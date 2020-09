“El Banco tiene que poner a disposición los mil millones que la Legislatura le dio”, dijo el legislador radical Federico Sciurano, quien destacó los avances desde el Ministerio de la Producción en el otorgamiento de las herramientas de asistencia previstas en el programa PROGRESO, pero consideró que el Banco de Tierra del Fuego no está respondiendo a las expectativas, con menos de 200 millones de pesos otorgados. No consideró un justificativo las regulaciones del Banco Central e instó a reevaluar las operatorias. Respecto del tratamiento del presupuesto 2021, cifró expectativas en que, con la presentación del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, pueda haber más recursos de los estimados por el gobierno provincial, que permitan reducir el déficit, proyectado en más de 14 mil millones.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR Federico Sciurano fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre los reclamos del sector gastronómico ante la falta de respuesta del Ministerio de la Producción a los pedidos de asistencia y también la inacción de la Legislatura, que negó de plano. “Hay un movimiento que ha surgido en la actividad gastronómica, yo estuve hablando con ellos, y han hecho el reclamo hace unas tres semanas por fuera de la Cámara Gastronómica. Esto llevó a una gestión de la Legislatura para que el Ministerio de Producción tuviera en cuenta algunas de las herramientas en funcionamiento, para responder a la demanda del programa PROGRESO. Algunos requisitos que estaba pidiendo el gobierno quizás no eran los adecuados para poder contener la situación que tenemos en la pandemia. La prueba está en que, teniendo en cuenta estas conversaciones que tuvimos formalmente con el Ministerio, se hicieron modificaciones a los requerimientos para los que estaban solicitando la asistencia”, aseguró.

“Hasta hace un tiempo atrás por ejemplo se les requería una proyección de ventas para los próximos dos años y ese requisito se eliminó. El Ministerio de Producción incluso ha tomado muy buena iniciativas, yendo a buscar a aquellos sectores que están necesitando asistencia”, destacó el legislador.

Observó que el llamado ATP Fueguino “es una propuesta que surge desde el Ministerio ante el pedido del sector más golpeado, que es el turístico. La Legislatura ha estado en contacto y está vigente en todos estos temas. La inquietud de un plan de asistencia al sector privado surgió de la Legislatura y ya en el mes de abril había un proyecto de ley presentado por el radicalismo, que después se termina transformando en la ley PROGRESO. La Legislatura ha estado y está activa ante la realidad económica actual, asumiendo el rol que nos corresponde, que es legislar”, dijo.

“Sin ninguna duda el sector gastronómico está muy golpeado por la falta de turismo. Históricamente en Ushuaia a esta altura del año hay una temporada más alta, comparable a las vacaciones de invierno en el mes de julio. Hoy hay cero movimientos, y sin duda hay una tensión muy significativa. Sin embargo ha habido avances respecto de lo que estábamos discutiendo hace dos meses atrás por el nivel de contención de parte del gobierno y lo que se ha estado dando en estas últimas semanas. No digo que esto resuelva la extrema crisis y no podemos mirar para el costado, porque lo que necesitamos como provincia es sostener la actividad privada. Es lo que permite que más de 45 mil personas trabajen en el sector privado”, subrayó.

Sin luz al final del túnel

Se le preguntó hasta cuándo se puede prolongar esta situación donde el Estado carga con el peso de la asistencia y de una demanda cada vez más creciente. “Cuando empezamos a hablar de estos temas, la realidad es que lo planteábamos para cuatro meses, en función de lo que se hablaba a nivel mundial y nacional. Pensábamos que para septiembre la actividad ya iba a estar normalizada y que iba a haber actividad turística. Hoy lamentablemente el esquema sanitario hace que no sepamos si esta situación va a estar mejor cuando llegue la temporada de verano en 2021. Cuesta dar una respuesta, porque no la tengo ni yo ni los grandes líderes mundiales. Se está trabajando en una vacuna, que tiene sus vaivenes, y cuesta inferir la situación que vamos a tener cuando empiece el 2021. Mientras tanto tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para poder sostener el empleo. Esa es hoy la misión de los que estamos en la gestión pública. Con Liliana (Martínez Allende) nos hemos puesto a disposición del gobierno para ver cómo podemos dar una mano y qué podemos proponer para que la situación esté mejor. Plantear un desarrollo cronológico que nos diga cuándo termina esto, lamentablemente hoy es imposible”, expresó.

Banco en falta

Sciurano recordó que “la Legislatura destinó dos mil millones de pesos para que el Gobierno a través del Banco y del Ministerio de Producción pudieran sostener esta situación, y creo que estamos muy bien con dos mil millones de pesos. El Ministerio de Producción está dando un volumen de contención muy importante y se ha puesto en sintonía con la situación actual”, valoró.

Sin embargo no fue igual su visión respecto del BTF: “El banco me parece que está muy lejos de eso, y creo que es un punto a reevaluar. Si bien el banco tiene condiciones reguladas por el Banco Central, ese argumento lo ha dejado muy lejos del contexto por el cual se lo capitalizó en mil millones de pesos. Lo digo constructivamente, porque no es momento de tirar leña al fuego. El banco tiene que tratar de que esos mil millones de pesos se pongan a disposición de la crisis y no dar un mensaje de que están a disposición de otras cosas”, planteó.

“El banco tiene que poner a disposición esos mil millones de pesos que la Legislatura le dio. No es justificativo ante un contexto económico actual que se hayan prestado menos de 200 millones, que es el número que teníamos hasta hace unas semanas atrás”, manifestó.

Construcción ante todo

El legislador dio especial relevancia a la reactivación que produce la actividad de la construcción: “Sin dudas una de las estructuras de desarrollo es la obra pública, la construcción. Hay un millón y medio de personas directamente vinculadas a la construcción en la Argentina y de ahí surge el plan del gobierno nacional de Precios Cuidados en la construcción. Ahí hay un mensaje y el que sepa leer la economía, los valores estadísticos del desarrollo de la actividad privada, sabe que cuando uno busca reactivar la economía siempre tiene un eslabón original, que es la construcción. Si esa construcción está vinculada con viviendas, todavía mucho mejor, porque tiene un doble impacto social. El gobierno tiene que evaluar estos planes”, recomendó.

“Hoy gobernar es mucho más difícil de lo habitual. Para los que estamos en la oposición muchas veces nos es muy fácil hacer un discurso, pero cuando hay que llevar eso a tierra, es mucho más complejo. Por eso trato de ser muy prudente, porque uno tiene que ponerse en el lugar del que gobierna. Creo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo y está poniendo mucha voluntad para sacar las cosas adelante, en un momento en que el mundo se cae a pedazos. Esto tiene que ser reconocido, pero también hay que tratar de profundizar y mejorar un poco las estrategias”, dijo.

“La construcción es una base primaria de desarrollo económico, porque la persona que trabaja en la construcción después va al comercio y va a distribuir ese dinero, como lo hace también el empleo público, y generan la motorización de otras actividades. Para eso tiene que haber una estrategia que pueda orientar los recursos para que se potencien”.

Respecto de la demora en la puesta en marcha del plan de obras, mencionó que “una de las decisiones que se tomaron en la Legislatura fue modificar las obras prioritarias y se consideraron las cuestiones de infraestructura, como la distribución de agua, la obra del hospital de Ushuaia. Esto surge de los bonos en dólares y me imagino que la demora en la puesta en marcha de las obras debe tener relación con la veda de invierno y con la situación de pandemia, porque Río Grande se está recuperando de un momento de extrema gravedad. Parte de la dificultad para proyectar el plan de obras imagino que debe tener que ver con esto”, barajó.

Debate del presupuesto 2021

Por otra parte, expresó sus expectativas frente a la presentación del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, que se realiza hoy. “Me gustaría que el presupuesto nacional tenga proyectados recursos para las provincias por encima de lo que ha estimado el gobierno provincial, porque eso ayudaría a achicar los 14 mil millones de déficit proyectados para el 2021. Esa es la primera expectativa: que el nivel de recursos del gobierno nacional para las provincias sea superior a lo que estimó la provincia. Para Tierra del Fuego es dificultoso presentar un presupuesto el último día de agosto, porque se desconoce lo que el gobierno nacional va a mandar a las provincias. Ojalá esos 14 mil millones de déficit empiecen a achicarse y después podamos trabajar sobre ese número”, dijo.

“Hay que reevaluar ese número para que no empecemos el 2021 presuponiendo que nos van a faltar 14 mil millones. Sé que el gobierno provincial tiene una expectativa con los bonistas extranjeros. Hay tres sectores de deudas que tiene que pagar la provincia el año que viene: un frente que es exterior, que son los bonos en dólares; otro frente que es plata que se le debe al gobierno nacional; y un tercer frente, que es el interno. Son casi 6.800 millones los que tiene incorporado el presupuesto como amortización de deuda y pago de intereses. Todo lo que podamos quitar de presión de ese monto, nos puede permitir reducir el déficit. Veremos cómo podemos llegar a un presupuesto más equilibrado, porque la carga operativa del gobierno tiene un déficit de 4.700 millones, es decir que hay unos 10 mil millones que se pueden reevaluar”, indicó.

Reconoció que “es la proyección de déficit más importante en la historia de la provincia, considerando una inflación del 50% anual, y que hace tres años que no se aprueba un presupuesto. Esto también hay que ponerlo de relieve para hacer un análisis más serio”.

“El gobierno seguramente tiene alguna estrategia y trataremos de ayudar desde el lugar que nos toca para que la situación económica de la provincia sea la adecuada. Tenemos la expectativa de que el año que viene sea de repotenciación para el sector privado, y para eso el gobierno tiene que fomentar las herramientas para que esto se pueda dar. Lo último que hay que perder es la esperanza. Somos una provincia con un potencial fantástico y tenemos que ver las herramientas que hay a la mano para poder producir y generar actividad económica. La solución económica para la provincia y para el país va a estar vinculada al sector privado. No puede ser la solución el subsidio o que la aspiración sea conseguir un sueldo del Estado. La actividad privada debe lograr tener las herramientas de producción adecuadas para que la inversión aparezca y genere puestos de empleo sólidos, bien pagos. El Estado tiene que cumplir su rol y el privado tiene que tener confianza ante la inversión que haga”, remarcó.

Finalmente se le preguntó sobre la incidencia de los sueldos en el presupuesto provincial, dado que en gestiones anteriores se hablaba de un 90%. “La proyección de sueldos es del 50%. Estamos hablando de un nivel de gastos de 73.800 millones, de los cuales el 50% son los salarios, 11 mil millones son transferencias a los municipios, y 11.200 millones van a los entes descentralizados”, concluyó.