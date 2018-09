El diputado Martín Pérez alertó por los cambios en Ganancias

El diputado del FPV fue consultado sobre la posibilidad de un nuevo avance sobre Tierra del Fuego ante el adelanto de medios nacionales sobre la extensión del pago de Ganancias plasmada en el proyecto de presupuesto. Planteó que “no hay una sola variable del presupuesto que sea positiva” y que el gobierno nacional sólo busca cumplir con el FMI “para llegar con dólares a la elección”. Cuestionó los recortes a las asignaciones familiares y jubilaciones, la falta de financiamiento del Fideicomiso Austral, la casi nula obra pública prevista para la provincia, la eliminación de subsidios y del fondo de la soja, e incluso la falacia de asegurar que el dólar, fijado en 42 pesos, no se moverá en todo 2019.

Río Grande.- El diputado del FPV Martín Pérez fue consultado por FM La Isla sobre el alerta que se encendió ante las primeras sorpresas que se detectaron en el articulado del proyecto de presupuesto 2019 elevado por el gobierno nacional, no sólo por el avance sobre asignaciones familiares y jubilaciones, sino por la posibilidad de extender el pago de Ganancias a regiones que están exentas.

Por Infobae ayer se informó que el Ejecutivo pretende recaudar 25.000 millones de pesos extra con cambios en la forma que se aplica el gravamen y con la inclusión de sectores que estaban exentos. Por un lado se habla de aplicar el cálculo de Ganancias sobre todos los componentes del sueldo, incluidas las sumas no remunerativas. Además, se plantea la eliminación de las exenciones aprobadas en leyes provinciales, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma de inferior jerarquía, que implique una exención total o parcial.

Según el medio nacional, desde la cartera de Hacienda apuntan a que la aplicación de Ganancias se la misma a nivel nacional, dado que en la actualidad coexisten muchas normas de menor jerarquía legal que estaban modificando la aplicación.

Si bien se habla de “normas de menor jerarquía”, Infobae incluye a Tierra del Fuego dentro de las provincias a las que apuntan estos cambios, junto con La Pampa y San Luis, que tienen un estatus tributario diferente.

La fuente consultada por el medio habría mencionado particularmente que “los petroleros con altos salarios hoy no pagan Ganancias, tampoco lo hace ningún empleado de Tierra del Fuego en relación de dependencia, por la ley de Promoción”, y que “el proyecto de Presupuesto dispone igualarel estatus de algunas actividades o distritos con la situación de los otros empleados formales”.

En el artículo 86 se detalla que “no se aplicarán las exenciones por conceptos como gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación similar”.

De acuerdo al proyecto presentado por Nicolás Dujovne, la derogación de toda norma que establezca directa o indirectamente exenciones, tendrá efecto a partir del 1º de enero de 2019 y, de resultar aprobado, podrían caer todas las leyes provinciales y municipales que entreguen algún tipo de beneficio relacionado con ese gravamen. Para Tierra del Fuego la exención está garantizada por ley nacional pero toda ley podría ser modificada por otra.

El diputado Martín Pérez indicó que ya se encontraron con la “sorpresa” de los artículos 125 y 127, que plantean recortes al adicional por zona desfavorable y asignaciones familiares.

“Tiene que ver con un esquema de presupuesto armado por el FMI. Es fundamental comprender que ya ni siquiera es el gobierno el que formula el presupuesto sino que es el organismo internacional, que va a adelantar un desembolso y va a engrosar nuestro endeudamiento”, dijo.

“El contexto para el próximo año es absolutamente recesivo. El gobierno apuesta a la recesión económica para ver si puede aplacar las variables que están golpeando más duramente el bolsillo de los trabajadores, fundamentalmente la inflación. Lo números son absolutamente irreales, porque hablan de un dólar a 42 pesos y todos sabemos que va a ser imposible de sostener, con un nivel inflacionario según el gobierno del orden del 23%”, subrayó.

“En este afán de ver la forma de poder recaudar, el gobierno va a apelar a cualquier circunstancia -alertó el parlamentario-. En términos reales nuestra provincia va a quedar en cero con relación a 2018, porque no va a tener un incremento de recursos. Tal vez en términos nominales sí y seguramente el oficialismo dirá que Tierra del Fuego va a recuperar sus ingresos en el orden del 25%, pero en términos reales esos números no van a ser tales. Además, la recesión económica va a impactar de lleno del punto de vista de la recaudación. Las variables del presupuesto provincial se van a ver severamente impactadas por la caída de la recaudación y me resulta extraño que este presupuesto pueda sacar el país adelante”, sostuvo.

Recortes y más recortes

El diputado observó que “cuando empezamos a ver el detalle de las obras planificadas para Tierra del Fuego, encontramos alguna que otra obra vial, no encontramos un solo peso para el Fideicomiso Austral, tampoco hay un solo peso para la obra del interconectado eléctrico nacional. Es una obra que este gobierno decidió dejar de lado vaya a saberse por qué motivo.Va a ser muy difícil administrar nuestra economía local, teniendo en cuenta lo que va a significar el golpe a nuestra industria y a la sostenibilidad de los puestos de trabajo.El ajuste nacional reduce ingresos a la provincia, por menor coparticipación, por eliminación de subsidios. Hay que agregar a todo esto el esquema de subsidios que se quita, como en el caso del transporte, que ahora van a tener que afrontar la provincia y los municipios. Se va a hacer un recorte pautado del orden de los mil millones de pesos de la coparticipación nacional. Esto se había hablando en reuniones previas. Es un ajuste feroz y en términos reales este presupuesto va a impactar de manera negativa”, reiteró.

Ganancias, la gran pregunta

La situación de Tierra del Fuego respecto de este impuesto abrió una incógnita a partir de la letra del presupuesto, a la que le sucederán las interpretaciones que haga el gobierno de la ley, en caso de aprobarse. Por lo pronto, “tendrá que pagar más gente y los que ya pagan verán incrementado el aporte si se toman todos los conceptos del salario, pero esto no servirá para equilibrar las cuentas. Tenemos un contexto donde el peso que van a tener los servicios de la deuda son infinitamente superiores a los presupuestos de los gobiernos anteriores. Hablamos de 600 mil millones de pesos en servicios de deuda. Si bien es coparticipable el impuesto a las Ganancias, de ninguna manera puede llegar a compensar la quita. Es un presupuesto que queda en cero, cuando veíamos que el presupuesto se incrementaba en términos reales y las provincias podrían afrontar algún pronóstico de crecimiento”, dijo.

“Estamos en presencia de un presupuesto que estipula una caída del PBI del 0,5% y, desde mi punto de vista, seguramente será mayor. No hay una sola variable del presupuesto que sea positiva, todo lo contrario. Están cumpliendo las metas del FMI, viendo de qué manera llegan con dólares para la elección.El 2020 va a ser un año tremendo para quien le toque asumir luego de la gestión de Cambiemos, porque se van a tener que hacer cargo del desastre económico que están haciendo. Es alarmante y uno de los motivos por los cuales nos venimos oponiendo a este tipo de políticas de ajuste”, subrayó.

Recordó que “el año pasado logramos incorporar algo de presupuesto para la universidad y por alguna gestión de la gobernadora se logró incrementar el presupuesto del Fideicomiso Austral, aunque después no se enviaron los fondos. Hoy la nación debe y el gobierno provincial está analizando realizar algún tipo de demanda por esta situación de remesas adeudadas de parte de la nación a la provincia. El Fideicomiso Austral tiene un componente de recursos que provienen de las regalías petroleras, con lo cual son recursos de todos los fueguinos, no del gobierno central. Ahí tenemos un gran problema y es la herramienta que nos permite tener un mayor desenvolvimiento para llevar adelante una obra pública”, remarcó.

“Ni hablar del fondo de la soja, porque este miércoles lamentablemente una vez más no pudimos rechazar el DNU. El gobierno nacional decidió compensar a las provincias, pero Tierra del Fuego va a perder un 65% de lo que le correspondía. Antes teníamos un fondo que servía para llevar adelante infraestructura en las ciudades, que eran obras para nuestros vecinos, y la perspectiva era que ese fondo se acrecentara el año que viene. Ahí teníamos una variable positiva en función de la devaluación, por el incremento de recursos por la exportación de soja. Justamente el único punto que tal vez podía ser positivo para las provincias, fue cortado de raíz por el gobierno”, cuestionó el diputado.

En este escenario desfavorable, ratificó el compromiso de “seguir luchando por esto en el Congreso, como siguen luchando los intendentes en el foro patagónico, y seguiremos insistiendo.La presión que se ejerció en el Congreso a través de la convocatoria a sesión especial sirvió para que el gobierno diera una respuesta con esta compensación, pero está lejos de ser la solución al problema. Lo que se debería abonar para 2018 se va a pagar en cuatro cuotas y me gustaría saber si esas cuatro cuotas se van a pagar, porque últimamente el gobierno nacional viene incumpliendo sostenidamente los acuerdos con los gobernadores y con los intendentes, salvo que sean del color político de Cambiemos.La ciudad de Ushuaia no ha recibido un solo peso para obra pública en la gestión Cambiemos y estos son los premios y castigos del gobierno nacional”, planteó.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir insistiendo, desde el Congreso, desde el ámbito de la política y de la oposición, para que el gobierno retome una agenda positiva en torno a la economía.Si hablamos de los artículos 125, 127 y 128 del presupuesto el gobierno de Macri volvió a hacer efectiva la quita de asignaciones familiares. Habíamos dicho que el gobierno venía por la zona desfavorable de los jubilados y en este caso lo han aplicado para los nuevos jubilados, con una quita del 40 al 20% de la zona. No nos sorprendería que dentro de unos meses se busque avanzar con los jubilados actuales, porque el ajuste es interminable. Cuando se entra en la lógica del FMI, el ajuste es interminable y no encontramos salida. La salida es más endeudamiento y dependencia económica para la Argentina”, concluyó.