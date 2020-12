El concejal Matías Rodríguez no cree que se pueda aprobar el presupuesto

Aun no hubo ninguna convocatoria a debate en comisión de proyecto 2021 y el edil prevé que van camino a un presupuesto reconducido. La presidente del Concejo Deliberante dijo que no habría más sesiones este año, si bien hubo una prórroga al 31 de diciembre. Rodríguez lamentó los “individualismos” e instó a trabajar en conjunto para sacar adelante la localidad. Respecto de las denuncias radicadas contra el intendente y tres concejales, que incluyen pedidos de juicio político, consideró que deberá expedirse primero la justicia.

Río Grande.- El concejal de Tolhuin Matías Rodríguez dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la crisis institucional a partir de denuncias y pedidos de juicio político, y la falta de consenso para tratar el presupuesto 2021.

“Todavía no hubo mucho debate del presupuesto, recién estamos comenzando y no creo que tengamos sesión hasta el año que viene. Va a ser bastante analizado el presupuesto y vamos a esperar la opinión de los otros concejales. Tenemos unas pequeñas diferencias sobre todo en el presupuesto del Concejo Deliberante”, señaló.

Aclaró que “el Concejo se maneja por administración propia, tiene un presupuesto y una coparticipación propia, y maneja la administración, las dietas, los sueldos de los empleados, las cuentas, es como una administración paralela y cuenta con un presupuesto propio, a diferencia de Río Grande y Ushuaia”.

“Si pasa el 31 de diciembre claramente el Ejecutivo tiene que hacer el decreto de reconducido y nosotros también, a diferencia de este año que se votó a mitad de año, por las prórrogas y la pandemia”, dijo, recordando que “el presupuesto de 2020 fue de alrededor de 700 millones, de los cuales 96 fueron para el Concejo; y para 2021 la estimación es cercana a los 900 millones, de los cuales unos 130 millones corresponden al Concejo”.

Denuncia penal y pedidos de juicio político

Consultado sobre las denuncias radicadas, indicó que “hay dos pedidos, un pedido de juicio político para el intendente actual y otro para tres concejales de los cinco que integramos el Concejo y también para el intendente. Es difícil cuando ya se hizo la denuncia penal, que está en la justicia, y no corresponde dirimir cuestiones de la justicia en el seno del Concejo. Si hubiera sido primero la presentación en el Concejo sería diferente, pero una vez que se acudió a la justicia, tenemos que esperar la investigación”, planteó.

“Igualmente las dos denuncias están dentro del Concejo. La segunda, que involucra a tres de los cinco concejales, es complicada porque ellos no podrían ser parte de la sala juzgadora ni acusadora. Yo leí las dos denuncias y me parece importante que la justicia tome una determinación antes que nosotros. Por ejemplo, mencionan que el intendente Harrington dijo en una radio que no se judicializa la política, cuando hablaban del tema tierras, y con eso interpretan que no quiere denunciar un ilícito. Dan por hecho algo que no está comprobado y ponen al intendente actual en una situación judicial por lo que dijo en una radio”, cuestionó.

“El Ejecutivo hoy está haciendo un gran trabajo en la cuestión de tierras, tratando de sanear muchas situaciones. Lo que más se cuestiona es el tema de Las Termas, que es de larga data y tiene varias instancias. Debe haber una decisión política no sólo de nuestra localidad sino a nivel provincial e incluso nacional, poniendo el objetivo en lo que significarían las termas para el desarrollo turístico y económico de la localidad”, propició.

“Yo coincido en esto con el intendente, hay que poner la política por delante y al judicializarlo se complican más las cosas. Yo auguro que en el corto plazo se pueda solucionar algo y tener Las Termas abiertas para que las podamos disfrutar. Yo tengo la esperanza de que algún día puedan ser explotados esos recursos y Tolhuin tenga la preponderancia turística que debería tener”, deseó.

“Hoy tenemos muchas posibilidades que antes no teníamos, había un gobierno nacional que no daba mucha ayuda y este año tenemos prácticamente alineados los planetas, con un gobierno nacional que está ayudando mucho a las municipalidades. Hay un equipo técnico importante que ha puesto en marcha Daniel Harrington y está haciendo todo lo posible para tener un Tolhuin mucho mejor. Estamos a punto de inaugurar dos plazas, una refaccionada y otra totalmente nueva, la pavimentación de la avenida Los Ñires es muy importante porque va a ser un lugar comercial. Lo que pasó, quedó en las elecciones y hoy hay que mirar por el futuro de Tolhuin”, sostuvo.

“Tenemos que dejar los individualismos y mirar en conjunto el futuro de Tolhuin. La pandemia nos ha demostrado eso, a pesar de que en el Concejo tenemos este tipo de situaciones, que han quedado de viejas costumbres y esperamos cambiar esa historia. Esperamos que el año que viene sea mucho mejor y logremos un punto de encuentro entre los concejales y el intendente”, manifestó.

También dio cuenta del acercamiento con Harrington: “Con Daniel nos habíamos distanciado pero nos hemos reencontrado en este nuevo proyecto y esperamos que los concejales que hoy no tienen esa mirada la puedan rever y piensen en poner de pie nuestra localidad. Las elecciones dieron un mensaje de buscar una transformación y le tenemos que dar respuesta a la ciudadanía”, dijo.

Trabajo con el Gobierno

Con respecto a la relación con el gobierno provincial, aseguró que “se trabaja bien, más allá de algunas diferencias de criterios en la pandemia. Con la coparticipación venimos bastante bien y el diálogo está abierto. Hay ciertos detalles pero es bueno charlarlos internamente para mejorarlos para el año que viene y trabajar en conjunto para Tolhuin. El año que viene tenemos que levantarnos de esta tragedia de la pandemia, que ha pegado muy duro, y transformar la situación”, instó.

Cinco concejales y cuatro bloques

Lo cierto es que la división en el Concejo existe y hay cuatro bloques, con cinco concejales, con una mayoría no oficialista. “Después de las elecciones dos habíamos entrado por Unidad Ciudadana, y tres por Nuevo País, que entraron con Daniel. Hace dos o tres meses se separaron todos los bloques, el nuestro se dividió. Marcelo Muñoz pasó a conformar su bloque unipersonal 27 de Octubre, y el concejal Dávila y la concejala Alderete integraron el bloque 7 de Mayo. La única concejala que quedó en el bloque Nuevo País fue Rosana Taberna. Yo quedé con el bloque Frente de Todos, así que hay cuatro bloques”, detalló.

Atribuyó esta división a que se ha puesto “el individualismo por delante y no vemos lo que realmente importa. Se nos plantea la situación que se viene planteando hace muchos años, con una mayoría de tres que empieza a hacer presión más que trabajar parlamentariamente y nos complica bastante políticamente y para poder llevar las cosas con más tranquilidad. La gestión del Ejecutivo va viento en popa más allá del problema que tenemos dentro del Concejo, donde no podemos llegar al consenso y a llevar una política institucional un poco más seria”, expresó.

“Yo tenía esperanzas de tratar el presupuesto en lo que queda del mes, se prorrogaron las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre, porque terminábamos en noviembre. Escuché a la presidenta –Alderete- decir en una radio que no se van a hacer más sesiones, no nos hemos reunido y ojalá pudiéramos tener una sesión más para terminar algunos temas que han quedado y aprobar el presupuesto, pero todavía no hubo ni una reunión de comisión para debatirlo”, advirtió.

“Estamos pisando los diez mil habitantes y tenemos que planificar lo mejor posible, si no, el futuro puede ser muy complicado. Tenemos que ordenar hoy para tener un futuro mejor y que los frutos se vean día a día en la localidad. La obra pública da muchas posibilidades y espero que podamos dejar las incertidumbres”, concluyó.