El crematorio está trabajando al triple de su capacidad

En el marco de la crisis sanitaria que atraviesa la provincia, producto de la pandemia del COVID-19, la Cooperativa Eléctrica de Río Grande informó a sus asociados y a la comunidad en general, que el crematorio de la ciudad se encuentra trabajando al límite de su capacidad, triplicando el esfuerzo de trabajo para el que fue diseñado, de acuerdo a los estándares normales de funcionamiento.

Río Grande.- La responsable del área de cremación, Paula Liscio, explicó que “el crematorio fue diseñado para tener una capacidad de trabajo de una cremación diaria aproximadamente, en el marco de las estadísticas habituales de fallecidos que podrían solicitar este servicio. Pero la crisis del COVID-19 lamentablemente elevó de forma vertiginosa la cantidad de muertes, por lo que tuvimos que reforzar todo el trabajo, para poder dar respuesta a la altísima demanda. Antes de la pandemia teníamos un promedio de entre 28 y 35 fallecimientos mensuales y la mitad de esos casos requería servicios de cremación. Actualmente se ha llegado a tener un mes con 98 muertes, la mayoría de ellos de COVID-19”.

“Actualmente estamos realizando tres cremaciones diarias, con equipos que estaban previstos para realizar una cremación diaria en promedio. Asimismo, los casos de COVID19 tienen una mayor incidencia porque este tipo de defunciones requieren de un tratamiento especial, en los que el personal debe trabajar con mucho cuidado, para evitar el riesgo potencial de la posibilidad de seguir transmitiendo el virus” explicó Liscio.

En relación a los tiempos de espera para la cremación, la responsable del crematorio explicó que “efectivamente hay una lista de espera que no quisiéramos tener, pero que resulta inevitable lamentablemente, por la altísima cantidad de muertos que estamos sufriendo. Para una familia que está a la espera de la cremación, una semana o un mes de espera hace a la diferencia, porque a la angustia por la pérdida física de un ser querido, se le suma esta situación. Entendemos perfectamente, y por eso hemos triplicado la capacidad de trabajo ya desde octubre del año pasado. Las muertes por COVID19 no nos dieron respiro. Afortunadamente la cantidad ha empezado a disminuir, pero la pandemia no ha terminado, lo cual nos impide programar los servicios para cubrir la demanda de las familias que estaban esperando, desde antes que el crematorio existiese”.

El crematorio de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande empezó a funcionar el 11 de agosto de 2020 solo autorizado para realizar cremaciones por casos de COVID-19. Recién en octubre la Cooperativa recibió la autorización plena para los casos que no son COVID-19. “A medida que el COVID-19 nos da respiro, avanzamos con aquellos casos de defunciones referidas a otras causas. Pero la cantidad de fallecidos es alta. La situación tuvo picos realmente alarmantes con 98 muertes mensuales y la mayoría por COVID-19, pero los tiempos de espera ya empezaron a bajar a medida que disminuyeron las defunciones y pudimos ir acelerando las cremaciones pendientes” explicó Paula Liscio, quien reiteró la comprensión de la situación “que atraviesan muchas familias que perdieron un ser querido. Vamos a seguir manteniendo este nivel de cremación para poder disminuir la espera que actualmente existe, porque situaciones semejantes se viven en crematorios de todo el país. Ya llevamos realizadas 324 cremaciones. Hace unos meses atrás la única alternativa que teníamos los fueguinos era llevar el cuerpo a las provincias del norte para la cremación, ahora tenemos esta opción que viene a contener la demanda de nuestros asociados y está haciendo un esfuerzo enorme para canalizar la demanda de toda la provincia en el marco de una pandemia que hizo estragos con la vida de muchos de nuestros vecinos”.