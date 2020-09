El CECU fue denunciado por el Gobierno

Autoridades del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego radicaron una denuncia policial contra el Centro Empleados de Comercio Ushuaia (CECU). Tiene que ver con las medidas que vienen implementando a raíz del conflicto que tiene el gremio con la empresa DNZT. Los acusan de “poner en riesgo una cantidad millonaria de insumos destinados a combatir la pandemia de COVID-19”. Por su parte una trabajadora mostró su hartazgo expresando “No damos más, es mucho tiempo, la plata no alcanza, nos figura una obra social pero está en Buenos Aires”.

La medida surgió a raíz de que el sindicato se encuentra protestando hace más de una semana frente al Ministerio de Salud, “haciendo fuego cerca de un depósito que almacena insumos sanitarios altamente inflamables, destinados a combatir la pandemia de COVID-19”, según señalaron las autoridades.

Fuentes oficiales mencionaron que “en el depósito hay elementos de protección personal como barbijos y camisolines, alcohol en gel, desinfectantes, entre otros muchos elementos imprescindibles para que los equipos de salud puedan trabajar en esta coyuntura de pandemia”.

El Secretario de Gestión de Redes Asistenciales, José Torino, detalló que, “en el depósito hay insumos destinados al COVID-19 por aproximadamente 20 millones de pesos, nos costó mucho esfuerzo adquirirlos y, en este contexto de pandemia, algunos de esos elementos no son fáciles de conseguir”.

En ese sentido, recordó que, “hace más de una semana que el CECU se encuentra manifestando frente al edificio del Ministerio de Salud por un conflicto con la empresa DNZT, hecho que nos es totalmente ajeno a las autoridades de salud”.

El funcionario explicó que, “más allá de la dificultad para trabajar debido al ruido y el humo, el gran riesgo es la presencia de fuego”, y detalló que, “en la planta baja del edificio hay un depósito de materiales con insumos altamente inflamables, hay un altísimo riesgo de que se quemen los insumos e, incluso, que se produzca una explosión”.

El Doctor alertó finalmente que “más allá de los insumos, pueden salir lastimadas tanto las personas que trabajan en el edificio como los propios manifestantes, los vecinos y los transeúntes”.

El testimonio de una trabajadora

Días atrás Sonia Valencia, una de las empleadas de la empresa de limpieza DNZT, expresó su visión del conflicto por FM Master´s, asegurando que se encuentran “ya cansados, no sé qué pensarán los jefes de la empresa, el titular de AREF, o la señora (ministra Adriana) Chapperon con sus declaraciones, cuando dicen que el Gobierno no tiene nada que ver. Nosotros estamos repartidos por varios entes gubernamentales como AREF, CAPS, y otros prestando servicio. Comenzamos el año pasado con las medidas, pero no quisimos llegar al paro que comenzó tranquilo reclamando varios puntos”, repasó.

La trabajadora explicó que “cuando nos enteramos que no estábamos encuadrados en el gremio que corresponde y nos acercamos al CECU, no ayudaron a llevar adelante el reclamo”. Después manifestó su hartazgo al expresar “no damos más, es mucho tiempo, la plata no alcanza, nos figura una obra social pero está en Buenos Aires”.

Valencia indicó: “nosotros reclamamos, hasta escuche que somos violentos, nada que ver, puede venir a corroborar que nuestra protesta es pacífica”. “Hasta no tenemos insumos, ni lavandina para desinfectar. O sea, no nos cuidan a nosotros ni tampoco a los empleados del AREF”, advirtió finalmente la trabajadora.