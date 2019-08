Duras críticas para la política aerocomercial

El representante de los trabajadores aeroportuarios aseguró que la situación del sector es “muy crítica”. Responsabilizó a las autoridades por el “fracaso de la política aerocomercial”. “Empresas como Aerolíneas Argentinas y Austral están siendo achicadas, se les está haciendo un tremendo daño y pretenden que se caiga nuestra línea de bandera, advirtió. También señaló que las low cost están en retirada.

Luis Márquez, integrante del sindicato que representa a los trabajadores aeroportuarios y representante de APA en la provincia, mencionó que hace un par de días estuvo “en un plenario con representantes de todo el país, compañeros de las distintas empresas argentinas y la situación del sector es muy crítica”.

Después indicó que “empresas como Aerolíneas Argentinas y Austral están siendo achicadas, se les está haciendo un tremendo daño y pretenden que se caiga nuestra línea de bandera. La situación es muy complicada y nosotros pensamos que nos venimos sosteniendo porque los seis gremios estamos unidos y muy fuertes”, advirtió.

Remarcó que “este gobierno se metió con una familia muy grande que es la familia de Aerolíneas Argentinas, somos 12.500 trabajadores directa e indirectamente en todo el país. Creemos que está más que claro que ha sido un tremendo fracaso la política aerocomercial que ha llevado adelante este Gobierno nacional, especialmente el secretario de transporte que es una persona muy caprichosa y fracasó por donde se lo mire”.

Aseguró que “las low cost no han sido un éxito para ellos, esa es una gran mentira. Varias provincias han puesto dinero para que estas compañías puedan sobrevivir, pero ya no da para más y se está viendo que es imposible que puedan volar y le den los números con esos costos. Un vuelo entre Palomar y Córdoba sale casi lo mismo que lo que cuesta un remis para ir desde Palomar hasta Buenos Aires. Por eso están devolviendo los aviones, no le pueden pagar los salarios a los compañeros, Avianca sabemos que se ha presentado quiebra; la situación está cada vez peor”, aseveró.

Después, refiriéndose al tema salarial, indicó que “lamentablemente también las paritarias están muy demoradas, como ocho o nueve meses. No podemos cerrar el tema salarial, no hubo un acuerdo, solamente se logró un aporte para los compañeros que menos cobran. Nosotros no lo recibimos porque afortunadamente tenemos un ítem por zona y estamos un poco mejor, pero los compañeros que están en el norte del país la están pasando muy mal”.

“Se sigue negociando, pero la empresa dice que no hay plata y sin lugar a dudas no la va a haber porque la administración es pésima. Quien está como presidente de la empresa Aerolíneas Argentinas es alguien que no entiende nada de la actividad, sabemos que ni siquiera va a trabajar y las consecuencias las termina pagando el pasajero”, remarcó.