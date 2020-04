El comercio celebró medidas del Gobierno provincial

La Cámara de Comercio de Río Grande destacó las medidas anunciadas por el Gobernador Gustavo Melella en medio de una descomunal crisis que afecta a los negocios de la ciudad por la cuarentena del Coronovirus. “Sobre las cosas puntuales que habíamos pedido como Cámara, entendemos que la mayoría fue resuelta”, dijo Marilina Henninger, quien sin embargo observó que “todavía queda un largo camino por recorrer, todavía quedan muchísimos problemas, muchísimas situaciones que estamos planteando y buscando respuestas desde algún sector”.

Río Grande.- “Ante una incertidumbre tan grande como la que teníamos a nivel nacional, donde no teníamos directivas ni ideas claras sobre cómo íbamos a asumir los comerciantes y las PyMEs esta situación, en cuanto a afrontar el pago de sueldos, el pago de impuestos, el pago de alquileres y dentro de las cosas que habíamos pedido, nos parece que se ha respondido”, destacó la Vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, Marilina Henninger, en una entrevista en FM Fuego (90.1 MHZ).

Agregó que esta respuesta del Gobierno afecta “a un tercio de los negocios de la ciudad que están vinculados comercialmente con el Banco de Tierra del Fuego”.

“Dentro de las notas que habíamos elevado al Gobierno provincial, había una nota específica en la que pedíamos que se libere una línea de crédito para afrontar sueldos para todos aquellos comercios que trabajan con el BTF con tres meses de gracia y eso sí lo anunció el Gobernador (Gustavo Melella) así que le agradecemos esa medida lo mismo que otra línea de crédito para levantar cheques rechazados, también con tres meses de gracia y en la misma línea se prorrogó la emergencia comercial y económica que estábamos también solicitando para dar un paraguas y que no se ejecute a aquellos que ya tenían un conflicto con la AREF y de esta forma, tal como hicimos en diciembre, poder pedir también una eximisión o un paraguas de contención a nivel nacional para aquellos que tienen complicaciones con el pago del F931”.

Para Marilina Henninger “no podría decir que está resuelto el problema del comercio, sería muy irresponsable de mi parte si lo hiciera, porque hay mucha gente que todavía no ve con estas medidas una solución presente, pero sí por lo menos, sobre las cosas puntuales que habíamos pedido como Cámara, entendemos que la mayoría fue resuelta”.

Sin embargo observó que “todavía queda un largo camino por recorrer, todavía quedan muchísimos problemas, muchísimas situaciones que estamos planteando y buscando respuestas desde algún sector, pero entendemos que hay cosas que se tienen que resolver a nivel nacional, otras a nivel local y otras a nivel provincial y por eso vamos paso a paso viendo donde nos compete actuar, reclamar y llevar la voz de todos los comerciantes y en qué cosas podemos colaborar también como Cámara”.

Relevamiento de comercios

Asimismo, Marilina Henninger reveló que “hicimos un relevamiento de todos los comercios que están en una situación crítica para saber cuántos puestos de trabajo están comprometidos en esta situación; ese relevamiento se le ha acercado al Gobierno de la provincia como a la Intendencia de Río Grande porque entendemos que de alguna forma tienen que contabilizarse o tener en cuenta las mismas preocupaciones que tenemos nosotros”.

Explicó además que como Cámara de Comercio, “estamos integrando el Comité de Emergencia Extendido que se creo en uno de los primeros decretos de la cuarentena, donde estamos tratando de trabajar en conjunto con el área del Ministerio de Salud, capacitando a todas las actividades exceptuadas; es decir, aquellas que pueden seguir con su funcionamiento normal para que protejan a sus empleados y para que protejan a toda la población que va a consumir a esos comercios”.

En esa misma línea añadió que “estamos también en permanente contacto con la Secretaría de Comercio tratando de buscarle alternativas de regularización de muchas actividades que se están haciendo de manera informal y asimismo con las áreas de Producción, tanto del Municipio de Río Grande como de la Provincia tratando de acercarles ideas y propuestas. Nuestro rol, más allá de ser la voz de los problemas y preocupaciones que tiene el comercio y las PyMEs, también está el dar nuestro apoyo y nuestro equipo de trabajo para colaborar con lo que haga falta”.

“Tenemos gente que está desarrollando proyectos a nivel financiero, tenemos también gente que está trabajando arduamente en lo que son aplicaciones para poder sostener talvez algunos procesos que son necesarios hacer desde la provincia, como capacitaciones sanitarias, a través de la automatización que nos puede llegar a dar una app y la rapidez y la practicidad de la misma. Asimismo, estamos brindando capacitaciones a todos nuestros socios para que todas aquellas actividades que tengan que cumplir aislamiento, puedan llevarlas de la forma que están previstas en esta cuarentena que son venta remotas, deliverys y en el caso de empresas de servicios, con el trabajo home office”.

En ese sentido compartió que “gestionamos a través de CAME ocho líneas de capacitación para aprender E-Commerce, Home Office y una herramienta principal que es CAME-Pago para poder recibir pagos remotos a distancia».

“Son cuestiones novedosas para muchos, no se conocen y son herramientas on line que permiten hacer todo este tipo de trabajo, como conexiones remotas a las oficinas y tener también reuniones virtuales”, agregó.

Sin comercios no hay impuestos y sin impuesto no hay movimiento económico

La Vicepresidente de la Cámara informó que en toda la Argentina los comerciantes están pidiendo medidas concretas como la Tasa Cero. “Con puertas cerradas no podemos pagar sueldos, alquileres, proveedores o impuestos”, advirtió.

Resumió que “el Estado se sustenta con el pago de impuestos. Los que pagan los impuestos son los privados, de acuerdo a la actividad comercial que generan”.

Observó que “hoy el 70 % de los privados no vende, no factura, está cerrado. Esto quiere decir que no le ingresa dinero y ya se ha perdido el 90 por ciento de las ventas en los que sí mantienen una actividad comercial o de servicios, como el transporte”.

“Sin plata, no se van a poder pagar sueldos, con lo que peligra el mantenimiento de puestos de trabajo; no se van a poder pagar alquileres, a lo que hay que sumarle toda la problemática inmobiliaria y la cadena de pagos cortada; no se van a poder pagar a proveedores o levantar cheques, proveedores que a su vez tienen empleados y no se van a poder pagar impuestos con lo cual el Estado se desfinancia y no solo no recauda, si no que va a tener más pérdidas de trabajo y desocupación que contener”, advirtió.

“Hoy queremos salvar la salud de los argentinos pero estamos matando la salud de las empresas que generan el 70% de los puestos de trabajo del país y son las que pagan impuestos”, finalizó.