Dos hombres duermen a la intemperie corridos por la policía

Dos personas que hasta la semana pasada dormían en el hall de una dependencia estatal, fueron echados por la policía y hoy duermen a la intemperie. “Yo soy artesano y me la rebusco con eso, si alguien me da un trabajo lo hago, pero lo que nos falta es un techo”, aseguró uno de ellos. Piden ayuda del Estado provincial o municipal.

Santiago y Claudio son dos personas que, hasta la semana pasada, pernoctaban con colchones en el piso en el hall de una dependencia municipal ubicada sobre la Avenida San Martín, entre Piedrabuena y Belgrano. Pero por indicación de personal policial tuvieron que retirarse de ese lugar y hoy duermen a la intemperie, en el pequeño boulevard que está en esa misma cuadra. Están pidiendo alguna ayuda estatal porque “lo que nos falta es un techo”, dicen.

Santiago cuenta que “ahora nos sacaron de ahí como ya nos sacaron de otro lado, nos dice la policía que el Municipio los mandó y que nosotros no podemos estar sobre la Avenida San Martín. Nos están tratando como perros y creo que una solución nos tendrían que dar, porque somos dos personas”.

Dicen que no les dan otra alternativa “porque estamos tomando alcohol, pero nosotros salimos de una adicción y nos metimos en otra; eso es lo que pedimos que entiendan”, señaló. Dijo que están “durmiendo en el boulevard y hay gente que colabora con comida, con colchas, pero a mí me parece que no tendría que ser así porque estamos a la intemperie”.

“No tenemos techo, no tenemos nada, si llueve o con los cambios de clima que tenemos nos hace mal; pero no nos dan otra alternativa”, señaló Santiago; quien se hace de algunos pesos vendiendo sahumerios artesanales y otros trabajos que le permiten juntar unos pocos pesos.

En el albergue no los alojan “y nos ponen rótulos como que somos borrachos, que no hacemos nada y le pedimos plata a la gente. Nosotros estamos sobreviviendo, pero ni del Gobierno, ni de la Municipalidad recibimos nada”, afirmó.

“Yo soy artesano y me la rebusco con eso, si alguien me da un trabajo lo hago, pero lo que nos falta es un techo”; remarcó finalmente.