través del directorio de Enacom se está llamando a una mesa de dialogo a las empresas para empezar a establecer un servicio básico universal, es decir, una tarifa social que contemple a las personas que tienen menos recursos, y que necesita de la conectividad como algo esencial, como lo necesitamos todos, como algo muy básico, entonces se va a establecer una tarifa social, y de ahí en más se irá viendo cuales son las inversiones de las empresas, que son cinco empresas mayoritarias en todo el país, y después hay pequeñas empresas, y cuales son las inversiones reales que se han realizado a lo largo de todo este tiempo, teniendo en cuenta que hasta el momento no había congelamiento de tarifas, no había control de tarifas, sin embargo no había grandes inversiones, entonces la idea es poder saber como es el mapa de conectividad en la Argentina, y de ahí en más el Estado acompañar con programas, para que todo esto tanto el sector publico como el privado ayude a que todo esto mejore”, explicó.

La situación de Tierra del Fuego

Respecto a la situación de la provincia, Catá reveló que “ya se ha manifestado una de las empresas que tiene mayores usuarios en la provincia que es TV Fuego en la ciudad de Río Grande, y Ushuaia Visión en Ushuaia, quienes han indicado que se están viendo muy afectados en la distribución de datos porque en la provincia solamente tenemos una empresa mayoritaria que es Telefónica, y esta empresa provee a las demás”, detalló, al tiempo que indicó que “en la provincia tenemos 11 licenciatarias tics que tienen permitido distribuir Internet, pero esas licenciatarias le tiene que comprar a Telefónica, entonces si Telefónica no tiene más para ofrecer, no hay nada que hacer, entonces lo que hay que trabajar en Tierra del Fuego es en la conectividad con la REFEFO, que es la Red Federal de Fibra Óptica para poder ampliar esta conectividad, y que todos podamos acceder a una mejor calidad”.

Resaltó que “a Tierra del Fuego le está faltando poder conectarse a la fibra oceánica, es decir conectarnos del Continente a la isla, y de ahí en más poder tener un mayor tránsito de conectividad”.

En este sentido sostuvo que “en eso estaba el Gobierno de la provincia, pero esta pandemia ha congelado los plazos de casi todo, todos estamos en emergencia, y muchas cosas que no se han avanzado, pero tengo entendido que están en eso, y una vez que comiencen a darse los primeros pasos, lo que tengo entendido es que de seis a diez meses se iba a poder establecer un trabajo avanzado y poder empezar a aplicar los programas que Enacom ha ofrecido a la provincia, como por ejemplo es la conectividad de todo lo que son las instituciones públicas como Salud, Educación, y Seguridad, llevar conectividad a los barrios vulnerables, como así también a zonas vulnerables como puede ser zonas de fronteras, zonas anegadas o alejadas del centro que necesiten del Internet, pero que tengan que hacerlo con una infraestructura un poquito más grande respecto de la que cuentan las empresas actuales”.

La conectividad en la provincia esta a su tope

La delegada Provincial de Enacom resaltó que “la conectividad en la provincia esta a su tope, pero también es cierto que si una empresa ofreció un servicio con determinadas características, también debe de poder alcanzar el máximo ese servicio, entonces ahí hay que evaluar porque la empresa no está pudiendo responder a la totalidad de los usuarios con el máximo del servicio que se adquiere, teniendo en cuenta que el ente dentro de sus normativas regula que el servicio deficiente puede estar dado cuando a vos te ofrecen un 50% menos de lo que vos recibiste por contrato, es decir si yo contraté un servicio de 50 megas, no puedo recibir menos de 25, dado que si recibo menos de 25, digamos que entra en la categoría de deficiente, y tiene que ser multada la prestadora”.