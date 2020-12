“El aumento que anunciaron las empresas no está autorizado”

El titular del ENACOM, Gustavo López, aseguró que el aumento que se autorizará será “notablemente menor” al que dieron a conocer las empresas, ya que no pueden decidir unilateralmente sus tarifas por ser servicios esenciales. Además anunció la tarifa social para que todos puedan acceder a la conectividad. Respecto de los convenios con la provincia, estimó que en enero iniciarán las obras de ARSAT para conectar la fibra óptica provincial a la nacional, y entre febrero y marzo se pondrá en marcha un segundo convenio con ENACOM para proveer del servicio a los sectores públicos de salud, educación y seguridad. Afirmó que va a ser “un antes y un después”, no sólo por el acceso en los hogares sino para la ampliación de la matriz productiva, dado que muchas actividades dependen de la conectividad para su desarrollo.

Río Grande.- El titular del ENACOM, Gustavo López, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre el aumento de los servicios de internet y videocable que dieron a conocer las empresas, y aseguró que no será tal. “A partir de agosto, con la sanción del DNU 690, que ratificó el Congreso y lo convirtió en ley, las subas de precio no son unilaterales sino que las proponen las empresas pero quien da la confirmación es el ENACOM, que dice cuánto se puede subir, cómo, por qué y de qué manera. El presidente decretó que el acceso a las comunicaciones, ya sea telefonía fija, internet, telefonía celular, televisión paga, son servicio público esencial. No sólo es un derecho humano básico estar conectados, sino que hoy para trabajar, para estudiar, para enseñar, para acceder a los bienes culturales y para poder producir se necesita la conectividad, hasta para quien tiene que llenar un formulario de ANSES para acceder a un subsidio. La conectividad es en el siglo XXI lo que la energía fue en el siglo XX”, comparó.

Por ejemplo, señaló que “la actividad bancaria sin conectividad no puede funcionar. Yo recibo cotidianamente a intendentes que no tienen conectividad en su pueblo y por ende no pueden tener ni banco ni cajero automático. Por ser servicio esencial, la tarifa ya no la fija la empresa, porque sin ese servicio uno queda fuera del mundo laboral, del mundo del estudio, del trabajo. Las empresas proponen y el ENACOM dice sí, no y cuánto. Como primer punto queremos llevar tranquilidad a la población porque el aumento que anunciaron las empresas no está autorizado y no va a ser el aumento final. Entre hoy y el lunes el ENACOM va a decir qué aumento se autoriza para enero, y va a estar muy lejos de lo que han anunciado las empresas”, aseveró.

Tarifa social

Agregó que “además se va a anunciar la tarifa social, es decir la prestación básica universal y obligatoria. Hay más de 20 millones de personas que están cobrando los ATP, los IFE, las asignaciones universales, las jubilaciones y pensiones mínimas, y van a tener derecho a una prestación básica si no pueden pagar los 50 mega o los 100 mega, que son los planes normales que presentan las empresas. Van a tener una tarifa especial con un plan reducido, para que nadie se quede afuera”.

Fibra óptica provincial

Respecto de la provincia, indicó que “hay dos proyectos en danza, uno ya se firmó entre ARSAT y el gobierno de la provincia, que es la conexión de la red federal de fibra óptica a la red provincial de fibra óptica, y ya fue adjudicado. Esto le va a permitir a la provincia tener su propia red con una velocidad dos veces y media mayor a la de Telefónica. Hay un segundo proyecto que ya está en ENACOM y se adiciona al primero, que consiste en llevar conectividad a todo el sector público, escuelas, comisarías y hospitales. Espero que lo podamos aprobar en la reunión de directorio de diciembre; si no, será en la reunión de enero. Es uno de los planes que tenemos. La provincia de La Pampa recibió un adelanto no reembolsable de más de 250 millones de pesos, Misiones recibió 261 millones, y es parte del trabajo que estamos haciendo. Calculo que a más tardar el proyecto para Tierra del Fuego va a estar aprobado y la obra lleva una ejecución de un año a un año y medio, porque hay que ejecutar ambas obras”, informó.

Sobre la posibilidad de comercializar la fibra óptica de la red provincial, o si se va a tercerizar, barajó que “va a estar en manos del Estado por lo que tengo entendido, pero es una decisión de la provincia. Es comercialización mayorista, no minorista. En la mayoría de las provincias se constituye una sociedad con participación estatal mayoritaria, una SAPEM, que es la que presta el servicio mayorista, no puede prestar servicio al hogar sino a terceros, pero lo maneja la propia provincia. La red que se va a construir con el subsidio de ENACOM sí es directa, porque va al sistema provincial de educación, salud y seguridad”, diferenció.

“No tengo fecha de comienzo de obras del convenio con ARSAT, pero ya está firmado y calculo que en enero comenzarán las obras. La segunda parte, también en enero va a estar adjudicada y las obras empezarán en febrero o marzo, es decir que todo el año próximo va a ser muy fuerte en cuanto a obra pública de conectividad”, destacó.

Consideró que “va a ser un antes y un después, porque no solamente va a cambiar la conectividad en el hogar sino que va a ayudar a la matriz productiva. La conectividad permite ampliar las actividades y muchas requieren de una buena conectividad para desarrollarse. Eso es lo que vamos a garantizar: ampliar la matriz productiva de la provincia, que es una de las promesas del gobernador Gustavo Melella, y está trabajando en esto con el gobierno nacional”.

Trabajo con universidades

También se le preguntó sobre las 79 radios universitarias que existen en el país, y aseguró que “estamos trabajando en conjunto en un proyecto de conectividad de todo el sistema universitario, también dividido en dos etapas. Una primera es el 6G de wifi, y una segunda son obras de infraestructura. Ya se presentó el proyecto para mejorar la red de wifi sobre la ya existente y calculo que en marzo lo tendremos avanzado para que mejore la conectividad el año que viene en las 57 universidades nacionales. Luego se van a presentar proyectos individuales para ampliar las redes, modificarlas o mejorar su infraestructura”.

“En este proyecto para educación, salud y seguridad entran las universidades y lo hacemos directamente con el conjunto de ellas. Hacerlo individualmente sería mucho trabajo así que lo estamos haciendo con el Ministerio de Educación, el Secretario de Políticas Universitarias y los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional”, concluyó.