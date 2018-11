Docentes sostienen sus reclamos

La secretaria Adjunta del SUTEF, Verónica Andino, se pronunció sobre el anuncio de titularizaciones hecho por el gobierno. También se refirió al bono de 10 mil pesos y al reclamo de paritarias. Cuestionó a las organizaciones gremiales “que se prestan para la foto”. Asegurando que “todos estos anuncios como el bono, el falso piso de 25.000 $, las supuestas titularizaciones, no van a confundir a los compañeros”.

La secretaria Adjunta del SUTEF Provincial, Verónica Andino, comenzó refiriéndose a las titularizaciones anunciadas por el Gobierno de la provincia, advirtiendo que “En principio, no hemos podido ver hasta ahora el instrumento legal que se supone han firmado. Pero hay cosas muy graves que suceden en torno a esto, porque nosotros el 11 de septiembre de este año ya hicimos referencia -al cumplirse dos años desde aquella titularización que se anunció el día del maestro de 2016 con un acto muy parecido al de hoy, aunque con un poco más de punteros- que en estos años ningún docente titularizó después del anuncio”.

Andino expresó que “eso lo hemos demostrado, porque desde ese anuncio en los dos años siguientes no hubo titularizaciones. Entendemos que hoy fue el mismo circo, porque si el gobierno quiere titularizar efectivamente a los docentes, tienen su poder el trabajo que ha hecho la Junta de Clasificación y Disciplina”, señaló.

Luego expresó que “No la junta del Ejecutivo, como dice Gatamora, sino la de todos los representantes; incluida nuestra compañera Josefina García que es representante del sindicato docente dentro de la Junta. Allí están los dictámenes de titularización que se hicieron durante todo este tiempo y que servirían para titularizar a cientos de compañeros, lo único que necesitan es poner la firma de la gobernadora”, remarcó.

La dirigente del SUTEF manifestó que “si están hablando de eso bienvenido sea, pero lo cierto es que no lo sabemos porque no tenemos en conocimiento que es lo que han hecho”. Además remarcó que “cuando se habla de saneamiento, esa sola palabra para nosotros significa despidos. Es lo mismo que hicieron con los auxiliares administrativos docentes cuando anunciaron un saneamiento, para como ellos dicen poner en orden situaciones irregulares”.

Verónica Andino aseguró que “lo único que hacen es castigar a los trabajadores de la educación que se han desempeñado en esa función durante muchísimo tiempo, porque es responsabilidad de este Gobierno y de los anteriores la forma irregular en la que se venían desempeñando esos compañeros”. “Lo que tienen que hacer es sentarse en paritarias para discutir como corresponde y con quien corresponde -que somos los representantes de los trabajadores- las condiciones laborales y el acceso a los cargos, la carrera docente, el escalafón y todo lo que venimos reclamando”, insistió.

“No van a confundir a los compañeros”

En otro tramo expresó, respecto el bono de 10.000 $ para los estatales, que el mismo “se otorga con esta misma metodología, intentando soslayar todo lo que tiene que ver con las leyes y el respeto a los ámbitos y lugares de discusión con los trabajadores”. Dijo que la medida se resolvió “manejándose de manera autoritaria, unilateral, sin discutir y sin analizar nada con quienes representamos a los trabajadores”.

Lo dijo reconociendo que desde el Gobierno “obviamente que cuentan con la complicidad de algunas organizaciones, que se sienta en para la foto. Es absolutamente vergonzoso, nuestro sindicato no está ahí sentado en primer lugar porque no somos convocados; pero fundamentalmente porque nosotros discutimos en los ámbitos que corresponde”.

Aseguró que como SUTEF “primero debatimos con nuestros compañeros, analizamos con ello que es lo que tenemos que llevar como propuesta; pero a estas organizaciones las convocan nada más que para la foto avalando políticas que van en contra de los trabajadores”, puntualizó. Señalando que “este paliativo o bono no es una recomposición salarial y lo más importante que se debe saber es que acá no hay un salario mínimo establecido, porque hay muchos trabajadores por debajo de esos 25.000 $ y que incluso están excluidos de este bono de 10.000 $, como los auxiliares administrativos docentes”.

Expresó la representante del SUTEF que “entonces acá no hay absolutamente ninguna garantía para los trabajadores y no se puede llamar piso salarial a un paliativo, que no es bonificable ni remunerativo y que obviamente ataca directamente a la caja de previsión social”. “Evidentemente están tratando de desfinanciar el sistema previsional de la provincia y parece que eso no es preocupación de la gobernadora. Todos estos anuncios como el bono, el falso piso de 25.000 $, las supuestas titularizaciones, no van a confundir a los compañeros”, aseveró.

Indicando que “nosotros somos receptores de lo que piensan nuestros compañeros y compañeras, y la verdad es que el nivel de desprecio por la carrera docente, por el lugar que tiene el trabajador de la educación, es tan notoria y tan evidente que es imposible que hoy un compañero o una compañera no se sienta realmente como el último orejón del tarro”.

Para finalizar Andino expresó que “para este gobierno la educación pública y la salud pública son lo último y se nota en cómo nos trata a los trabajadores de estos sectores. Nos tratan con absoluto desprecio, nos quieren hacer notar que somos lo menos importante para ellos. Porque si no, no habría esta falta de discusión y de análisis con nosotros. La verdad es que con esto de las titularizaciones lo están demostrando una vez más. No se quien asesora la gobernadora, porque lo cierto es que un anuncio como este lo hizo exactamente hace dos años atrás y en esos años no titularizaron a nadie”, concluyó.