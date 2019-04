El CEC convoca al paro del martes 30

El dirigente del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, confirmó que el sector se sumará a las medidas anunciadas para el próximo martes 30. Adelantó que intentarán “cerrar todas las oficinas, todas las dependencias; para tratar de congregarnos en algún que específicamente plantee la CGT”. También saludo que otros sectores políticos e incluso el propio oficialismo tomen iniciativas, que plantearon recientemente en un documento firmado por referentes peronistas.

“Es una medida de fuerza que está convocada por la Corriente Federal de Trabajadores, también parte de la CGT, y a nivel local lo analizamos en la CGT de Río Grande y entendimos que nosotros teníamos que adherir”, aseguró el secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola.

Indicó que “a veces no alcanza con la palabra y tenemos que luchar también, por eso la idea es manifestarnos con una medida de fuerza el 30 de abril”. Reconoció que en el comercio “puede no ser fuerte”, porque tienen “un sector muy golpeado por los despidos, por las suspensiones, por las rebajas salariales y acuerdos que a veces se sostienen para cuidar el empleo pero que obviamente significan pérdida del poder adquisitivo”, puntualizó.

Pero dijo que no pueden quedarse “aislados porque tenemos miedo o porque nos descuentan el día. O no paramos porque nuestra federación nacional no para, ya que entendemos como propio el reclamo por lo que sufrimos a diario. Entonces en esta medida vamos a hacer lo posible para que cada compañero que podamos sumar al paro, lo haga”, remarcó el dirigente mercantil.

Ratificó Rivarola que por ese motivo intentarán “cerrar todas las oficinas, todas las dependencias; para tratar de congregarnos en algún que específicamente plantee la CGT. Intentando además hablar con cada compañero, para que cada uno sienta que la medida de fuerza se debe hacer para intentar que no sigan avanzando”.

Para concluir mencionó que la medida dispuesta será “para reclamar contra los despidos, contra los tarifazos, contra las suspensiones, contra los techos que quieren poner a las paritarias, para que la actividad productiva vuelva a la Argentina porque si vuelve la industria vuelve el trabajo comercial”, dijo el dirigente del CEC.

El dirigente mercantil también, al ser consultado sobre los planteos hechos recientemente por algunos sectores políticos e incluso por el propio Gobierno de la provincia, referidos a medidas como la prórroga del subrégimen de promoción industrial o algunas que se tomarían desde la AREF para tener acompañar a los sectores que atraviesan por dificultades; reconoció su similitud con las que se plantearon desde algunos sectores peronistas recientemente en y señaló que “bienvenido sea que tomen nuestras iniciativas, porque como siempre lo hicimos no son más que propuestas en beneficio de los trabajadores y de los sectores que atraviesan complicaciones, por las políticas que se implementan en la actualidad”.