Docentes universitarios completan jornada de lucha

La secretaria General de la ADUF se refirió a la situación de los docentes universitarios, aseguró que de parte del Gobierno nacional “ni siquiera recibimos una convocatoria, como otros sectores docentes que ya cerraron sus paritarias”. Advirtió además que “el presupuesto para la educación superior no refleja lo que tendría que reflejar para este gobierno y estamos viendo cosas que nos preocupan mucho, como que el ajuste se haga por los salarios de los docentes universitarios”.

“Ni siquiera recibimos una convocatoria, como otros sectores docentes que ya cerraron sus paritarias”, señaló la secretaria General de la ADUF, Mónica Frias, refiriéndose a la situación de los docentes universitarios y la medida convocada por la CONADU Histórica que concluye hoy, completando 48 horas de paro.

Luego mencionó que los docentes del sector atraviesan “situaciones muy complejas” e indicó que pasaron “un año tremendo, donde tuvimos que trabajar en nuestros hogares, con lo que eso significa para la organización familiar, algunos docentes no contaban con los elementos necesarios, con poca o nula conectividad; ha sido una situación muy difícil y con costos pagados por los propios docentes”, aseguró la dirigente de ADUF.

Dijo que fueron “muy pocas las universidades que pagaron alguna compensación o un bono por conectividad”, mientras mencionaba que ese es otro de los reclamos que tuvo el paro. En ese sentido pidió “que se reintegren, como dice el artículo 21 de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, todos los gastos de 2020 y que se contemple esta situación con antelación para 2021”.

Señaló que incluso “ahora es todo más difícil en relación al año pasado, por la cuestión inflacionaria, entonces se complica hacer frente a ese gasto”, remarcó Mónica Frías. La titular de la ADUF aclaró que reclaman, además del incremento salarial, una “cláusula gatillo no una cláusula de revisión, porque en éste último formato se está sujeto a que después el Gobierno nacional nos llame y muchas veces no lo hace”.

Por otro lado dijo que, de no darse la cláusula gatillo como ya lo señaló el Gobierno nacional, pretenden “al menos dos revisiones, una en septiembre y otra en diciembre, con un aumento de no menos del 35% en un máximo de dos cuotas. Eso es lo que votamos en ADUF, pero no sabemos que llevará la Federación cuando nos convoque”, alertó la secretaria General.

Volvió a señalar que “la gravedad es que ni siquiera nos convocan, como a otros niveles de la educación que ya cerraron sus paritarias”. Finalmente expresó la preocupación que tienen porque “el presupuesto para la educación superior no refleja lo que tendría que reflejar para este gobierno y estamos viendo cosas que nos preocupan mucho, como que el ajuste se haga por los salarios de los docentes universitarios, algo que nos parece tremendamente preocupante”.

“La universidad es la que va a permitir esa inclusión y movilidad de los sectores más relegados, la posibilidad de que se integren a través de la educación superior. Veníamos con esa esperanza con este nuevo gobierno, la de llegar de nuevo a un sistema educativo universitario más grande e inclusivo; por eso estamos realmente preocupados por el futuro de la educación superior a nivel nacional”, concluyó la Mónica Frías.