El Concejo cerró el año con la aprobación del presupuesto POR 1.950 millones

En el marco de la Sesión Extraordinaria los Concejales aprobaron, por mayoría, distintas Ordenanzas entre las cuales se encuentra la aprobación del Presupuesto 2017, el cual tendrá una erogación de más de 1950 millones de pesos. Además aprobaron la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015. También se aprobó una reducción en la Tasa de Alumbrado Público, el modelo de contrato para el servicio de colectivos, la autorización para prorrogar los servicios de recolección de residuos y relleno sanitario.

Este lunes por la tarde el Concejo Deliberante llevó adelante una Sesión Extraordinaria prevista para dar tratamiento a diversas iniciativas emanadas desde la Institución Legislativa y el Ejecutivo Municipal.

La sesión fue presidida por el Presidente del Cuerpo Legislativo Alejandro Nogar, contando además con la presencia de los ediles Verónica González, Miriam ‘Lali’ Mora, María Eugenia Duré y Paulino Rossi, con la ausencia del Concejal Raúl von der Thusen y la edil Laura Colazo.

Lo Aprobado

Durante la sesión extraordinaria, los ediles aprobaron el Presupuesto 2017, el cual quedó establecido en la suma de mil novecientos cuarenta y nueve millones noventa y siete mil seiscientos cincuenta y tres ($1.949.097.653) para el Ejercicio Financiero del próximo año.

Del total ese monto, a los entes descentralizados como lo es el Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas Municipal y el Juzgado de Faltas les corresponde el 8% del presupuesto, por lo que tendrán ingresos por una suma de ciento cincuenta y cinco millones novecientos veintisiete mil ochocientos doce ($155.927.812), destinados para el funcionamiento institucional de los mismos.

Del total del monto, el Concejo Deliberante recibirá $116.322.148, el Tribunal de Cuentas Municipal $25.572.161 y el Tribunal Administrativo de Faltas $14.033.503, sumando el total de $155.927.812.

Además aprobaron la ordenanza sobre la obligatoriedad de colocación de tanques de agua en inmuebles, donde se otorgará un plazo de un año para su colocación, con prórroga de un año más, a los fines de ser autorizado el mismo por la autoridad competente municipal.

Cabe remarcar que no podrá ser aprobado ningún proyecto de obra particular y/o de urbanización pública, por el Municipio de Río Grande, que no consigne con al menos, un tanque de agua para sus instalaciones.

También por unanimidad aprobaron exceptuar del pago del impuesto inmobiliario al desarrollador original del emprendimiento denominado “Polígono Industrial Norte – Estancia Violeta” según lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 2489/07 como así también a las parcelas identificadas como 18 BFR Macizo 2000, Sección X, mencionadas en el Artículo 3º de la Ordenanza Municipal Nº 2735/10, hasta tanto estas parcelas sean transferidas dominialmente.

Asimismo los ediles aprobaron la colocación de un reductor de velocidad sobre calle El Cano, 20 metros antes de la intersección con la calle Augusto Lasserre, y su correspondiente señalización vertical.

El Concejo Deliberante, además, aprobó el proyecto promovido por el concejal Paulino Rossi que planteaba “la equidad impositiva, con respecto a los vecinos de Ushuaia, en lo referente a la Tasa por Alumbrado Público” por lo cual “resulta necesario adecuar la normativa vigente a fin de dotarla de igualdad”.

Por 3 votos a 2 se modificó el artículo 104 de la Ordenanza 293411 referente a la Tasa por Alumbrado Público por el cual se establece una nueva escala de este tributo y los usuarios residenciales pasaran a abonar $30 por todo consumo; los usuarios comerciales hasta 2300kw/h $64; desde 2301Kw/h $200 en tanto que los usuarios $724 por todo consumo.

Esto “implicará una reducción del 30% en el costo de este tributo” explicó el autor de la norma Paulino Rossi.

También se aprobó la modificación del artículo 48 del Código de Edificación referido a Derechos de Construcción mediante la iniciativa que fue remitida por el Departamento Ejecutivo.

Del mismo modo se aprobó, por parte de la totalidad de los concejales presentes el Modelo de Contrato de Concesión del Transporte Público y se autorizó al Municipio “a utilizar como criterio de selección entre los oferentes, el importe solicitado en concepto de subsidio por unidad, una vez verificado el efectivo cumplimiento de los requisitos formales y de la factibilidad de cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad exigidos en el contrato aprobado en la presente”.

Además se lo autorizó a “alquilar, prorrogar, contratar en forma directa y por el plazo de seis meses, prorrogable por otros seis meses, a fin de garantizar la prestación del servicio en un todo de acuerdo a lo establecido en lo Carta Orgánica Municipal”

Por otra parte el Municipio “deberá remitir al Concejo Deliberante, en un plazo no mayor a quince días para su ratificación, la herramienta de contratación aplicada, el que deberá expedirse en un plazo de hasta 30 días y una vez vencido dicho plazo, quedara aprobada tácitamente”.

Otra de las iniciativas aprobadas por el Concejo Deliberante en la aprobación, al Departamento Ejecutivo para prorrogar el servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios hasta el 31 de agosto del 2017.

En tanto que también se concedió autorización al Municipio para que pueda prorrogar el contrato por el servicio de relleno sanitario hasta el 30 de junio del 2017.

Finalmente aprobaron los ediles la Cuenta de Inversión 2015.