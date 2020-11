El 16 de diciembre completarán los 5 miembros de la corte fueguina

Estará a cargo de la actual conformación del Consejo de la Magistratura y antes de fin de año se conocerían los dos nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia. El proceso de selección está en etapa de impugnaciones y observaciones hasta el 3 de diciembre, luego se definirá la fecha del examen de oposición y de la entrevista personal. “Si no hay nada anormal, todo indicaría que para antes del 16 de diciembre estaría definido el proceso”, estimó Villegas. Respecto de la votación del presupuesto provincial 2021, tras la prórroga de las sesiones ordinarias y del trabajo de comisiones, barajó que alrededor del 20 de diciembre se realizaría la sesión. Ayer participó de la reinauguración de las instalaciones del IPRA en Ushuaia y expresó su satisfacción como trabajador de planta del organismo, confiando en que luego de equilibrar las cuentas volverá a coparticipar utilidades a las distintas áreas de gobierno “como siempre debió haber ocurrido”.

Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas fue nuevamente electo para representar a la Legislatura en el Consejo de la Magistratura y le tocará participar del proceso de selección de los dos nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que tendría una definición antes de fin de año, según adelantó a Radio Universidad 93.5.

Ayer por la tarde se reunió con la vicegobernadora Mónica Urquiza, el legislador Damián Löffler, el secretario Legal y Técnico José Capdevila y Antonio Arosteguichar –presidente del IPRA-, con motivo de la reinauguración del establecimiento del instituto en Ushuaia, que había sido dañado por un incendio hace más de tres años. “Realmente estoy feliz por mis compañeros de trabajo –dijo como empleado de planta del IPRA-. Más allá de que uno circunstancialmente está cumpliendo la función de legislador, toda la vida voy a tener mi corazón en el IPRA. Estoy contento por ellos, y por las actuales autoridades, porque tienen un lugar para trabajar de manera digna, producto de una administración muy austera y eficiente que viene llevando a cabo el presidente. Es un verdadero orgullo para el instituto tener este lugar de trabajo y bien merecido lo tienen”, manifestó.

También destacó el saneamiento de IPRA, “si bien queda alguna acreencia pendiente y es materia de discusión. Seguramente en el corto plazo va a volver a estar en el lugar donde siempre debió estar el IPRA como ente autárquico, distribuyendo las utilidades que se puedan a las distintas áreas del gobierno de la provincia, como lo marca la ley 88”, confió.

Presupuesto 2021

Consultado sobre el debate y aprobación del presupuesto para el próximo ejercicio, aclaró que “por una cuestión de salud participé vía Zoom de la comisión de presupuesto y hay situaciones complejas en algunas áreas del gobierno. Hay que destacar que hay una muy buena predisposición de las distintas autoridades políticas, con muy buena gestión. En algunos casos hay situaciones de arrastre de distintas gestiones, como el caso de la DPE o la DPOSS. Ha cambiado la lógica de la relación principalmente con el empleado público, que dejó de ser un adversario. En otras gestiones se lo combatía, y nosotros entendemos que el empleado público es un socio, un aliado, y lo necesitamos para gestionar de la mejor manera posible. No es una definición política menor frente a realidades que se han vivido en nuestra provincia2, subrayó.

“A eso se le suman algunas gestiones muy eficientes, porque vivimos en un marco extraordinario dado por esta pandemia, con la caída de los niveles de actividad económica y por ende de los ingresos públicos, pero aun así se está tratando de gestionar de la mejor manera posible. Siempre hay cosas para mejorar, hay que seguir mejorando el salario de los empleados públicos y la calidad de los servicios que se prestan de parte del Estado provincial”, expresó.

Con la prórroga de las sesiones ordinarias aprobadas en la sesión especial del miércoles, resta que concurra el IPRA para cerrar el debate. “Hay otras reuniones de comisión que ya vienen trabajando. No solamente tenemos prorrogadas las sesiones ordinarias de la Cámara sino también el plazo para emitir dictamen en las comisiones permanentes. Eso nos da 15 días o un poco más para poder seguir trabajando en las distintas comisiones y dictaminar sobre los asuntos en los que venimos trabajando. Calculo que para el 20 de diciembre se irá al recinto con los dictámenes correspondientes”, adelantó.

Terra Ignis fuera de agenda

En cuanto a la posibilidad de dictaminar sobre la creación de la empresa provincial de hidrocarburos antes de fin de año, aclaró que “todavía hace falta trabajar ese proyecto en la comisión 1, no tiene dictamen y habrá que ver si se puede trabajar antes de la sesión de diciembre. Desconozco si el presidente de la comisión 1 tiene pensado convocar para tratar este tema. Yo personalmente no he tenido contacto directo con ningún parlamentario que diga que hay interés en poner en agenda este tema, pero esto no significa que no se pueda llevar a cabo. No depende de mi voluntad”, sostuvo.

Dos nuevos ministros

Lo cierto es que para mediados de diciembre se conocerían los dos nuevos miembros de la Corte fueguina, ante el avance del proceso de selección en plena pandemia. “Yo tengo la alta responsabilidad de representar al Poder Legislativo junto a Ricardo Furlan ante el Consejo de la Magistratura y quiero expresar públicamente mi agradecimiento a la confianza que me han dado los legisladores presentes en la sesión, que votaron por unanimidad tanto a Ricardo como a mí. El compromiso va a ser el mismo de siempre, de trabajar con responsabilidad, poniendo a disposición la experiencia política y profesional que uno tiene en un órgano que tiene a su cargo participar en el proceso de selección y remoción de jueces y funcionarios del Poder Judicial”, dijo.

“En lo que respecta al proceso de selección de los dos miembros del Superior Tribunal, en este momento se encuentra en etapa de impugnaciones y observaciones, hasta el 3 de diciembre. Posteriormente, en el caso de haber cumplido con los exámenes psicofísicos de cada uno de los postulantes, seguramente se va a definir la fecha para el examen de oposición y luego la entrevista personal. Si no hay nada anormal, todo indicaría que para antes del 16 de diciembre estaría definido el proceso de selección. Seguramente las actuales autoridades del Consejo van a definir quiénes son los futuros jueces del Superior Tribunal”, manifestó.

“En los últimos años se ha planteado el requerimiento del psicofísico, porque el juez para ejercer su función de impartir justicia debe estar en condiciones físicas y psíquicas. Para eso los profesionales elevan un informe de cada postulante donde indican su situación, su estado físico y sus características psicológicas para ejercer esta tarea de tanta envergadura”, apuntó Villegas.

En este caso no hay límite de edad para los concursantes. “A diferencia de la Constitución Nacional, que pone como barrera los 75 años para ser miembro de la Corte, acá no hay límite de edad para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Una vez elegido, mientras dure su buena conducta en el ejercicio del cargo, el juez puede seguir cumpliendo su rol y tiene la garantía constitucional de la inamovilidad. El juez puede cumplir su función hasta que esté en condiciones de jubilarse”, dijo.

Rechazo al cupo de género

Se le preguntó sobre la suerte que corrió el pedido de cupo de género planteado por el Colectivo de Mujeres de Ushuaia. “Este pedido llegó hace unos días. Hubo un planteo del Dr. Manuel Raimbault que requería un sistema de evaluación a través de un tribunal académico y de una tabulación porcentual de los antecedentes y la entrevista personal. Eso fue rechazado en su momento porque implicaba cambiar las reglas de juego a las que se encuentra sometido el proceso de selección que ya está abierto. En esa misma reunión del Consejo de la Magistratura también se resolvió rechazar el planteo del Colectivo de Mujeres de Ushuaia por dos razones. En su momento el Consejo ya había resuelto evaluar a los postulantes en lo que hace a la perspectiva de género, que era uno de los requerimientos del Colectivo de Mujeres. La exigencia de que exista paridad de género en el Superior Tribunal, que era el otro requerimiento, fue rechazada porque no es atribución del Consejo tomar esa definición. Va a contramano de una regla básica que es la idoneidad del futuro juez. El proceso de selección requiere de un sinnúmero de elementos a tener en cuenta y uno de los principales es la idoneidad. Además el marco jurídico vigente no establece la obligatoriedad de observar una paridad de género, como puede existir en otros ámbitos”, explicó el legislador.

Pedido de jury a Sahade

Por otra parte se le consultó sobre el estado del pedido de jury al juez riograndense. “Se siguen los parámetros de la ley 525, que es la ley que determina el proceso de enjuiciamiento. En su momento se le pidió al presidente del Consejo, el Dr. Javier Muchnik, que lleve a cabo el informe del artículo 10, que es un informe preliminar. Eso ya se hizo y se corrió vista a cada uno de los consejeros. En el curso de la semana hemos adoptado la decisión de correrle vista al consejero que cumple la función de fiscal, para que dentro de su marco de competencia defina cómo prosigue y si entiende que hay elementos suficientes para proseguir con la acusación o no. El consejero fiscal actualmente es el Dr. Miguel Ángel Castro, de la ciudad de Río Grande”, indicó.

Pago del convenio chino

Finalmente se requirió al legislador sobre la intención del gobierno de pagar el convenio chino, para lo cual facultó al Fiscal de Estado a dictaminar sobre el conflicto por la demanda de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química por los 33 millones de dólares entregados como adelanto; y las multas impuestas por incumplimientos que podrían compensar ese monto según sostienen algunos parlamentarios. “No tengo conocimiento pleno de este tema y soy muy respetuoso de la intervención del Fiscal de Estado y del Poder Ejecutivo. Seguramente cualquier resolución que se adopte se enviará al ámbito legislativo y ahí será el momento en que vamos a poder conocer todos los antecedentes y tomar la decisión más conveniente para los intereses de los fueguinos”, concluyó.