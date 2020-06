Efectivos policiales y de Gendarmería continúan con la búsqueda de Oscar Andersen

Se trata del joven jinete de la ciudad de Tolhuin, Oscar “el flaco” Andersen, quien hace 26 días atrás, mientras cruzaba a caballo el río Bueno, en adyacencias a la ciudad mediterránea, cayó y hasta este momento, no hay novedades. La familia del joven sabe y asegura que “todos sabemos que se lo llevó el mar”, indicó la tía, días atrás. Ahora, sigue la búsqueda, aunque con intermitencias, debido a las condiciones climáticas.

Tolhuin.- Este lunes por la mañana, una comitiva, compuesta por seis efectivos policiales y dos efectivos de Gendarmería Nacional, salió hacia la zona del río Bueno, a fin de continuar con el rastrillaje y búsqueda de Oscar Andersen, el jinete que continúa extraviado luego de haber caído junto a su caballo.

La semana pasada, la hermana del padre de Oscar, Ana Oliva explicó el sufrimiento por el que atraviesa la familia, y volvió a solicitar por todos los medios que se envíe a la policía al lugar de la búsqueda. «Todos sabemos que se lo llevó el mar, pero es una persona que se perdió y no se puede abandonar. Le dio mucho a Tolhuin», expresó.

Asimismo, la mujer manifestó toda su impotencia respecto a la situación que atraviesa la familia del joven desaparecido desde el 29 de mayo, y rogó por ayuda a las autoridades, dado que -según sus palabras- la policía «no lo está buscando».

«En el lugar está mi hermano, la señora y un hermano de mi cuñada. Son los únicos, las fuerzas policiales y de Gendarmería no están. El sábado mi hermano viajó en helicóptero y ahí vinieron a buscar mercadería para la Estancia María Luisa, tienen para 15 días. Aparentemente el helicóptero no va a volar hasta fin de mes», se lamentó Oliva en una entrevista por FM Master’s.

En este sentido, la tía del baqueano que sufrió la caída de su caballo cuando intentaba cruzar el río Bueno, dijo sentirse «muy triste y dolida por la situación», e insistió con solicitarle al gobernador Gustavo Melella que agote todos los recursos, al tratarse su sobrino de alguien «que le dio mucho a Tolhuin».

«La búsqueda me dicen que continúa, pero ¿en qué sentido? Porque personal buscando, no hay. Les pido como familia que nos ayuden, todos sabemos que se lo llevó el mar, pero hay que buscarlo. Los padres están allá solos, necesitan contención. Creo que hace más de una semana que no hay policía en el lugar», añadió.

«El gobernador me lo dijo a mÍ, que iban a agotar todos los recursos. Se perdió una persona y hay que buscarla, mi sobrino nació, creció e hizo mucho por Tolhuin, ¿cómo nos vamos a olvidar de él? Es Oscar Andersen y lo tenemos que buscar hasta el último día. Necesito que las fuerzas estén en el lugar y no en Tolhuin, tampoco en María Luisa porque no sirve», sentenció Ana Oliva.