El CEC rechaza precarización laboral

Integrantes del Centro de Empleados de Comercio se manifestaron hoy en Río Grande, para rechazar un despido y el pase de dos empleados como monotributistas. Dicen que se trata de una modalidad que aparece junto con el “subempleo y el empleo en negro”. Piden que el Ministerio de Trabajo de la Provincia y el de la Nación realicen los correspondientes controles.

“Esta semana empezamos a denunciar a una serie de comercios que pretenden implementar esta modalidad y este es un ejemplo claro. Hasta ayer en esta empresa teníamos tres empleados de comercio, afiliados al sindicato, y hoy tenemos a una trabajadora despedida y dos a quienes les han pedido la renuncia para ser monotributistas”, comentó Daniel Rivarola, refiriéndose a los motivos de la manifestación que realizaron frente a una estética de la calle 20 de junio al 400.

Dijo que en definitiva son “tres puestos de trabajo menos en el sector y dos situaciones de contratación tiradas de los pelos, en el sentido que no está habilitado para el ámbito del comercio el pago de monotributo, y menos cuando hablamos de que la persona que va a dar de alta el monotributo era empleada de comercio hasta ayer”, remarcó.

Manifestó que la situación “pone muy sobre la mesa la intención del sector empresario, de una u otra manera, de evadir aportes previsionales, de diluir la relación laboral, no pagar aguinaldo, no pagar vacaciones. Y lamentablemente tenemos que estar en la calle día a día, para tratar que esto no avance”, indicó Rivarola.

Además mencionó que la propietaria del lugar le dijo a la empleada, delante del inspector del Centro de Empleados de Comercio, “que la iba a despedir, así que tenemos esa confirmación de parte de los trabajadores, que les dijo que esto era así o cerraba el local y que el sindicato no se meta. Son las situaciones de siempre, así que vamos a ir por el lado de la justicia y hoy hicimos la protesta para que se tome conocimiento de lo que se viene, tanto los empleadores como los empleados de comercio”.

En ese sentido dijo que desde el sindicato no están dispuestos a “permitir que los empleadores avancen, porque van a tener de nosotros este tipo de respuesta. Al trabajador también le pedimos que denuncie, aunque sea en forma anónima. O si alguien se entera de una situación de este tipo que lo denuncie de forma anónima, para que nosotros podamos ir y hacer las presentaciones correspondientes para que esto no avance”, dijo el secretario Adjunto del CEC.

Mencionando que la aparición de situaciones de este tipo, donde los empleadores pretenden cambiar la relación laboral y que los trabajadores pasen a ser monotributistas, “se está notando, ya tenemos otro local comercial donde nos vamos a hacer presentes para ver si pasa lo mismo y entonces realizaremos la misma denuncia”.

Señaló que son casos que aparecen junto con “el subempleo y el empleo el negro. En el día de hoy presentamos un pedido al Ministerio de Trabajo solicitando que tome cartas en el asunto con los inspectores en la calle, porque cuando uno hace prevención se pueden evitar este tipo de cosas. Pero si el Ministerio de Trabajo no está en la calle y menos en horas de la tarde, cuando se da la mayor cantidad de trabajo en el comercio, obviamente el empresario libre de controles va a hacer lo que quiere”, remarcó.

Para terminar pidió una mayor presencia “en la calle de los dos Ministerios de Trabajo, tanto de la Nación como de la Provincia, para que este tipo de irregularidades no aparezcan”, concluyó Daniel Rivarola.