Duerme en la terminal porque no tiene para el alquiler

Un hombre de 72 años se encuentra durmiendo en la terminal de micros en Río Grande, porque lo que percibe por una pensión no le alcanza para alquilar un lugar donde vivir. “Lamento estar dando este mal aspecto, pero la verdad es que estoy así porque no tengo para pagar un hotel”, manifestó. Asegura que su situación le da “mucha bronca y vergüenza”.

“Lamento estar dando este mal aspecto, pero la verdad es que estoy así porque no tengo para pagar un hotel. Me quieren cobrar 6500 pesos, pero para mí es imposible. La plata no sobra y no tengo otra alternativa”, dijo Ramón, un hombre mayor que se encuentra pernoctando en la terminal de micros de Río Grande, ante la imposibilidad de alquilar un lugar donde residir.

Está en esa situación desde el último sábado y asegura que le genera “mucha bronca y vergüenza, pero tuve que dejar la pensión donde estaba porque no la podía pagar”. Contó que percibe una pensión, pero no cobró todavía y no puede alquilar algún lugar donde vivir.

“Yo cobro una pensión de 8300 pesos, si cobrara un poco más con la mitad pagaría un alquiler y con el resto podría vivir”, señaló. Pero la suma que percibe no le permite hacer frente a esos gastos. “Con eso no voy ni a la esquina, además tengo problemas de salud y eso tiene su costo”, remarcó Ramón.

Dice que “con las monedas que me quedan” está alimentándose como puede, mencionando que “tengo que esperar hasta cobrar para poder comer un poco mejor”. Espera que alguien lo ayude “para encontrar un lugar donde estar” y cuenta que tiene “72 años, hice de peón, estuve cuidando chacras, hasta hace unos años estuve poniendo el hombro; pero últimamente me agarró un problema de salud, orinaba sangre, y no puedo hacer esos trabajos”.