“El Almirante Srur no puede seguir en su puesto ni un minuto más”

“Brevemente quisiera expresarme sobre esta crisis. Es inadmisible que el Almirantazgo argentino haya ocultado durante horas la información que daba cuenta de la pérdida de un buque fundamental perteneciente a uno de los componentes de la Armada de la República Argentina, como es la Fuerza de Submarinos”, manifestó el Dr. Javier da Fonseca.

Para el Dr. Javier da Fonseca “el Almirante Srur no puede seguir en su puesto ni un minuto más. La pretendida excusa del protocolo que manda a rescatar la nave luego de 48 horas sin tener contacto, no puede ser aceptada. El Presidente, es decir, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, debió haber estado al tanto desde un primer momento”.

El letrado fueguino entendió que “el Jefe de la Armada puenteó a su superior inmediato, el Ministro de Defensa Oscar Aguad. Pero nadie puede puentear -ni siquiera el Jefe de Estado Mayor de la Armada- sino a quien se deja puentear. Aguad debió estar encima y al detalle de las actividades de la Armada, de los ejercicios y misiones de la Flota de Mar y de la Fuerza de Submarinos”.

“Evidentemente, no lo estaba. En su lugar, estaba de viaje por Canadá, en donde lo encontró la crisis. Es hora de acometer. De poner manos a la obra. Ya no se puede pensar en seguir ajustando a las Fuerzas Armadas. Lejos de ello, se las debe potenciar y cumplir la Ley de Defensa 23.554 que manda poner en marcha una política de defensa, que no es otra cosa que “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminacion, proteger la vida y la libertad de sus habitantes”, observó da Fonseca.

Indiscutiblemente para el abogado riograndense, “la sistemática desfinanciación de las Fuerzas Armadas no cumple con la citada ley cuando habla claramente de emplear a las mismas con efecto disuasivo para enfrentar las agresiones externas (una potencia extracontinental tiene una base militar en nuestro territorio). Es hora entonces de poner las cosas en su lugar”.

“Nadie quiere una guerra. Pero el país se ha desarmado unilateralmente y ha renunciado a tener un poder disuasivo. Amén de ello, debe tenerse un control mas efectivo del poder civil sobre las Fuerzas Armadas. Para ello, los políticos de fuste, aquellos que se involucran con las cuestiones de Estado, deben poner en la agenda política las cuestiones atinentes a la defensa. Para ello, debería contarse con funcionarios aptos y especializados que estén por arriba de los jefes miliares y por debajo del Ministro de Defensa. Concretamente, debería haber un Secretario de Marina, un Secretario de Ejército y un Secretario de Aeronáutica, quienes deberían estar al tanto y al minuto de las misiones y actividades de cada arma y así evitar el puenteo que sufrió el actual Ministro. La defensa de un país es una cuestión muy delicada para que esté exclusivamente en manos del instrumento militar”.

“Es una cuestión de Estado. La defensa debe estar en la agenda política. Es hora”, dijo finalmente el Dr. Javier da Fonseca.