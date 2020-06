El dirigente Luís Sosa reclamó la convocatoria a los profesionales idóneos de la provincia

El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado aseguró que están dispuestos a ceder el lugar que pretenden ocupar en el directorio de la empresa a alguno de los entendidos en la materia, que mencionó, a fin de que la empresa se integre con profesionales que conocen de hidrocarburos y pueda ser un éxito. Están citados el jueves al plenario de comisiones y ya adelantaron un borrador a los legisladores con los planteos que prevén realizar.

Río Grande.- El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre las expectativas del encuentro que mantendrán con los legisladores reunidos en plenario, en el marco del debate de la creación de Terra Ignis SAU, la empresa de hidrocarburos provincial.

Ayer participaron representantes de las empresas Roch, Total e YPF y los sindicatos están convocados a participar el jueves. “Me hubiera gustado tener la oportunidad escuchar a los funcionarios. Sabemos que hoy van a estar los compañeros de la Cooperativa Eléctrica y nosotros iremos a exponer sobre algunas cosas que hemos escuchado de la gente de YPF, que dijo algunas cosas que para nosotros no son verdad”, adelantó.

Consultado acerca de qué YPF ayer, prefirió dejar los detalles para el plenario. “El jueves cuando estemos en Ushuaia le vamos a hacer algunas preguntas a los legisladores para que ellos nos contesten sobre este tema”, indicó.

“Esperemos que nos dejen exponer lo que queremos decir. Tenemos un borrador para entregar a los legisladores y ya hicimos una presentación en la delegación de Río Grande, que fue cursada a todos los legisladores de la provincia. Como organización seguimos insistiendo en que convoquen a los profesionales que tienen mucha trayectoria en la materia, para que hagan su aporte. Uno de ellos es el ingeniero Cureda, están Robledo, Chaile, también el ingeniero Oscar Suárez, el ingeniero Mario Ferreyra, que además fue ypefiano y sabe lo que pasa con el tema de hidrocarburos desde la época de Estabillo. No hay que tener una sola campana, sino escuchar a todos para no caer en el fracaso de empresas anteriores. Hay más, como el ingeniero Andino que viene de la época de YPF y estuvo en hidrocarburos. Son muchos los nombres de especialistas que pueden aportar a esta ley”, afirmó.

Respecto de la expectativa de ser incluidos dentro del directorio, aseguró que “nosotros estamos dispuestos hasta a ceder nuestro lugar para que vaya esta gente que estoy nombrando y lo ocupe, con tal de que haya gente idónea en ese directorio. No me molestaría que en nuestro lugar fuera alguno de los que he nombrado, porque es la gente que tiene que estar ahí y esta Legislatura tiene la oportunidad de demostrarle a las anteriores que esta ley no va a ser un fracaso como las anteriores”, dijo.

“Hay que convocar a la gente que sabe, no ser mezquinos, porque además hay que ver la letra chica y aparte está la mesa chica, donde se acuerdan cosas que uno no conoce. Ya se ha gastado muchísima plata en las empresas anteriores que nunca se pusieron en marcha. Hay que ser sinceros y no mentirle a la gente. Nosotros jamás le vamos a mentir a ningún trabajador y vamos a ser los primeros en decirles qué vimos y escuchamos en la Legislatura, y para eso tenemos que ir con una propuesta clara”, sentenció.

Agregó que va a tener “la oportunidad de decir que hay legisladores actuales que no han querido que participemos”, y mencionó entre ellos al radical Federico Sciurano. “Lo haremos cuando llegue el momento y esperemos que nos dejen expresarnos. Queremos un proyecto serio, no como el puerto Caleta La Misión que no se terminó nunca y ha sido caballito de batalla en distintas campañas políticas”, concluyó.