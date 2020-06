Dr. Luís Moreno consideró complicada una reestructuración

Ante el anuncio del gobernador Gustavo Melella de reestructurar la deuda de los bonos de 200 millones de dólares, el economista fueguino Dr. Luís Moreno observó que de ese monto “la provincia recibió 186 millones de dólares con lo cual el costo de intermediación fue de 14 millones de la moneda estadounidense; es decir, comisiones. Tierra del Fuego, a pesar de ofrecer garantías con las regalías de sus hidrocarburos, paga 8.9 por ciento las tasas de interés anual, lo que resulta muy beneficioso para los acreedores y para la provincia, por supuesto, no fue nada beneficioso”, además de que en caso de litigio la provincia debería recurrir a los tribunales de Nueva York. Por otra parte propuso una “mesa fuerte” en el seno del Consejo Económico y Social para resolver diferentes situaciones como la coparticipación a los municipios y la generación de recursos para no hacer un ajuste “que provocaría una enorme resistencia”.

Río Grande.- El ex legislador Luís Moreno, economista y especialista en distintos temas tributarios y financieros, fue consultado por FM La Isla sobre el anuncio del gobernador Gustavo Melella de reestructurar los bonos en dólares en función del alto interés que se pagan por ellos y por la limitante que significa para el desarrollo provincial.

El entrevistado contrastó que “la característica central que tienen los bonos emitidos por la provincia oportunamente, son distintos a los bonos que son el eje de la tormenta con respecto a la reestructuración hipotética de deuda que se está llevando a cabo a nivel nacional”.

Fundamentó que “en primer lugar, estos bonos emitidos por la provincia, tienen como base de sustento justamente las regalías hidrocarburíferas de la provincia, que están administrados por un fideicomiso, el cual, sobre el total que percibe Tierra del Fuego -en materia de regalías- se queda con un porcentaje la deuda”.

Agregó que “es una deuda que está muy consolidada por los intereses justamente de los acreedores; es una garantía sólida porque se hizo el traslado de la jurisdicción nacional hacia los tribunales de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos; es decir, tienen una doble solidez, por un lado la solidez de la garantía que son nada más y nada menos que las regalías hidrocarburíferas de la provincia, que es un valor real, tangible y por el otro lado una solidez jurídica que es una garantía porque en caso de un eventual litigio, tendríamos que ir a litigar a los tribunales de Nueva York”.

Observó como tercer punto que “la característica propia de un fideicomiso hace que el mecanismo sea el siguiente: sobre el total de lo que percibiría la provincia, se le detrae lo que le corresponde por el remesamiento trimestral de la deuda -como está pautado- y lo que le queda se le da a la provincia. Es decir, primero cobran los acreedores y después cobra la provincia”.

Sobre el anuncio del Gobernador, el Dr. Luís Moreno entendió que “sería una reestructuración extraña, porque no es una reestructuración porque los acreedores no tienen una garantía para cobrar, sino por un interés propio, lo que significaría que habría una tasa de interés importante y un costo de intermediación también importante”.

“No fue beneficioso para la provincia”

El economista fueguino aprovechó para hacer un repaso sobre la toma de estos bonos de 200 millones de dólares. “La provincia recibió 186 millones de dólares con lo cual el costo de intermediación fue de 14 millones de la moneda estadounidense; es decir, comisiones. En ese momento era una de las tasas más elevadas que tuvieron las provincias. Influenciadas por el Gobierno nacional (de Mauricio Macri) las tasas promediaban entre un 7 y un 7.5 por ciento y nosotros (Tierra del Fuego), a pesar de ofrecer garantías de esta naturaleza (regalías por los recursos hidrocarburíferos) pagamos 8.9 por ciento las tasas de interés anual, lo que resulta muy beneficioso para los acreedores un acuerdo de esta naturaleza y para la provincia, por supuesto no fue nada beneficioso”.

Agregó que además del costo de intermediación de 14 millones de dólares y la tasa del 8.9 anual “le agregamos que gran parte de esos recursos fueron colocados en el Banco Nación a una tasa de interés del 2,9 por ciento cuando en realidad estamos pagando intereses de casi el 9 por ciento, me parece que no hemos hecho el mejor de los negocios, lo que no cierra por ningún lado. Lo que me llama la atención es que desde el campo político nadie haya salido a cuestionarlo, me refiero a aquellos que tenían poder de decisión. Tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos”.

También reparó que “desde las obras que estaban sujetas a este endeudamiento en dólares no se hizo prácticamente mucho, salvo la obra de la Fibra Óptica, además que se hizo algo del puerto de Ushuaia y tenemos una obra que está en un proceso crítico que es la del Corredor del Beagle”.

La deuda será de 340 millones de dólares

El Dr. Luís Moreno advirtió que “con estas tasas de interés, la deuda de 200 millones de dólares se va a 340 millones de la misma moneda; la tasa de interés a nivel internacional es altísima y me llama mucho la atención de que no se utilice la principal herramienta que tiene un gobierno para llevar una gestión adelante y que es la planificación. Lo digo en términos generales; creo que todos incurren en este tema”.

En ese sentido añadió que “a pesar de las crisis, hay que planificar y con más razón. Ahora nos toca esta pandemia del COVID-19 que si lo analizamos desde lo económico, caemos en la cuenta de que es una economía que ya estaba en crisis en Tierra del Fuego. Venimos arrastrando una deuda muy importante; en segundo lugar hay una relación entre ingresos y gastos que se le va a hacer difícil al Estado provincial hacer frente a obligaciones básicas y en tercer lugar tenemos la declaración de una batería de leyes de emergencia antes del Coronavirus, lo que hizo la pandemia fue simplemente amplificar la situación”.

Recordó su propuesta de planificar y resolver la relación entre ingresos y gastos como política a corto plazo “y acá existen dos posibilidades nada más: o aumentar los ingresos o hacer un ajuste y el ajuste sobre los gastos, la única posibilidad de hacerlo es tocando la masa salarial y la masa jubilatoria y eso no es para nada aconsejable –aparte de provocar una enorme resistencia- por la sencilla razón de que hay que meter plata a través del ingreso que tiene la principal fuente de sustento del aparato comercial y de servicios que tiene Tierra del Fuego y que es la masa salarial para generar el consumo interno”.

Un consejo económico y social fuerte

También Moreno opinó sobre los atrasos e incumplimientos de envíos de remesas de coparticipación municipal. “Tiene sus distorsivos históricos, por ejemplo, en la destitución de (Jorge) Colazo, que no es un antecedente menor, pero por otra parte, creo que lo que hace falta es celebrar acuerdos, más en épocas de crisis porque en la planificación es muy importante tener marcos de consenso; falta constituir una mesa fuerte en el marco de un consejo económico social, con representación económica, social y política porque acá hay que tomar decisiones que son muy serias y por supuesto que cualquier decisión inclina la balanza de los intereses en un sentido o en otro”.

“Entonces, hay que sentar a todos los sectores en una mesa donde se puedan mirar a la cara y digan qué es lo que pueden llegar a aportar cada uno para resolver los graves problemas que tiene Tierra del Fuego”.

Plan Anticrisis

Cabe consignar que el Legislador Territorial (mc) y economista propuso la creación de un Fondo Anticrisis integrado por el aporte del sector financiero, industrial electrónico y de la cadena de supermercados, para atender las necesidades emergentes de la pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía.

Recordó en su oportunidad que “en el año 2016 las empresas electrónicas frenaron un aumento de la Tasa de Verificación prometiendo que realizarían aportes a través de un fideicomiso por un equivalente a 100 millones de dólares en dos años, para ser canalizado a la inversión económica y social de la provincia. Ello no ocurrió, por lo tanto me supongo que no tendrán mayores objeciones para contribuir a un fondo extraordinario con una extensión de un año”. También reparó que las cadenas de supermercados “absorben más del 80 por ciento del potencial de compra de los fueguinos. Con márgenes de utilidad importantísimo. E incluso en el resto del país, los hipermercados después de la emergencia han aumentado en 20 por ciento las ventas”.

Es de destacar que el Dr. Luís Moreno es autor, entre otros de los libros, de “La deuda de Tierra del Fuego”, “Los Tiempos de Tierra del Fuego” y “Como salir de la crisis”.