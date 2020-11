El CEC rechaza firmar acuerdo a la baja con La Anónima

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Río Grande emitieron un documento, donde salen al cruce de versiones sobre la postura que tendría el gremio respecto de la posibilidad de resignar conquistas obtenidas por los trabajadores del supermercado La Anónima. Desmienten esas versiones y rechazan la posibilidad de firmar un acuerdo a la baja, con la excusa de evitar despidos. “No esperen que cedamos ante las presiones y el terror, porque vamos a dar pelea”, anticiparon.

El comunicado distribuido por el Centro de Empleados de Comercio de Río Grande y Tolhuin comienza señalando que “en virtud de las diferentes publicaciones que circulan en medios de la provincia, dónde se trata de desacreditar y desvirtuar las expresiones de nuestro secretario General, el compañero Eusebio Barrios con referencia a los despidos que intenta concretar el supermercado La Anónima, nos vemos en la obligación de ratificar que es una realidad la intención de dicha empresa de avanzar sobre derechos conquistados gracias a la lucha de compañeros y compañeras de Río Grande y Tolhuin, por el Centro de Empleados de Comercio”.

Luego expresa que “Son esos mismos derechos que luego otras localidades usufructuaron, sin haber movido un solo dedo mientras nosotros reclamábamos. Así conseguimos 7 días extras de vacaciones, para quienes viajaban hacia el norte por tierra, un premio por asistencia, un premio de fin de año, todo como parte del acuerdo salarial del año 2012 con aumento paritario incluido; entre otras conquistas”.

Advierten que “hoy debemos decir que esas mismas localidades que nada hicieron por lograr esas mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras de La Anónima, pretenden entregar esas mismas conquistas que nada hicieron por conseguir”.

“Aclaramos además que la Filial Río Grande – Tolhuin del Centro de Empleados de Comercio, luego de consultar con los delegados y estos a su vez con los trabajadores del supermercado, hemos decidido NO ENTREGAR DERECHOS. A su vez nos preguntamos por qué motivo el Gerente Regional de la empresa habla en los medios de firmar este acuerdo como única alternativa para no despedir, cuando por otro lado dice que no pensaban desafectar trabajadores”, se preguntaron desde el CEC.

Para finalizar manifiestan en el documento: “Sabemos que hace un año atrás esta misma empresa nos quitó derechos y despidió a compañeros, sin tener miramiento alguno. Con el dolor de ver como quienes nada hicieron por lograr conquistas para los trabajadores ahora las entregan, advertimos que estamos dispuestos a luchar una vez más para defender nuestros derechos en estos duros momentos de pandemia, como lo hacemos cada día poniendo lo mejor en nuestros puestos de trabajo para servir a la comunidad. No esperen que cedamos ante las presiones y el terror, porque vamos a dar pelea”, concluye el texto de los mercantiles.