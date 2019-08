Ediles suspendieron ampliación del Estacionamiento Medido

Los ediles llevaron adelante la VI Sesión Ordinaria en la que se trataron las distintas propuestas de los diferentes bloques. Entre los proyectos analizados, los concejales aprobaron suspender por mayoría la ampliación del radio de cuadras del estacionamiento medido, hasta tanto se incorporen más bocas de expendio para la venta del mismo. También aprobaron darle prioridad para la carga de combustible a los vehículos de seguridad, salud, y transporte. Además elevaron varios pedidos de informe al Ejecutivo Municipal.

Río Grande.- Este martes los concejales llevaron adelante la VI Sesión Ordinaria en la cual pusieron a consideración una variada cantidad de proyectos impulsados desde los distintos Bloques que integran el Cuerpo de Concejales como así también por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La Sesión fue presidida por la Vicepresidente primera de la institución, concejal Verónica González, sesión de la también participaron los concejales Raúl von der Thusen, Paulino Rossi, Miriam Mora, y María Eugenia Duré. De la sesión formó parte también el concejal electo Walter Campos.

Luego del izamiento del Pabellón Nacional, que estuvo a cargo de los ediles Raúl von der Thusen, y Paulino Rossi, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, posteriormente en el momento de los homenajes, la concejal Miriam Mora hizo entrega de una declaración de interés junto a sus pares a Mirtha Aracena, por la cual el Concejo Deliberante declaró de interés Socio Cultural Municipal la labor literaria realizada, donde entre la obras realizadas por la literata autodidacta se encuentran ‘La Mujer que Fui’, ‘Lazos de Amor’, ‘Sentimiento de un Corazón Fueguino’, entre otros.

Seguidamente se dio inicio a la sesión, donde la secretaria Legislativa Mabel Caparros dio lectura de los asuntos que fueron tratados en la sesión.

A continuación, y con la presencia de los miembros integrantes de la Asociación por la Inclusión Chen Haitken en el recinto, la concejal María Eugenia Duré pidió tratamiento preferencial para aprobar el dictamen N° 55 por el cual el Concejo declaró en el ámbito de la ciudad Patrimonio Lingüístico y Cultural de la Comunidad Sorda a la Lengua de Señas Argentinas, lengua transmitida en una modalidad viso-gestual, reconocida como sistema lingüístico estructurado de unidades relacionadas entre sí y que posibilita la cohesión entre sus miembros.

Proyectos presentados por los distintos Bloques

Bloque FORJA: Desde el bloque de FORJA que preside la concejal Verónica González, los ediles aprobaron el proyecto de ordenanza por el cual se denomina con el nombre de Anibal Allen al pasaje cuya ubicación se extiende desde la intersección con la calle Guayaquil y calle sin nombre Nº 39, de esta manera con la denominación de los nombres de la calles se facilitará la identificación y el acceso de los Servicios Públicos, los cuales hasta el día de la fecha se ven imposibilitados de realizar sus tareas pertinentes, por la falta de identificación de las mismas.

Bloque del FPV-PJ: Por su parte los ediles aprobaron un proyecto de resolución presentado por la concejal María Eugenia Duré por el cual el Ejecutivo Municipal deberá informar sobre las rampas para ascenso y descenso de personas con movilidad reducida en el servicio de transporte público de pasajeros.

En este sentido deberá remitir la cantidad de unidades utilizadas en el Servicio de Transporte Público de Pasajeros que cuenten con rampas para el ascenso y descenso de personas con movilidad reducida, como así también que informe las gestiones administrativas realizadas a fin de garantizar unidades equipadas con rampas para el ascenso y descenso de personas con movilidad reducida en las actuales líneas de colectivos utilizadas por la firma Angus Catering SRL (CityBus).

También aprobaron un proyecto de ordenanza de la edil por el cual se instruye al Municipio para que realice la construcción de garitas de espera del transporte público en el barrio UOM Circunvalación, las que deberán ubicarse sobre la calle Cabo Santa Inés, entre las calles Sierra Alvear y Sierra Sorondo.

Asimismo los ediles aprobaron un proyecto de resolución por el cual se solicita al Ejecutivo que informe a este Concejo Deliberante respecto del cumplimiento de la ordenanza municipal Nº 3956/2019 ‘boleto gratuito para adultos mayores, jubilados, pensionados y veteranos de guerra de Malvinas’, donde deberá remitir en un período no mayor a cinco días respecto de las gestiones administrativas realizadas a fin de implementar el Boleto gratuito para este sector de la sociedad, como así también que informe en relación al convenios o autorizaciones necesarias con la empresa de Transporte Público de pasajeros Angus Catering – CityBus.

Otro de los pedidos de informe que fueron aprobados desde el bloque del FPV-PJ tiene que ver con que el Municipio informe respecto de las juntas vecinales formalmente reconocidas y en vigencia, como así también de las juntas vecinales reconocidas por Acta Resolutiva Provisoria, distinguiendo aquellas pendientes de elección y aquellos casos de excepción por tratarse de barrios que no cumplan los requisitos, como así también aprobaron el pedido de informe para que el Ejecutivo remita al Concejo de manera detallada, con indicación de montos, los artistas fueguinos que accedieron a los beneficios del fondo de Financiamiento Cultural para Artistas Locales, conforme a la Ordenanza Nº 2275/06.

Bloque FPV: En tanto desde el bloque del Frente para la Victoria que preside la concejal Miriam Mora, los ediles también aprobaron sendos pedidos de informe hacia el Ejecutivo Municipal como por ejemplo el no cumplimiento de la Ordenanza Nº 3504/16 , la cual solicita que se incorpore en el Paseo de la Memoria situado en Av. Belgrano, entre las calles Mackinlay y Laserre, diez columnas con referencias históricas conmemorativas a la fecha, como así también el no cumplimiento de la ordenanza Nº 3552/16 que expresa que debe denominarse al paseo a construirse dentro de la plaza del Ovejero, como “Paseo de las Provincias Argentinas”, y que a la fecha no se ha realizado ningún trabajo en dicha plaza.

Bloque Partido Verde: Desde el bloque del Partido Verde que integran los concejales Laura Colazo y Raúl von der Thusen, los ediles aprobaron un proyecto de ordenanza presentado por el edil por el cual propone el cambio de sentido de circulación del Pasaje Azcuénaga, siendo el mismo desde la calle Almafuerte hacia la calle Gobernador Paz.

Dictámenes

Los ediles también aprobaron distintas iniciativas que se encontraban en comisión, como por ejemplo fue el dictamen N°52/2019, origen Partido Verde, presentado por el concejal Raúl von der Thusen por el cual se suspende por el término de ciento veinte días, prorrogable por el mismo período, la ampliación de la zona de aplicación del sistema de Estacionamiento Medido instaurado por la Ordenanza Municipal N°3579/16.

Entre los considerando, el proyecto establece que desde la puesta en funcionamiento total del estacionamiento medido en la ciudad, el mismo se encuentra con los mismos inconvenientes a la hora de poder adquirir hora para estacionar, ya sea a través de la aplicación o por el sistema de estacionamiento puntual, como así también las reiteradas quejas de los usuarios del servicio, que es de destacar que no son nuevas, generando un descontento general entre éstos, entonces por un lado lo que significa ser sancionado con una multa por fallas del mismo sistema instaurado por el estado, y por otro lado por los inconvenientes que presenta el sistema a la hora de poder acceder a la carga de hora para usufructuar del servicio.

También se aprobó el dictamen N°51/2019, origen Partido Verde, presentado por el concejal Raúl von der Thusen, a través del cual se le da prioridad para la carga de combustible a vehículos de seguridad, salud y transporte público, de esta manera todas las estaciones de servicios habilitadas en la ciudad de Río Grande, estarán obligadas a dar una atención prioritaria e inmediata, en la carga de todo tipo de combustibles (GNC, nafta o gasoil), a los vehículos afectados a seguridad (patrulleros, cuatriciclos, motos, vehículos de emergencia, camiones autobomba y bomberos), salud (ambulancias y vehículos de emergencias médicas) y transporte público de personas (taxis, buses urbanos y remises).

También se aprobó el dictamen N°56/2019, origen Partido Verde, presentado por el concejal Raúl von der Thusen, por el cual se modifica la ordenanza N° 3133/13, aumentándose el porcentaje de descuento por el pago adelantado del impuesto automotor para que aquellos que no tengan infracciones de tránsito, de esta manera se le realizará una bonificación del 10% del impuesto automotor, a acreditarse en el período fiscal en que se solicite la bonificación.

Por otro lado también autoría del concejal Von der Thusen, los ediles aprobaron el cambio de sentido de circulación en calles del barrio CGT, donde se establece el sentido de circulación de la calle Indira Gandhi, siendo el mismo desde la calle Rosa Gutiérrez hacia la calle Madre Teresa de Calcuta, el sentido de circulación de la calle Victoria Ocampo, siendo el mismo desde la calle Madre Teresa de Calcuta hacia la calle Gabriela Mistral,

el sentido de circulación de la calle Alfonsina Storni, siendo el mismo desde la calle Gabriela Mistral hacia la calle Madre Teresa De Calcuta, y finalmente se establece el sentido de circulación de la calle Juana Manuela Gorriti, siendo el mismo desde la calle Sara R. Delich hacia la calle Santiago de Liniers.

También aprobaron el dictamen N° 57/2019, origen UCR, presentado por el concejal Paulino Rossi por el cual se genera el cambio de sentido de circulación de la calle

Federico Ibarra, siendo el mismo desde la calle Prefectura Naval Argentina hacia la calle Carlos Pelegrini (Noroeste – Sureste), y se instruye al Ejecutivo Municipal para que proceda a la colocación de los carteles nomencladores de calles.

También a pedido de la concejal Duré, los ediles aprobaron el dictamen N°64 del corriente año por el cual instruye al Municipio para la colocación de un reductor de velocidad sobre la calle Alberdi, metros antes de su intersección con la calle Almirante Guillermo Brown, como así también la colocación de un reductor de velocidad sobre la calle Wilson, dictamen presentado por el concejal Von der Thusen, y aprobado durante la sesión de hoy.