Ediles de Forja manifestaron su preocupación ante la falta de agua en barrios

Los concejales del bloque Forja Todos, Miriam ‘Laly’ Mora, Javier Calisaya, Diego Lassalle y Walter Campos, manifestaron su preocupación ante la falta de agua potable en gran parte de los barrios de la Margen Sur, que hace casi un mes se encuentran sin este servicio en sus domicilios.

Río Grande.- «En los últimos días se comunicaron con nosotros muchos vecinos de este sector de la ciudad, para plantearnos la preocupante situación que están atravesando hace casi un mes», explicó el Concejal Campos, agregando que «en principio, por las bajas temperaturas que tuvimos en la ciudad se sabe que se congelaron las cañerías, pero hace más de dos semanas que tenemos temperaturas no tan bajas incluso sobre cero, y el servicio sigue cortado para gran parte de los vecinos de la ciudad».

Campos remarcó que «el servicio de agua es un derecho fundamental para cualquier persona, y en esta época de pandemia por el Covid-19 es esencial para la higiene tanto personal como del propio hogar para poder combatir el virus».

El Concejal Campos señaló que «desde el Ejecutivo Municipal no se brinda información oficial y certera sobre esta situación, por eso vamos a solicitar que desde el área de corresponda nos brinden en detalle lo que está pasando con el servicio de agua potable, sabemos que están realizando algunos trabajos en algunas conexiones, pero los reclamos de vecinos dicen que no tienen las cañerías congeladas y sin embargo siguen sin agua, y eso llama la atención y preocupa; porque -reitero- en plena pandemia no se puede estar sin este servicio esencial».