El CEC aclaró que no hay acuerdo de rebaja salarial firmado

Desde el Centro de Empleados de Comercio de Río Grande salieron al cruce de versiones, que daban como un hecho un acuerdo de recorte salarial para el sector. Aseguraron que eso no es así, aunque reconocieron que se estaría analizando a nivel nacional un posible recorte para los trabajadores que no hayan trabajado durante la cuarentena. De todas formas mencionaron que hay una serie de condiciones para aplicarlo, entre ellas un acuerdo previo de todos los trabajadores refrendado ante la autoridad laboral.

Saliendo al cruce de diversas publicaciones donde se indica que los empleados de comercio de Río Grande y Tolhuin sufrirían una rebaja salarial del 25%, el secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Eusebio Barrios, aclaró que “eso no es así” y explicó la situación que está planteada para los trabajadores del sector mercantil.

Barrios señaló que “Si bien es cierto que la FAECYS y las distintas cámaras de comercio nacionales llevan adelante negociaciones, para establecer salarios de suspensión para aquellos trabajadores que no trabajaron durante la cuarentena, este posible acuerdo aún no está firmado y solo alcanzaría a trabajadores que no realizaron tarea alguna”, advirtió el titular del CEC Río Grande.

En el mismo sentido remarcó que un posible recorte no afectaría a “quienes trabajaron efectivamente en este periodo, o quienes permanecieron en sus casas pero porque se encuentran encuadrados dentro de los grupos de riesgo”.

De igual manera, el secretario General del CEC Río Grande aclaró que dicho gremio “no firmó ningún acuerdo de rebaja salarial, entendiendo la plena vigencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia 297/2020 y 329/2020”.

Por otra parte expresó que “Si el acuerdo nacional entrara en vigencia, se deben hacer acuerdos individuales por cada empresa, para poder manifestar en esos acuerdos que tipo de trámites se hicieron para recuperar salarios y que trabajadores en realidad estarían involucrados en cada una de ellos”.

Eusebio Barrios recordó que dicha entidad gremial “publicó con anterioridad la necesidad de escuchar a cada empresa y a sus trabajadores en conjunto, como históricamente lo ha hecho. Por eso mantenemos la misma postura, reiterando que hay que escuchar a las partes para lograr acuerdos reales que den respuestas a las necesidades de todos”.

El gremialista señaló luego: “Ponemos a disposición el correo electrónico del CEC, que es fisca_cec@live.com.ar, para que nos envíen sus inquietudes y consultas, para evitar acuerdos que después no tengan validez legal. Allí pueden escribir y también le solicitamos a los compañeros que no firmen ningún tipo de acuerdo de rebaja salarial, sin antes también consultarnos”.

Para concluir, el sindicalista expresó: “Entendemos la situación de todos, tanto de las empresas como de los trabajadores, pero ante situaciones que nos denuncian de rebajas salariales y suspensiones indebidas, reiteramos que debemos encuadrar esta toda situación en un marco legal y ante el Ministerio de Trabajo cómo corresponde”.