El Club Estrella Austral cumple 31 años de vida

El Club Estrella Austral nació hace 31 años en la parroquia del barrio Austral. Por la pandemia, el año pasado no pudieron festejar el trigésimo aniversario y este año tampoco lo podrán hacer mientras dure la pandemia. José ‘Pepe’ Paredes, uno de los históricos del Club y actual presidente, contó las vivencias de aquellos tiempos y sus anhelos de conseguir un predio propio.

Río Grande.- José ‘Pepe’ Paredes, uno de los históricos del Club Estrella Austral, refirió el nuevo aniversario de la institución y lamentó no poder festejar los 31 años de vida social. “El año pasado, por el COVID no pudimos celebrar los 30 años como hubiésemos querido y como corresponde a una institución, festejarlo con los jugadores y los técnicos, pero pasamos de largo y este año también estamos en pandemia y no lo vamos a poder hacer hasta que no termine esta situación”, contó.

Recordó que este club “nació en la iglesia católica del barrio Austral, con un grupo de amigos que tenía antes el barrio Austral, ‘Margen Sur’ se llamaba (20 de junio), y cuando nos fuimos a vivir nosotros con mi viejo, a mi hermano y a mi nos llamaron para que vayamos a jugar para ellos. Mi viejo les dijo que sí, que no había problemas, pero que le cambiaran el nombre al club y se le puso ‘Estrella Austral’ y lo único que le dejamos presente era el color verde, que era de ellos y ahí nació el club y empezamos a funcionar únicamente en cancha grande en primera y en segunda división”.

Tratando de recordar la conformación de la primera comisión, Paredes mencionó que “la mayoría era del otro club, de nuestra parte éramos los tres hermanos, pero creo recordar que Freddy Pereyra era uno de los que dijo que sí, hace pocos días falleció uno de los primeros integrantes el ‘Cabezón’ Pérez por COVID, quien fue uno de los fundadores; después tenemos a Lepes. A veces tratar de nombrar gente cuesta porque han pasado 31 años y es difícil que uno pueda recordar. Viendo las fotos sabemos que muchos están todavía”.

Tiempos de potrero

Además de Estrella Austral, estaban Victoria, Progreso, Libertad, 25 de Noviembre, “eran seis equipos que le dieron vida a la Liga Promocional que en ese caso fui presidente de la Liga”, agregó.

Una de las canchas en las que jugaban era la de Piedra Buena y Hernández, en cercanías de Almafuerte, “lo único que tenía esa cancha era que cuando llovía se inundaba mucho; igual jugábamos en INTEVU donde teníamos una cancha y después fuimos a jugar a la rotonda de la calle Perón, donde también había una cancha y otra que teníamos era en el barrio Danés. Eran varias canchas y la cancha clásica que era la del San Martín que también la usábamos siempre, especialmente en las finales y la que en más se jugaba era la del Austral, que nunca se inundaba”, recordó.

“En aquellos tiempos se jugaba más a la pelota que ahora”

‘Pepe’ Paredes valoró la responsabilidad de los jugadores de aquellos tiempos. “No había celulares, autos, eran pocos los que tenían y se cruzaba el puente (General Mosconi) caminando y siempre estábamos a tiempo para jugar. En ese tiempo se jugaba más a la pelota que ahora. Hoy se avisa por celulares cinco minutos antes y ni así llegan a tiempo. En aquellas épocas todas las tardes se jugaba a la pelota, a veces conformábamos hasta tres equipos, ahora ya no juegan tanto afuera, los chicos prefieren más el futsal en cancha adentro por el frío, en cambio nosotros jugábamos hasta con nieve”.

Torneos relámpagos

El entrevistado también se refirió a los Torneos relámpagos que se hacían con otros barrios, especialmente los fines de semana. “A veces íbamos a Chacra II a los torneos que hacía el ‘Tano’ Hernández, también lo hacían los clubes Libertad, 25 de Noviembre y si bien no había muchas competencias, el lema era jugar, jugar y jugar”.

Gran cosecha de amigos y sueños

‘Pepe’ Paredes confió que en estas tres décadas “he cosechado muchos amigos, la mayoría los tengo. En lo deportivo siempre tuvimos rachas, por ejemplo, en el 2019 ganamos casi todo, viajamos a Bariloche y salimos campeones; viajamos a San Juan y jugamos, no nos fue bien pero nos dejó muchas anécdotas que podemos contar. Uno siempre tiene un anhelo y en nuestro caso es tener un espacio propio. Hoy tenemos casi 200 chicos jugando en el club, tenemos Primera División de hombres, Primera División de mujeres, tenemos un equipo de Voleybol que lo maneja Sandra Aguirre, que tiene más de 60 chicos jugando”.

“Gracias a Dios el club está andando bien, especialmente en las inferiores, estamos con una Primera División de 17 a 15 años; tenemos dos o tres jugadores que quedaron de Primera División. Ahora estamos en la Liga de AFA, donde estoy como Secretario; estamos en la Liga de Futsal de AFA también y estamos esperando que se larguen las Divisiones Inferiores de AFA”, añadió.

Escasez de canchas grandes

‘Pepe’ Paredes comentó que “en este momento la Liga de AFA juega en la cancha de césped sintético del barrio AGP, creo que la del Club San Martín la está manejando la Liga Independiente y la del Centro Deportivo pasó lo que pasó, que el piso estuvo mal hecho y lo van a tener que hacer todo nuevo. La que estamos ocupando ahora es la cancha del ex campamento YPF en donde están jugando las mujeres y los juveniles”.

“En la Liga de AFA hay doce equipos, además de la Primera División, estamos escasos de canchas”, lamentó Paredes y entendió que “es en conseguir predios donde tenemos que trabajar más”.

Un espacio de contención para los niños y jóvenes

“Nuestro sueño es tener un predio propio, es el anhelo de todo el club, de las familias y el mío propio. Con orgullo digo que soy de la Margen Sur, el 90 por ciento de los jugadores de la Margen, siempre apunto a los jóvenes de nuestro sector, especialmente a los niños, sacarlo de la calle, del alcohol y de la droga, lo que es muy importante y trabajamos para eso”, confió Paredes.

“El primer año de la pandemia, me opuse a comenzar por todo lo que está pasando en el mundo, por los contagios, por eso me negué a los torneos hasta que todo esto pase. Este año también porque la salud es lo más importante. En el plano competitivo estamos invitados a un torneo en Punta Arenas para septiembre, pero hay que ver como evoluciona esta situación del COVID para ver si se hace. Tampoco quisimos participar de la Copa Argentina por todo lo que está pasando. Estuvimos jugando en el torneo MZL que ya se jugó y no pudimos jugar la final porque a uno de nuestros jugadores le agarró el virus. Por dos años que no juguemos, no va a pasar nada, soy uno de los que se opone a que se practiquen deportes en situación de pandemia porque primero está la salud”, definió.

También se lo consultó sobre el futsal. “Nosotros nacimos en cancha grande, yo tuve a Pepo y nunca quise armar el fútbol de salón; tuve a Nico, tampoco lo armé y lo armé con mi nieto que siempre me insistía por el fútbol de salón y armé una escuelita de fútbol. Él tenía seis años y empecé con él y ahí empecé a trabajar con futsal, busqué a mi primo Juan Carlos Soto que él me ayudó y ahí largamos y es lo que tenemos ahora, con 200 chicos que tenemos actualmente, 190 de los cuales son de la Margen Sur, siempre jugamos con gimnasio lleno”.