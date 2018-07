El CEC se manifiesta para frenar despidos en Brightstar

Desde el Centro de Empleados de Comercio confirmaron el rechazo a los despidos entre el personal de limpieza de Brightstar. Hoy se manifestarán en la puerta de la planta si no dejan ingresar a los trabajadores y anuncias el colapso de las líneas “por falta de limpieza”. Remarcan que no hubo reducción del personal metalúrgico, por lo tanto no lo debe haber entre quienes limpian la planta.

“Tuvimos dos reuniones, con un cuarto intermedio, Brightstar sigue planteando que los trabajadores están despedidos y que al cierre del turno tarde no los precisa más y que es responsabilidad de la empresa de limpieza el reacomodamiento o el pago de las indemnizaciones, porque no es responsabilidad de ellos”, relató Daniel Rivarola, secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, respecto de la situación de los trabajadores de la empresa de limpieza que se desempeñaban en la mencionada empresa metalúrgica.

En declaraciones a FM “Aire Libre”, comentó el dirigente mercantil que la empresa de limpieza Floor Clear “no dispone de otros puntos como para distribuirlos en otros sectores, así que también manifiestan que ratificaron el despido. Las partes quedaron liberadas, nosotros realizamos una asamblea con los trabajadores y mañana (por hoy) iniciamos una medida de fuerza entendiendo que, al pasarse todo el personal (de Brightstar) a la mañana, debería pasarse también el personal de limpieza”.

Rivarola mencionó que por esta circunstancia estarán hoy “en la puerta de Brightstar protestando por esta decisión tomada, quedó muy claro en las actas que es una decisión unilateral tomada por Brightstar y ellos entienden que no hay solidaridad responsable sobre los trabajadores despedidos, ni son despedidos de ellos; así que mañana demostraremos que la limpieza es también parte de la producción de una fábrica”, remarcó.

Sobre la postura de la empresa de limpieza señaló que “reconocen el convenio que tienen con Brightstar” y por el mismo la electrónica es “quien define cuantas personas limpian y, como le dijeron que tienen que sacar a seis trabajadores, los sacan sin oponer resistencia”. Entendió que se trata de “una posición muy cómoda” y recordó que “no hay reducción de personal en el sector metalúrgico”, por eso rechazan los despidos entre el personal de limpieza.

El secretario Adjunto del CEC confirmó que hoy intentarán ingresar y, si no se lo permiten, quienes no fueron despedidos comenzarán con una medida de retención de servicio que llevará a colapsar las líneas por falta de limpieza. También indicó que “ningún trabajador” quiere aceptar el despido, por lo cual reclaman el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Finalmente, respecto de la situación de FAPESA y las posibles suspensiones, mencionó que tuvieron que enviar una carta documento para pedir una reunión donde se clarifique la situación “porque ni siquiera nos quisieron recibir una nota por mesa de entradas”.